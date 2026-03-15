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19:21 - Les données démographiques de Grasse révèlent les tendances électorales La composition démographique et la situation socio-économique de Grasse contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans l'agglomération, avec près de 33% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,37%. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (69,72%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 21637 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 10,79% et d'une population immigrée de 13,77% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Grasse mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,50% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Quel poids pour le RN à Grasse lors des dernières élections ? Le RN avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections locales à Grasse en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 26,54% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron sur le plan local avec 49,04% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 21,00% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Au second tour, le RN arrachait 42,69% des voix dans la commune. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 37,07% lors du scrutin européen. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 41,75% pour le RN sur l'ensemble des circonscriptions de Grasse.--------------Ce dernier finira d'ailleurs en tête avec 50,44% lors du vote définitif.

16:58 - Grasse classée chez les abstentionnistes avant ces municipales La fuite des électeurs se montait à 63,73 % à Grasse pour le premier tour des élections de 2020 (une abstention plutôt forte) alors que débutait la crise du coronavirus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'établir à 29,62 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 51,53 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 37,24 %, loin des 58,64 % affichés aux législatives de 2022. Si on suit la trajectoire globale, la ville apparaît donc plutôt comme une zone marquée par l'abstention. En ce jour de municipales à Grasse, cette donnée sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Le vote de Grasse nettement ancré à droite il y a deux ans Concernant le scrutin législatif de juin 2024, les résultats compilés sur les 2 circonscriptions de Grasse favorisaient les marinistes (41,75%), devant la gauche réunie (23,92%). Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, le Rassemblement National culminant à 50,44% des votes dans la localité. Lors des européennes précédemment, le podium à Grasse s'était cette fois dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (37,07%), challengée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,78%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,78%). Un écho très fort des résultats des élections de 2022 en quelque sorte.

14:57 - Grasse : retour sur les résultats marquants de la dernière présidentielle L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Grasse se positionne comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Grasse tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 26,54% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 24,08%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,96% pour Emmanuel Macron, contre 49,04% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les résultats compilés sur les 2 circonscriptions de Grasse plaçaient en tête les marinistes (21,00%) devant la Nouvelle union populaire écologique et sociale (20,56%). Le second tour était favorable au Rassemblement National, culminant à 42,69% des suffrages exprimés.

12:58 - Et si l'élection à Grasse se jouait sur la fiscalité ? Concernant la pression fiscale à Grasse, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 972 euros en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 1 085 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à un peu plus de 30,07 % en 2024 (contre 19,45 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 3 248 380 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des quelque 16,86893 millions d'euros engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 18,90 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Élections municipales 2020 à Grasse : un résultat sans suspense L'analyse des résultats des municipales il y a six ans à Grasse est riche d'enseignements. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Jérôme Viaud (Les Républicains) a creusé l'écart en rassemblant 52,40% des bulletins. Deuxième, Paul Euziere (Divers) a engrangé 15,39% des suffrages. Ce succès d'emblée a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette élection de 2026 à Grasse, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Ce succès éclatant met l'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.