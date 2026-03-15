Résultat de l'élection municipale 2026 à Gravelines : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gravelines

Tête de listeListe
Bertrand Ringot
Bertrand Ringot Liste du Parti socialiste
GP 2026
  • Bertrand Ringot
  • Michèle Kerckhof-Lefranc
  • Alain Merlen
  • Laurie Verstraet-Landy
  • Patrick Cirot
  • Marie-Christine Soyez-Agez
  • Alain Boonefaes
  • Karine Vanderstraeten-Venza
  • Antoine Assice
  • Anabelle Sala-Bétourné
  • Christian Devos
  • Peggy Guilbert
  • Daniel Wilmot
  • Aurore Devos
  • Laurent Notebaert
  • Josée Bleuez-Combet
  • Julien Veyer
  • Valérie Genevet
  • Julien Geraert
  • Lise Blanckaert-Jonnekin
  • Cédric Liagre
  • Christelle Deneuville-Daubelcour
  • Bruno Marsylle
  • Sophie Coudevylle
  • Daniel Bolle
  • Patricia Jeziorowski-Dubois
  • Gaëtan Ledoux
  • Nadia Amar
  • Thibaud Merlen
  • Elia Carpentier
  • Roland Joonnekindt
  • Jessica Vangheluwe-Soonekindt
  • Pierre Lots
  • Élodie Behaeghel
  • Pierre-Marie Fournier
Jean-Baptiste Gardes
Jean-Baptiste Gardes Liste d'union des droites pour la République
RASSEMBLEMENT POUR GRAVELINES
  • Jean-Baptiste Gardes
  • Audrey Verplaetse
  • Nicolas Moucheron
  • Jennifer Cousyn
  • Billy Thery
  • Tiffany Geraert
  • Jocelyn Fournier
  • Audrey Palladino
  • Alain Grandry
  • Pamela Carton
  • Tony Devos
  • Annie Boutelier
  • Kévin Gigney
  • Sonia Rubbens
  • Michel Devaux
  • Elodie Declercq
  • Alexandre Caron
  • Claudie Wattebled
  • Eric Ledoux
  • Garance Dehooghe
  • Mikaël Rifflart
  • Marie-France Feugere
  • Grégory Declercq
  • Jade Miserole
  • Kévin Taeckens
  • Isabelle Dodanthun
  • Lenny Paillart
  • Catherine Bayard
  • Frédéric Bauduin
  • Sabine Dubois
  • Jessy Pruvost
  • Stéphanie Fleurisse
  • Yannis Cornil

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bertrand Ringot
Bertrand Ringot (30 élus) Gravelines passionnement 		3 218 79,97%
  • Bertrand Ringot
  • Michèle Kerckhof Lefranc
  • Alain Merlen
  • Laurie Verstraet Landy
  • Raoul Defruit
  • Karine Vanderstraeten Venza
  • Christian Devos
  • Marie-Madeleine Dubois Corsiez
  • Alain Boonefaes
  • Emmanuelle Pery
  • Daniel Wilmot
  • Marylène Beaussart
  • Claude Wadoux
  • Claudine Barbier Phelippot
  • Laurent Notebaert
  • Josée Bleuez Combet
  • Julien Veyer
  • Aurore Devos
  • Bruno Marsylle
  • Valérie Genevet
  • Julien Geraert
  • Christelle Deneuville Daubelcour
  • Jean-Pierre Herbez
  • Lise Blanckaert Jonnekin
  • Modou Fall
  • Léanna Vandewalle
  • Michel Canoen
  • Anabelle Sala Betourne
  • Cédric Liagre
  • Nathalie Riot Failler
Maria Alvarez
Maria Alvarez (3 élus) Pour gravelines l'alternative 		806 20,02%
  • Maria Alvarez
  • Sebastien Hannedouche
  • Christelle Henon
Participation au scrutin Gravelines
Taux de participation 46,38%
Taux d'abstention 53,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 193

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bertrand Ringot
Bertrand Ringot (28 élus) Ensemble, pour gravelines gagnant 		4 006 64,35%
  • Bertrand Ringot
  • Michèle Kerckhof Lefranc
  • Paul Valette
  • Marie-Madeleine Dubois Corsiez
  • Alain Merlen
  • Marylène Leclercq Beaussart
  • Christian Devos
  • Karine Vanderstraeten Venza
  • Jérôme Notebaert
  • Laëtitia Millois
  • Richard Olek
  • Marie-Christine Duval Anquez
  • Daniel Wilmot
  • Frédérique Plaisant
  • Raoul Defruit
  • Valérie Genevet
  • Bernard Faucon
  • Claudine Barbier Phelippot
  • Alain Boonefaes
  • Laurie Verstraet Landy
  • Gilbert Thery
  • Cathy Calbet Carney
  • Jean-Pierre Herbez
  • Josée Bleuez Combet
  • Jean-Claude Bouchery
  • Christelle Deneuville Daubelcour
  • Hervé Coubel
  • Aurore Devos
Maria Alvarez
Maria Alvarez (3 élus) L'alternative : changeons de cap ! 		1 205 19,35%
  • Maria Alvarez
  • Guy Vermeulen
  • Sabrina Verove
Carole Van Hullebusch
Carole Van Hullebusch (2 élus) Gravelines bleu marine 		1 014 16,28%
  • Carole Van Hullebusch
  • Christophe Magniez
Participation au scrutin Gravelines
Taux de participation 68,97%
Taux d'abstention 31,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,52%
Nombre de votants 6 452

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