Résultat municipale 2026 à Grenade (31330) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Grenade a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Grenade, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Grenade [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul DELMAS
Jean-Paul DELMAS (25 élus) Tous unis pour Grenade et Saint Caprais 		2 757 71,78%
  • Jean-Paul DELMAS
  • Francoise MOREL CAYE
  • Florent MARTINET
  • Aurelie VIDAL
  • Thierry VIDONI-PERIN
  • Geraldine CORO
  • Laurent PEEL
  • Danielle COLL
  • Louis ROSELLO
  • Catherine MERLO-SERVENTI
  • Philippe BOURBON
  • Anna TAURINES
  • Michel XILLO
  • Monique D'ANNUNZIO
  • Francois NAPOLI
  • Dominique NOBLET BOULAY
  • Henri BEN AÏOUN
  • Orane PANDELLE
  • Rene MONBRUN
  • Laetitia BORLA IBRES
  • Juan DUBOST
  • Valerie MOREEL
  • Thomas AZEMA
  • Josie AUREL
  • Stephane SAVI
Roger FLORES
Roger FLORES (4 élus) Dessinons Grenade Ensemble 		1 084 28,22%
  • Roger FLORES
  • Nathalie DALL'AGLIO
  • Bertrand AUZEMERY
  • Marine SEMERIA
Participation au scrutin Grenade
Taux de participation 61,13%
Taux d'abstention 38,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 3 942

Source : ministère de l’Intérieur

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