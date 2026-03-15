Résultat de l'élection municipale 2026 à Graulhet : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Graulhet [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Graulhet sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Graulhet.
L'actu des élections municipales 2026 à Graulhet
13:09 - Un résultat très clair aux municipales de 2020 à Graulhet
Les résultats des précédentes municipales à Graulhet ont offert un constat instructif sur la configuration politique locale. Au soir du premier tour, Blaise Aznar (Divers gauche) a distancé ses concurrents avec 35,03% des voix. Derrière, Julien Bacou (Rassemblement National) a recueilli 866 bulletins valides (23,70%). Le podium a été complété par Jean-Luc Joly (Divers), glanant 20,75% des voix. Un large retard. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Blaise Aznar l'a finalement emporté avec 44,01% des suffrages, face à Jean-Luc Joly s'adjugeant 1 089 votants (30,37%) et Julien Bacou obtenant 25,60% des voix. La domination de la liste 'Pour graulhet' n'a fait que croître, conduisant à une victoire sans bavure et sans équivoque. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Divers gauche a probablement bénéficié du report de voix des listes éliminées, engrangeant 298 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Bureaux de vote à Graulhet : les horaires d'ouverture
Les municipales 2026 sont l'occasion pour les électeurs de Graulhet de réagir sur la façon dont est régie leur ville. À Graulhet et ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Qui succédera à Blaise Aznar, qui a obtenu la mairie en 2020 au second tour ? Ces six années de gestion sont cette année au cœur du débat électoral. Plus bas dans la page vous pourrez vérifier la liste des candidats à Graulhet. Afin de faire leur devoir électoral, les électeurs de l'agglomération ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Graulhet. Vous pourrez consulter les résultats à Graulhet ici dès 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Graulhet
|Tête de listeListe
|
Julien Bacou
Liste du Rassemblement National
GRAULHET EN GRAND
|
|
Benjamin Verdeil
Liste Divers
ENSEMBLE, FAIRE GAGNER GRAULHET !
|
|
Jean-Marie Vigny
Liste d'extrême-gauche
GRAULHET EN COMMUN
|
|
Blaise Aznar
Liste du Parti socialiste
POUR GRAULHET
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Blaise Aznar (24 élus) Pour graulhet
|1 578
|44,01%
|
|Jean-Luc Joly (5 élus) Servir graulhet
|1 089
|30,37%
|
|Julien Bacou (4 élus) Graulhet rassemblée
|918
|25,60%
|
|Participation au scrutin
|Graulhet
|Taux de participation
|40,95%
|Taux d'abstention
|59,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 711
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Blaise Aznar Pour graulhet
|1 280
|35,03%
|Julien Bacou Graulhet rassemblée
|866
|23,70%
|Jean-Luc Joly Servir graulhet
|758
|20,75%
|Jean-Luc Cathalau Graulhet ensemble
|498
|13,63%
|Jean-Claude Amalric Passionnément graulhet
|251
|6,87%
|Participation au scrutin
|Graulhet
|Taux de participation
|41,71%
|Taux d'abstention
|58,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 796
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Fita (25 élus) Ensemble, réussir graulhet
|2 617
|45,53%
|
|Jean-Pierre Rousseau (5 élus) Graulhet bleu marine
|1 764
|30,69%
|
|Bruno De Boisseson (2 élus) L'avenir de graulhet
|954
|16,59%
|
|Jean-Claude Amalric (1 élu) Union pour graulhet
|412
|7,16%
|
|Participation au scrutin
|Graulhet
|Taux de participation
|67,09%
|Taux d'abstention
|32,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,22%
|Nombre de votants
|6 000
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Fita Ensemble, réussir graulhet
|2 205
|40,51%
|Jean-Pierre Rousseau Graulhet bleu marine
|1 555
|28,56%
|Bruno De Boisseson L'avenir de graulhet
|1 087
|19,97%
|Jean-Claude Amalric Union pour graulhet
|596
|10,94%
|Participation au scrutin
|Graulhet
|Taux de participation
|64,26%
|Taux d'abstention
|35,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,27%
|Nombre de votants
|5 746
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