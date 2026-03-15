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19:19 - Tendances démographiques et électorales à Gray : ce qu'il faut retenir Dans la commune de Gray, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des municipales. Avec 35% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 15,20%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 685 euros/an, sont souvent révélateurs d'une tension économique locale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 9,64% et d'une population immigrée de 11,24% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Gray mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,89% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Ce que disent les chiffres sur le vote RN à Gray Le parti à la flamme restait loin du match lors des élections municipales à Gray il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 31,71% des votes lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 51,09% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 24,67% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le RN obtenait 49,63% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 40,09% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 42,95% pour le RN. Il terminera avec 48,41% lors du vote définitif.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 48,35 % de participation L'absence ou non d'électeurs à Gray sera un véritable pivot de cette municipale 2026. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention frappait 51,65 % du corps électoral (un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale) alors que la pandémie du Covid-19 frappait la population. La présidentielle de 2022 a d'ailleurs enregistré une abstention de 31,62 % localement. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 55,40 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 43,71 %, contre 58,48 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Gray Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Gray portaient leur choix sur Antoine Villedieu (Rassemblement National) avec 42,95% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Alain Chretien (Majorité présidentielle) qui a raflé la mise avec 51,59% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes en amont, les choix s'étaient cette fois majoritairement conduits sur Jordan Bardella (40,09%). Le panorama politique de Gray a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages municipaux de Gray lors de la dernière présidentielle ? La physionomie politique de Gray dessine un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Gray voyait en effet Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 31,71% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 24,56%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,09% pour Marine Le Pen, contre 48,91% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Gray portaient leur choix sur Barbara Bessot Ballot (Ensemble !) avec 24,75% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 50,37% des suffrages.

12:58 - La fiscalité locale à Gray, un sujet électoral ? Du côté de la fiscalité de Gray, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 038 euros en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 647 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 46,03 % en 2024 (contre 21,55 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 57 990 € en 2024. Une somme loin des 645 340 € engrangés en 2020 avec un taux fixé à environ 11,37 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Gray Lors des élections municipales de 2020 à Gray, les résultats ont fourni un état des lieux précis des forces politiques en présence. Dès le premier tour de scrutin, Christophe Laurençot (Divers droite) a pris la première place avec 1 034 suffrages (68,20%). Derrière, Jean-Baptiste Pierrot (Divers) a engrangé 17,81% des votes. Cette victoire au premier tour a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour ces municipales 2026 à Gray, ce décor offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition face à cette victoire écrasante, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.