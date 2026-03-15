Résultat municipale 2026 à Gray (70100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gray a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gray, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Gray [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe LAURENÇOT (24 élus) UNIS POUR GRAY
|988
|60,73%
|
|Stéphane MOREAU (3 élus) POUR GRAY, UN NOUVEL ELAN
|409
|25,14%
|
|Philippe GHILES (2 élus) GRAY Autrement
|230
|14,14%
|
|Participation au scrutin
|Gray
|Taux de participation
|53,60%
|Taux d'abstention
|46,40%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,20%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,55%
|Nombre de votants
|1 673
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Gray [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Gray en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Gray
19:19 - Tendances démographiques et électorales à Gray : ce qu'il faut retenir
Dans la commune de Gray, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des municipales. Avec 35% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 15,20%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 685 euros/an, sont souvent révélateurs d'une tension économique locale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 9,64% et d'une population immigrée de 11,24% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Gray mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,89% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.
17:57 - Ce que disent les chiffres sur le vote RN à Gray
Le parti à la flamme restait loin du match lors des élections municipales à Gray il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 31,71% des votes lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 51,09% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 24,67% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le RN obtenait 49,63% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 40,09% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 42,95% pour le RN. Il terminera avec 48,41% lors du vote définitif.
16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 48,35 % de participation
L'absence ou non d'électeurs à Gray sera un véritable pivot de cette municipale 2026. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention frappait 51,65 % du corps électoral (un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale) alors que la pandémie du Covid-19 frappait la population. La présidentielle de 2022 a d'ailleurs enregistré une abstention de 31,62 % localement. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 55,40 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 43,71 %, contre 58,48 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone frappée par un fort abstentionnisme.
15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Gray
Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Gray portaient leur choix sur Antoine Villedieu (Rassemblement National) avec 42,95% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Alain Chretien (Majorité présidentielle) qui a raflé la mise avec 51,59% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes en amont, les choix s'étaient cette fois majoritairement conduits sur Jordan Bardella (40,09%). Le panorama politique de Gray a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale.
14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages municipaux de Gray lors de la dernière présidentielle ?
La physionomie politique de Gray dessine un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Gray voyait en effet Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 31,71% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 24,56%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,09% pour Marine Le Pen, contre 48,91% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Gray portaient leur choix sur Barbara Bessot Ballot (Ensemble !) avec 24,75% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 50,37% des suffrages.
12:58 - La fiscalité locale à Gray, un sujet électoral ?
Du côté de la fiscalité de Gray, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 038 euros en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 647 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 46,03 % en 2024 (contre 21,55 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 57 990 € en 2024. Une somme loin des 645 340 € engrangés en 2020 avec un taux fixé à environ 11,37 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.
11:59 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Gray
Lors des élections municipales de 2020 à Gray, les résultats ont fourni un état des lieux précis des forces politiques en présence. Dès le premier tour de scrutin, Christophe Laurençot (Divers droite) a pris la première place avec 1 034 suffrages (68,20%). Derrière, Jean-Baptiste Pierrot (Divers) a engrangé 17,81% des votes. Cette victoire au premier tour a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour ces municipales 2026 à Gray, ce décor offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition face à cette victoire écrasante, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Gray
Les élections municipales 2026 se tiennent ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin va permettre d'élire les maires de toutes les communes françaises. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. Vous pouvez voir ci-dessous la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Gray. Les 4 bureaux de vote de la ville de Gray sont ouverts jusqu'à 18 heures pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Cette page affichera les résultats à Gray à partir de 20h.
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