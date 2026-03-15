Résultat municipale 2026 à Graulhet (81300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Graulhet. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Graulhet, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Graulhet [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Julien BACOU
Julien BACOU GRAULHET EN GRAND 		1 570 36,39%
Benjamin VERDEIL
Benjamin VERDEIL ENSEMBLE, FAIRE GAGNER GRAULHET ! 		1 202 27,86%
Blaise AZNAR
Blaise AZNAR POUR GRAULHET 		1 134 26,29%
Jean-Marie VIGNY
Jean-Marie VIGNY GRAULHET EN COMMUN 		408 9,46%
Participation au scrutin Graulhet Partiels *
Taux de participation 58,11%
Taux d'abstention 41,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Nombre de votants 4 424

* Résultats partiels sur 45% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Occitanie ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout en Occitanie. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Graulhet

En savoir plus sur Graulhet