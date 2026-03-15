Résultat municipale 2026 à Grayan-et-l'Hôpital (33590) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Grayan-et-l'Hôpital a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Grayan-et-l'Hôpital, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Grayan-et-l'Hôpital [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacky NICAISE
Jacky NICAISE (17 élus) TOUJOURS UNIS POUR GRAYAN ET L'HÔPITAL 		882 72,71%
  • Jacky NICAISE
  • Béatrice CHARRIER
  • Alain BOUCHON
  • Jacqueline ANDRAU
  • Sylvain SAYO-Y-BLANC
  • Jacqueline TEMPEZ
  • Lionel REMY
  • Marie-Noëlle BOUQUET
  • Franck FLEURY
  • Isabelle DOMKEN
  • Mickaël LAPORTE
  • Françoise DELMEIREN
  • Gaël MATOS CHAVES
  • Florence LECORNÉ
  • Jacques SERVANT
  • Pao DE FRAMOND
  • Dominique VERDEAU
Simon LATAPIE
Simon LATAPIE (2 élus) démocratie et avenir pour Grayan-et-l'hopital 		331 27,29%
  • Simon LATAPIE
  • Isabelle PEPIN
Participation au scrutin Grayan-et-l'Hôpital
Taux de participation 69,70%
Taux d'abstention 30,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 1 256

Source : ministère de l’Intérieur

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