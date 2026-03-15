Résultat municipale 2026 à Gratentour (31150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gratentour a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gratentour, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gratentour [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain CAMBOU
Alain CAMBOU (21 élus) Une ambition citoyenne et participative pour Gratentour 2026 		1 072 53,71%
  • Alain CAMBOU
  • Michele CHAY
  • Pascal VIOLERO
  • Nathalie RAYNAUD
  • Christian GUITARD
  • Jeanne NEVETON
  • Marc SAURIN
  • Corine RAYNAL
  • Laurent ZEPHIR
  • Anne PASCAL
  • Bruno VILA
  • Maryline DUBYK
  • Sebastien GAY
  • Floriane DAUMONT
  • Kamal MOUFAKIR
  • Aurelie VANDAMME
  • Ludovic LECOMTE
  • Sophie BECK
  • Arthur REY
  • Elena JIMENEZ
  • Jean Claude TOURBILLON
Christophe SONNENDRUCKER
Christophe SONNENDRUCKER (6 élus) GRATENOUR AUTREMENT! 		924 46,29%
  • Christophe SONNENDRUCKER
  • Karine FRANCHINI
  • Farid SEMAOUNE
  • Gisèle LABAL
  • Frédéric DANIES
  • Brigitte CASTERAN
Participation au scrutin Gratentour
Taux de participation 64,83%
Taux d'abstention 35,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Nombre de votants 2 063

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Haute-Garonne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Haute-Garonne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Gratentour