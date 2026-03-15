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19:17 - Comment la composition démographique de Grenade façonne les résultats électoraux ? En pleine campagne électorale municipale, Grenade se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 9 039 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 765 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 404 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (82,69%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 407 personnes (4,50%) apporte une ouverture culturelle précieuse. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,52%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2 647 € par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Grenade manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

17:57 - Le RN monte-t-il à Grenade ? Le mouvement nationaliste était resté en retrait lors des élections municipales à Grenade en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 23,29% des voix lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 42,96% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 22,08% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Grenade comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 32,00% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 37,06% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 41,32% lors du vote définitif.

16:58 - Quels niveaux de participation à Grenade aux dernières élections ? Pour rappel, la participation atteignait 35,61 % à Grenade lors des municipales de 2020, un taux inférieur aux 44,7 % du pays alors que l'épidémie de Covid avait fait fuir bon nombre d'inscrits. On observe pourtant traditionnellement que le scrutin municipal reste, avec l'élection présidentielle, le moment où les électeurs votent le plus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 80,07 %. Si la nature de ces élections diffère des enjeux strictement locaux, les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent aisément être mises en perspective. La participation aux législatives, établie de son côté à 49,43 % en 2022, a fortement progressé pour atteindre 72,65 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation arrivait à 56,55 %. Cette photographie des urnes depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une commune fortement mobilisée aux urnes en comparaison de l'ensemble du pays. Pour cette élection municipale 2026, cette réalité à Grenade sera en définitive primordiale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins de 2024 à Grenade La physionomie politique de Grenade a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter une zone pivot, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste. Les Européennes de 2024 à Grenade avaient en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (32,00%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 17,27% des suffrages. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Grenade soutenaient en priorité Julien Leonardelli (Rassemblement National) avec 37,06% au premier tour. Mais c'est pourtant Jean-François Portarrieu (Ensemble !) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 58,68% des suffrages exprimés.

14:57 - À Grenade, les votants ont fait un choix singulier il y a 4 ans La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Grenade privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (25,85%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 23,29%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,04% pour Emmanuel Macron, contre 42,96% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Grenade accordaient leurs suffrages à Sylvie Espagnolle (Nupes) avec 30,95% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,96% des suffrages.

12:58 - Grenade : la fiscalité constatée à l'approche des municipales Témoignage d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Grenade, le taux de la taxe d'habitation est passé à 14,89 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de 117 390 € la même année. Un produit qui est loin des quelque 1,60961 million d'euros engrangés en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Grenade s'est établi à un peu moins de 49,66 % en 2024 (contre 27,76 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Grenade a atteint 909 euros en 2024 contre 786 euros en début de mandat.

11:59 - Jean-Paul Delmas vainqueur des dernières élections municipales à Grenade Les résultats des municipales précédentes à Grenade ont fourni un tableau détaillé des forces politiques en présence. Seule en lice, 'Tous unis pour grenade et saint caprais' menée par Jean-Paul Delmas a naturellement obtenu 1 948 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Grenade, cette répartition historique des voix pose les bases. À l'occasion des résultats des municipales ce dimanche soir, le défi sera de déterminer si une véritable opposition arrive à se constituer face à cette domination. Un indice est probablement caché dans la liste officielle des candidats.