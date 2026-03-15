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19:17 - Démographie et politique à Grayan-et-l'Hôpital, un lien étroit Dans les rues de Grayan-et-l'Hôpital, les élections s'achèvent. Avec ses 1 545 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. Avec 187 entreprises, Grayan-et-l'Hôpital offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 11,46% des résidents sont des enfants, et 11,13% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 51,29% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 67,32% des familles sont des couples sans enfant. À Grayan-et-l'Hôpital, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - À Grayan-et-l'Hôpital, le vote RN s'annonce massif aux municipales Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière élection municipale à Grayan-et-l'Hôpital en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 26,68% des votes lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 48,43% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 30,37% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le RN obtenait 53,61% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 34,18% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 40,62% pour le RN. Il finira avec 47,70% lors du vote définitif.

16:58 - À Grayan-et-l'Hôpital, la participation s'annonce forte aux municipales L'abstention des électeurs à Grayan-et-l'Hôpital sera un véritable pivot de ces municipales. Il y a six ans, le premier tour du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 26,67 %, un niveau très bas (la participation se limitant à 73,33 %) alors que le Covid avait découragé bon nombre d'inscrits. Notons que les élections municipales sont en effet traditionnellement, avec les présidentielles, celles où les Français participent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est ainsi fixé à 18,71 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 38,95 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 24,37 % au premier tour, contre 42,46 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres semblent constituer une commune moins abstentionniste que la moyenne au regard des moyennes nationales.

15:59 - Comment a voté Grayan-et-l'Hôpital lors de la dernière année électorale ? Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Grayan-et-l'Hôpital demeurait à l'époque une terre de droite mariniste, dans la droite ligne de 2022. Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Grayan-et-l'Hôpital avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,18%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 14,61% des suffrages. Grégoire de Fournas (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des élections des députés à Grayan-et-l'Hôpital après la dissolution de l'Assemblée avec 40,62%. Pascale Got (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 34,52%. C'est finalement Pascale Got (Union de la gauche) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 52,30% des suffrages exprimés.

14:57 - Les électeurs de Grayan-et-l'Hôpital avaient résolument opté pour l'extrême droite en 2022 Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Grayan-et-l'Hôpital accordaient leurs suffrages à Grégoire de Fournas (RN) avec 30,37% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,61%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Grayan-et-l'Hôpital tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 26,68% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 25,59%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,57% pour Emmanuel Macron, contre 48,43% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Grayan-et-l'Hôpital dessine une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Grayan-et-l'Hôpital S'agissant des contributions locales à Grayan-et-l'Hôpital, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a représenté environ 622 euros en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 275 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est stabilisé à près de 21,90 % en 2024, sans aucune variation depuis quatre ans. Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 92 500 euros de recettes en 2024, loin des 142 300 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 4,15 %. Cette imposition est aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - Résultats des municipales 2020 : comment Florence Legrand s'est imposée à Grayan-et-l'Hôpital Les configurations politiques locales restent encore à l'heure actuelle influencées par l'issue des dernières élections en date à Grayan-et-l'Hôpital. Dès le premier tour à l'époque, Florence Legrand a coiffé ses concurrents au poteau en récoltant 549 suffrages (52,89%). Juste derrière, Alain Bouchon a recueilli 489 voix (47,10%). Ce succès d'emblée de Florence Legrand a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ces municipales 2026 à Grayan-et-l'Hôpital, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire écrasante met l'opposition face à un défi immense ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.