Résultat de l'élection municipale 2026 à Gravelines : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Gravelines [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Gravelines sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gravelines.
L'actu des élections municipales 2026 à Gravelines
13:09 - La liste "Gravelines Passionnement" grande gagnante de la dernière élection à Gravelines
Les équilibres politiques locaux actuels demeurent, encore à ce jour, marqués par l'issue du dernier scrutin municipal à Gravelines. Au soir du premier tour à l'époque, Bertrand Ringot (Parti socialiste) a devancé tous ses rivaux en rassemblant 79,97% des voix. Derrière, Maria Alvarez (Divers droite) a obtenu 20,02% des suffrages. Cette victoire au premier tour de Bertrand Ringot a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour ces municipales 2026 à Gravelines, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Au vu de ce triomphe écrasant, la tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Gravelines
En 2026, les 9 129 électeurs de Gravelines sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la commune. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? La liste des prétendants en 2026 a été publiée ci-dessous. Retenez également que les 12 bureaux de vote de la commune de Gravelines fermeront à 18 heures. Vous pourrez retrouver les résultats à Gravelines ici même à partir de 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gravelines
|Tête de listeListe
|
Bertrand Ringot
Liste du Parti socialiste
GP 2026
|
|
Jean-Baptiste Gardes
Liste d'union des droites pour la République
RASSEMBLEMENT POUR GRAVELINES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bertrand Ringot (30 élus) Gravelines passionnement
|3 218
|79,97%
|
|Maria Alvarez (3 élus) Pour gravelines l'alternative
|806
|20,02%
|
|Participation au scrutin
|Gravelines
|Taux de participation
|46,38%
|Taux d'abstention
|53,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 193
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bertrand Ringot (28 élus) Ensemble, pour gravelines gagnant
|4 006
|64,35%
|
|Maria Alvarez (3 élus) L'alternative : changeons de cap !
|1 205
|19,35%
|
|Carole Van Hullebusch (2 élus) Gravelines bleu marine
|1 014
|16,28%
|
|Participation au scrutin
|Gravelines
|Taux de participation
|68,97%
|Taux d'abstention
|31,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,52%
|Nombre de votants
|6 452
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