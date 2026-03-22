Résultat de l'élection municipale 2026 à Graulhet : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Graulhet [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Graulhet sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Graulhet.
L'actu des élections municipales 2026 à Graulhet
11:48 - Quels sont les rapports de force à Graulhet pour ce 2e tour de la municipale ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Graulhet, c'est Julien Bacou (Rassemblement National) qui a pris l'avantage en récoltant 37,57 % des votes. Derrière, Benjamin Verdeil a pris la position de dauphin avec 28,41 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Une belle revanche pour Julien Bacou qui a grimpé d'une marche dans la hiérarchie depuis 2020, et il a même bondi fortement dans les urnes avec un gain de 13,87 points. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Blaise Aznar (Parti socialiste) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Jean-Marie Vigny, avec la nuance Extrême gauche, a obtenu 8,74 % des suffrages, trop peu pour se qualifier seul, mais lui laissant l'opportunité de s'allier. À noter que pour ce premier tour à Graulhet, le vote a enregistré un taux d'abstention de 41,45 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Graulhet
Le deuxième tour des élections municipales à Graulhet a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Julien Bacou
Liste du Rassemblement National
GRAULHET EN GRAND
|
|
Benjamin Verdeil
Liste Divers
ENSEMBLE, FAIRE GAGNER GRAULHET !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Graulhet
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien BACOU (Ballotage) GRAULHET EN GRAND
|2 054
|37,57%
|Benjamin VERDEIL (Ballotage) ENSEMBLE, FAIRE GAGNER GRAULHET !
|1 553
|28,41%
|Blaise AZNAR (Ballotage) POUR GRAULHET
|1 382
|25,28%
|Jean-Marie VIGNY GRAULHET EN COMMUN
|478
|8,74%
|Participation au scrutin
|Graulhet
|Taux de participation
|58,55%
|Taux d'abstention
|41,45%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,28%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,42%
|Nombre de votants
|5 619
Source : ministère de l’Intérieur
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