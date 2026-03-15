Résultat municipale 2026 à Grasse (06130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Grasse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Grasse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Grasse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme VIAUD
Jérôme VIAUD (37 élus) Avec Jérôme VIAUD, Grasse Gagnante 		9 927 57,09%
  • Jérôme VIAUD
  • Valérie COPIN
  • François ROUSTAN
  • Aline BOURDAIRE
  • Christophe MOREL
  • Catherine BUTTY
  • François LAURENT
  • Marie GIACCONE
  • Gilles RONDONI
  • Elodie BARBIER
  • Nicolas DOYEN
  • Muriele CHABERT
  • Jean-Pierre BICAIL
  • Marie-Madeleine GUALLINO
  • Jérôme COCHET
  • Aude DECLERCQ
  • Simon DARAGON
  • Mélanie ZARRILLO
  • Ali AMRANE
  • Cendrina CADOT
  • Jean-Marc GARNIER
  • Marie CHABAUD
  • Philippe BONELLI
  • Annie OGGERO MAIRE
  • Cédric CAMPAGNO
  • Karine GIGODOT
  • Richard KISS
  • Jeannette GISQUET
  • Roger MISSENTI
  • Laurence COSTE
  • Jean-François LAPORTE
  • Jocelyne BUSTAMENTE
  • James ROLLAND
  • Catherine CARDOT
  • Franck BARBEY
  • Lévanna CALATAYUD
  • Marc REBUFFO
Jean-Paul CAMERANO
Jean-Paul CAMERANO (4 élus) Retrouvons Grasse 		3 192 18,36%
  • Jean-Paul CAMERANO
  • Myriam LAZREUG
  • Stéphane CASSARINI
  • Catherine CANADAS
Paul EUZIERE
Paul EUZIERE (3 élus) GRASSE A TOUS 		2 303 13,25%
  • Paul EUZIERE
  • Yamina GHALOUNI
  • Frederic FERRARE
Leïla TONNERRE
Leïla TONNERRE (1 élu) Union Solidaire et Populaire pour Grasse - USPG 		1 298 7,47%
  • Leïla TONNERRE
Mahamadou SIRIBIE
Mahamadou SIRIBIE S'ENGAGER POUR GRASSE 		667 3,84%
Participation au scrutin Grasse
Taux de participation 50,07%
Taux d'abstention 49,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Nombre de votants 17 678

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Alpes-Maritimes ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Alpes-Maritimes. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Grasse