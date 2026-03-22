Résultat de l'élection municipale 2026 à Graulhet : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Graulhet

Le deuxième tour des élections municipales à Graulhet a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Julien Bacou
Julien Bacou Liste du Rassemblement National
GRAULHET EN GRAND
  • Julien Bacou
  • Isabelle Vaurs
  • Boris Cortijos
  • Marine Maleplate
  • Joël Delmas
  • Thérésa Rajaoarisoa
  • Jean-Marc Aubès
  • Monique Fillat
  • Patrick Massol
  • Virgine Ragaru
  • Francis Blanc
  • Sylvie Bunel
  • Rémy Stignani Puech
  • Emília Dos Santos Ferrão
  • René Andrieu
  • Corine Mauries
  • Adrien Berges
  • Claire Roussel
  • Alain Jean
  • Nicole Escudie
  • Christian Royer
  • Martine Maurisse
  • Julien Broutin
  • Annie Derut
  • Henri Cardinale
  • Marie-Josée Pinel
  • Théo Andrieux
  • Marie Fagot
  • Allan Frey
  • Jeanine Lefebvre
  • Lucas Sibra
  • Patricia Gardes
  • André Lefebvre
  • Francine Carrasco
  • Dominique Julia
Benjamin Verdeil
Benjamin Verdeil Liste Divers
ENSEMBLE, FAIRE GAGNER GRAULHET !
  • Benjamin Verdeil
  • Louisa Kaouane-Metahri
  • Jean-Luc Cathalau
  • Céu Da Costa
  • Vincent Terrassié
  • Béatrice Vicente
  • Henri Bes
  • Danièle Maximilien
  • Pascal Robert-Cols
  • Nathalie Etienne
  • Pierre Cathalau
  • Laure Bonnet
  • François Roques
  • Marie-Camille Poujol Maffre
  • Jules Montels
  • Nathalie Gayraud
  • Etienne Gay
  • Saliha Aït Aïssa
  • Jean-Pierre Dilé
  • Leslie Lanau
  • Kader Belmaaziz
  • Karine Lluch-Sala
  • Pedro Marques
  • Béatrice Haymes
  • Frédéric Lacazedieu
  • Annick Povoa
  • Christophe Dionizio
  • Jocelyne Grau
  • Mohamed Benkouar
  • Sandrine Malié
  • Thomas Sayssac
  • Joséphine Rivals-Aznar
  • Richard Galinier
  • Martine Bru Barthes
  • Jean-Noël Gilbert

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Graulhet

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien BACOU
Julien BACOU (Ballotage) GRAULHET EN GRAND 		2 054 37,57%
Benjamin VERDEIL
Benjamin VERDEIL (Ballotage) ENSEMBLE, FAIRE GAGNER GRAULHET ! 		1 553 28,41%
Blaise AZNAR
Blaise AZNAR (Ballotage) POUR GRAULHET 		1 382 25,28%
Jean-Marie VIGNY
Jean-Marie VIGNY GRAULHET EN COMMUN 		478 8,74%
Participation au scrutin Graulhet
Taux de participation 58,55%
Taux d'abstention 41,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Nombre de votants 5 619

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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