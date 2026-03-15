Résultat municipale 2026 à Gray (70100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gray a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gray, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gray [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe LAURENÇOT
Christophe LAURENÇOT (24 élus) UNIS POUR GRAY 		988 60,73%
  • Christophe LAURENÇOT
  • Monika VASSILEV
  • Hicham NAJI
  • Céline CUNEY
  • Jean-Claude GULOT
  • Annick NOLY
  • Nicolas CAILLE
  • Martine OLIVIER-PAQUIS
  • Christophe DUREUX
  • Véronique THOMAS
  • Romain DELAMOTTE
  • Julie FOURNIER
  • Alain PAUFERT
  • Laura FIERLING
  • Rénald JAMES
  • Denise HASSOUN
  • Olivier RICHARD
  • Dorothée JACQUIN
  • Ludovic CHOUET
  • Natacha RUGINIS
  • Muhammed SISMAN
  • Céline LOMBERGER
  • David JIMENEZ
  • Marie-Christine NOBLOT
Stéphane MOREAU
Stéphane MOREAU (3 élus) POUR GRAY, UN NOUVEL ELAN 		409 25,14%
  • Stéphane MOREAU
  • Marlène TATTO
  • Dominique CHAROLLAIS
Philippe GHILES
Philippe GHILES (2 élus) GRAY Autrement 		230 14,14%
  • Philippe GHILES
  • Alix CONSTANTIN
Participation au scrutin Gray
Taux de participation 53,60%
Taux d'abstention 46,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Nombre de votants 1 673

Source : ministère de l’Intérieur

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