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19:21 - Élections à Graulhet : l'impact des caractéristiques démographiques La démographie et le contexte socio-économique de Graulhet façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les municipales. Dans la ville, 17,73% des résidents sont des enfants, et 32,86% ont plus de 60 ans. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2 044 €/mois, sont souvent symptomatiques d'une tension économique locale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 13,40% et d'une population étrangère de 9,36% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Graulhet mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,85% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Graulhet ? Le mouvement nationaliste était parvenu à capter 23,70% des bulletins exprimés lors des municipales à Graulhet il y a 6 ans. Le mouvement obtenait au 2e tour 25,60% des bulletins exprimés. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 29,07% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 51,91% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 34,24% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national validait 36,52% des voix de la municipalité. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 40,87% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 43,97% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 52,57% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Karen Erodi.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Graulhet ? En ce jour de municipales 2026 à Graulhet, la mobilisation sera regardée de près. Les archives d'il y a six ans indiquent que 3 796 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 41,71 %, proche des 44,7 % observés au niveau national, nombre d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de l'épidémie de Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a cependant été chiffré à 70,64 %. La mobilisation aux législatives, chiffrée quant à elle à 45,07 % en 2022, a largement progressé pour culminer à 62,28 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 47,90 %. Regarder à la loupe ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet d'identifier Graulhet comme une commune assez peu mobilisée.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Graulhet Lors des législatives du printemps 2024, les votants de Graulhet plébiscitaient Julien Bacou (Rassemblement National) avec 43,97% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Julien Bacou culminant à 52,57% des votes localement. Pour le tour unique des européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les votes s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,87%). Une confirmation limpide des résultats des élections deux ans plus tôt en quelque sorte.

14:57 - À Graulhet, la dernière présidentielle était marquée par un soutien à le Rassemblement national La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Graulhet tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 29,07% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 26,28%. Lors de la finale de l'élection à Graulhet, les électeurs accordaient 51,91% pour Marine Le Pen, contre 48,09% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Graulhet accordaient leurs suffrages à Julien Bacou (RN) avec 34,24% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 36,52% des suffrages.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Graulhet À Graulhet, pour ce qui est des contributions locales, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 863 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 860 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais environ 44,78 % en 2024 (contre 33,62 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 115 430 € de recettes en 2024, contre 1,74342 million d'euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 12,68 %. Un bouleversement pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Un résultat très clair aux municipales de 2020 à Graulhet Les résultats des précédentes municipales à Graulhet ont offert un constat instructif sur la configuration politique locale. Au soir du premier tour, Blaise Aznar (Divers gauche) a distancé ses concurrents avec 35,03% des voix. Derrière, Julien Bacou (Rassemblement National) a recueilli 866 bulletins valides (23,70%). Le podium a été complété par Jean-Luc Joly (Divers), glanant 20,75% des voix. Un large retard. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Blaise Aznar l'a finalement emporté avec 44,01% des suffrages, face à Jean-Luc Joly s'adjugeant 1 089 votants (30,37%) et Julien Bacou obtenant 25,60% des voix. La domination de la liste 'Pour graulhet' n'a fait que croître, conduisant à une victoire sans bavure et sans équivoque. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Divers gauche a probablement bénéficié du report de voix des listes éliminées, engrangeant 298 voix supplémentaires entre les deux tours.