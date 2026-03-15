Résultat de l'élection municipale 2026 à Graulhet : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Graulhet

Tête de listeListe
Julien Bacou
Julien Bacou Liste du Rassemblement National
GRAULHET EN GRAND
  • Julien Bacou
  • Isabelle Vaurs
  • Boris Cortijos
  • Marine Maleplate
  • Joël Delmas
  • Thérésa Rajaoarisoa
  • Jean-Marc Aubès
  • Monique Fillat
  • Patrick Massol
  • Virgine Ragaru
  • Francis Blanc
  • Sylvie Bunel
  • Rémy Stignani Puech
  • Emília Dos Santos Ferrão
  • René Andrieu
  • Corine Mauries
  • Adrien Berges
  • Claire Roussel
  • Alain Jean
  • Nicole Escudie
  • Christian Royer
  • Martine Maurisse
  • Julien Broutin
  • Annie Derut
  • Henri Cardinale
  • Marie-Josée Pinel
  • Théo Andrieux
  • Marie Fagot
  • Allan Frey
  • Jeanine Lefebvre
  • Lucas Sibra
  • Patricia Gardes
  • André Lefebvre
  • Francine Carrasco
  • Dominique Julia
Benjamin Verdeil
Benjamin Verdeil Liste Divers
ENSEMBLE, FAIRE GAGNER GRAULHET !
  • Benjamin Verdeil
  • Louisa Kaouane-Metahri
  • Jean-Luc Cathalau
  • Céu Da Costa
  • Vincent Terrassié
  • Béatrice Vicente
  • Henri Bes
  • Danièle Maximilien
  • Pascal Robert-Cols
  • Nathalie Etienne
  • Pierre Cathalau
  • Laure Bonnet
  • François Roques
  • Marie-Camille Poujol Maffre
  • Jules Montels
  • Nathalie Gayraud
  • Etienne Gay
  • Saliha Aït Aïssa
  • Jean-Pierre Dilé
  • Leslie Lanau
  • Kader Belmaaziz
  • Karine Lluch-Sala
  • Pedro Marques
  • Béatrice Haymes
  • Frédéric Lacazedieu
  • Annick Povoa
  • Christophe Dionizio
  • Jocelyne Grau
  • Mohamed Benkouar
  • Sandrine Malié
  • Thomas Sayssac
  • Joséphine Rivals-Aznar
  • Richard Galinier
  • Martine Bru Barthes
  • Jean-Noël Gilbert
Jean-Marie Vigny
Jean-Marie Vigny Liste d'extrême-gauche
GRAULHET EN COMMUN
  • Jean-Marie Vigny
  • Clotilde Bergeret
  • Kamel Bataoui
  • Lucie Soust-Latou
  • Jean-Daniel Bourbouze
  • Saliha Brahmia
  • Jean Couchet
  • Mélanie Monnier
  • Abdallah Meziane
  • Mélanie Bordes
  • Briand Chassagnat
  • Clémence Cuerel
  • Djilali Hanou
  • Annette Fabries
  • Mohamed Khattou
  • Vanessa Sivade
  • Mohammed Tolba
  • Mariam Bouzomita-Outouil
  • Abdelaziz Ennajari
  • Muriel Pelca
  • Saïd El Mahmoudi
  • Maria Del Carmen Rizo Diaz
  • Joamel Guelagli
  • Leocadie Margerie
  • Vincent Quintelier
  • Lola Soust-Latou
  • Charles Margerie
  • Morgane Morel
  • Frédéric Soust-Latou
  • Valérie Dorsimond
  • Florian Couchet
  • Safiatou Deco
  • Jean-Luc Negro
  • Delfa Ramdani
Blaise Aznar
Blaise Aznar Liste du Parti socialiste
POUR GRAULHET
  • Blaise Aznar
  • Dominique Lassallas
  • Said Mehdi
  • Nisrine Daoudi
  • Olivier Bernard Habermeyer
  • Christelle Escribe Oiseau
  • Fernand Ortega
  • Marie-Paule Sénat-Solofrizzo
  • Salim Ouattahar
  • Lauraine Alonso
  • Mohamed Addahani
  • Stéphanie Paulin
  • Moulay Mazari
  • Sylvie Granier
  • Eric Daux
  • Katia Masset
  • Patrick Pradelles
  • Stéphanie Françoise
  • Saïd Majdoubi
  • Malika Ennajjari
  • Doménico Scuglia
  • Maryse Escribe
  • Éric Durand
  • Naïma Bouhafer
  • Mehdi Ghrouti
  • Chantal Bangi
  • Alexandre Pereira
  • Michelle Lavit
  • Patrick Grégoire
  • Chantal Lafage
  • Mathieu Bless
  • Florence Belou
  • Hedi Amdouni Romdhani

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Blaise Aznar
Blaise Aznar (24 élus) Pour graulhet 		1 578 44,01%
  • Blaise Aznar
  • Michelle Lavit
  • Mathieu Bless
  • Louisa Kaouane
  • Fernand Ortega
  • Claire Fita
  • Philippe Barthes
  • Florence Belou
  • Philippe Gonzalez
  • Céu Da Costa
  • Christian Serin
  • Marie-Paule Senat-Solofrizzo
  • Marc Mirales
  • Marie-Christine Lepinay
  • Nicolas Herret
  • Mireille Boutin
  • Saïd Mehdi
  • Mélanie Bordes
  • Kamel Bataoui
  • Marie-Thérèse Truquet
  • Jean-Michel Grau
  • Hanane Amalik
  • Serge Penard
  • Christelle Oiseau
Jean-Luc Joly
Jean-Luc Joly (5 élus) Servir graulhet 		1 089 30,37%
  • Jean-Luc Joly
  • Audrey Senat
  • René Andrieu
  • Dominique Limes
  • Patrick Calmettes
Julien Bacou
Julien Bacou (4 élus) Graulhet rassemblée 		918 25,60%
  • Julien Bacou
  • Emilia Dos Santos Ferrao
  • François Chertemps
  • Sylvie Bunel
Participation au scrutin Graulhet
Taux de participation 40,95%
Taux d'abstention 59,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 711

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Blaise Aznar
Blaise Aznar Pour graulhet 		1 280 35,03%
Julien Bacou
Julien Bacou Graulhet rassemblée 		866 23,70%
Jean-Luc Joly
Jean-Luc Joly Servir graulhet 		758 20,75%
Jean-Luc Cathalau
Jean-Luc Cathalau Graulhet ensemble 		498 13,63%
Jean-Claude Amalric
Jean-Claude Amalric Passionnément graulhet 		251 6,87%
Participation au scrutin Graulhet
Taux de participation 41,71%
Taux d'abstention 58,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 796

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Fita
Claude Fita (25 élus) Ensemble, réussir graulhet 		2 617 45,53%
  • Claude Fita
  • Louisa Kaouane
  • Blaise Aznar
  • Chantal Lafage
  • Régis Begorre
  • Claude Albouy
  • Roger Biau
  • Danièle Désert
  • Guy Peyre
  • Florence Belou
  • Philippe Gonzalez
  • Maryse Escribe
  • Christian Serin
  • Hanane Amalik
  • Christian Chané
  • Claire Fita
  • John Dodds
  • Anne-Marie Caparros
  • Bernard Viala
  • Mireille Bousquet-Boutin
  • Bernard Delsol
  • Marie-Paule Senat-Solofrizzo
  • Jérôme Riviére
  • Francine Maurer
  • Christophe Luc
Jean-Pierre Rousseau
Jean-Pierre Rousseau (5 élus) Graulhet bleu marine 		1 764 30,69%
  • Jean-Pierre Rousseau
  • Ghislaine Gandini
  • Michel Alibert
  • Jeanine Combes
  • Geoffrey Nespoulous
Bruno De Boisseson
Bruno De Boisseson (2 élus) L'avenir de graulhet 		954 16,59%
  • Bruno De Boisseson
  • Alyne Cardon
Jean-Claude Amalric
Jean-Claude Amalric (1 élu) Union pour graulhet 		412 7,16%
  • Jean-Claude Amalric
Participation au scrutin Graulhet
Taux de participation 67,09%
Taux d'abstention 32,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,22%
Nombre de votants 6 000

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Fita
Claude Fita Ensemble, réussir graulhet 		2 205 40,51%
Jean-Pierre Rousseau
Jean-Pierre Rousseau Graulhet bleu marine 		1 555 28,56%
Bruno De Boisseson
Bruno De Boisseson L'avenir de graulhet 		1 087 19,97%
Jean-Claude Amalric
Jean-Claude Amalric Union pour graulhet 		596 10,94%
Participation au scrutin Graulhet
Taux de participation 64,26%
Taux d'abstention 35,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,27%
Nombre de votants 5 746

Villes voisines de Graulhet

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