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19:17 - Démographie et politique à Gratentour, un lien étroit La démographie et la situation socio-économique de Gratentour contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les municipales. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 20,06% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 6,07% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (9,92%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 2359 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (16,30%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,35%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (39,95%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Gratentour, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - La progression du vote RN RN à Gratentour avant les municipales Le Rassemblement national restait loin du match lors de l'élection municipale à Gratentour il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 21,58% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 37,87% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 21,07% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à Gratentour comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 30,14% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 32,82% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 36,55% lors du vote final.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Gratentour Aux municipales de 2020, la participation à Gratentour s'était dressée jusqu'à 40,41 % au premier tour, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale. C'étaient 1 127 votants qui avaient glissé leur bulletin dans l'urne alors que progressait le Covid-19. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 86,85 %. Il y a quatre ans, les législatives affichaient quant à elles une participation de 54,61 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 77,70 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient mobilisé 61,68 % des électeurs. En prenant du recul, les données semblent former une contrée fortement mobilisée aux urnes face aux moyennes nationales. Dans le cadre de ces élections municipales 2026 à Gratentour, ce facteur jouera en tout cas un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Les leçons de l'année électorale 2024 à Gratentour Jean-François Portarrieu (Ensemble !) avait performé au premier tour des élections des députés à Gratentour après la dissolution de 2024 avec 35,76%. Julien Leonardelli (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 32,82%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Jean-François Portarrieu culminant à 63,45% des votes localement. Lors des élections européennes près d'un mois plus tôt, le podium à Gratentour s'était cette fois dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (30,14%), talonnée par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (17,38%) et Valérie Hayer (16,02%). La situation politique de Gratentour a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un fief macroniste, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une zone pivot.

14:57 - Gratentour : des résultats éminemment parlants lors des scrutins en 2022 En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Gratentour voyait Emmanuel Macron prendre la tête localement avec 28,50% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 21,58%. Le duel final se soldait finalement par un score de 62,13% pour Emmanuel Macron, contre 37,87% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Gratentour portaient leur choix sur Jean-François Portarrieu (Ensemble !) avec 33,31% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,47% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Gratentour comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - La municipalité a-t-elle augmenté les impôts locaux à Gratentour ? Si l'on examine la fiscalité de Gratentour, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 16,38 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de près de 28 900 euros environ. Un apport qui est loin des 911 700 euros perçus en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Gratentour s'est établi à 43,90 % en 2024 (contre 18,00 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Gratentour s'est établi à environ 785 euros en 2024 (contre 658 € en 2020).

11:59 - La liste Divers gauche en tête à Gratentour lors des dernières municipales La lecture des résultats des municipales il y a 6 ans à Gratentour s'avère très révélatrice. Unique liste en présence, 'Continuons ensemble pour gratentour' a naturellement recueilli 969 bulletins (100,00%) dès le premier tour. Cette élection sans concurrent n'a pas requis de second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Gratentour, ce décor constitue un point de départ particulier. Au lendemain de cette élection sans réelle confrontation, la naissance ou non d'une opposition constituera un des enjeux. L'annonce des candidatures (voir ci-dessous) fournit déjà un élément de réponse particulièrement clair.