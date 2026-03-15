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19:18 - Le poids démographique et économique de Grenade-sur-l'Adour aux élections municipales Quelle influence la population de Grenade-sur-l'Adour exerce-t-elle sur les résultats des élections municipales ? Avec 31% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,80%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 082 €/an souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1311 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (19,39%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (11,09%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Grenade-sur-l'Adour mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 22,89% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le score du RN à Grenade-sur-l'Adour ? Le mouvement lepéniste était absent au moment de la dernière campagne municipale à Grenade-sur-l'Adour il y a six ans, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen amassait 24,90% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 45,64% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 19,14% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Grenade-sur-l'Adour comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 32,84% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 37,54% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 47,65% lors du vote final.

16:58 - À Grenade-sur-l'Adour, la participation s'annonce forte aux municipales Les archives d'il y a six ans montrent que 1 137 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales à Grenade-sur-l'Adour, soit un taux de participation de 58,07 %, un chiffre supérieur aux 44,7 % nationaux alors que l'épidémie de Covid avait maintenu chez eux beaucoup de votants. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a cependant été chiffré à 75,93 %. La mobilisation atteignait quant à elle 51,01 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 66,72 %, contre seulement 50,31 % en 2022. Si on tente de dégager une tendance, la ville se révèle comme une contrée fortement mobilisée aux urnes. Pour ces élections municipales 2026, cette réalité à Grenade-sur-l'Adour sera en tout cas capitale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Grenade-sur-l'Adour a-t-elle voté ? Le panorama politique de Grenade-sur-l'Adour a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale. Pour le tour unique des européennes 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,84%). Les législatives à Grenade-sur-l'Adour provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Sylvie Franceschini (Rassemblement National) en pole position avec 37,54% au premier tour, devant Boris Vallaud (Union de la gauche) avec 29,31%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Boris Vallaud (Union de la gauche) jusqu'au sommet avec 52,35%.

14:57 - Qui a gagné les scrutins de 2022 à Grenade-sur-l'Adour ? La physionomie politique de Grenade-sur-l'Adour dessine un territoire aux équilibres politiques nuancés. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Grenade-sur-l'Adour était en effet marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 29,45% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 24,90%. Lors de la finale de l'élection à Grenade-sur-l'Adour, les électeurs accordaient 54,36% pour Emmanuel Macron, contre 45,64% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Grenade-sur-l'Adour plébiscitaient Boris Vallaud (Nupes) avec 36,19% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Boris Vallaud virant de nouveau en tête avec 57,96% des voix.

12:58 - Avant ces municipales 2026, les impôts locaux ont-ils été maîtrisés à Grenade-sur-l'Adour ? En matière d'impôts locaux à Grenade-sur-l'Adour, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à environ 757 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 764 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 36,04 % en 2024 (contre 19,07 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 28 300 euros en 2024, en net recul par rapport aux 598 210 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 17,25 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Le match de la municipale à Grenade-sur-l'Adour n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 Il peut s'avérer éclairant de se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à Grenade-sur-l'Adour. Dès le premier tour de scrutin, Odile Lacouture a creusé l'écart en obtenant 673 voix (61,97%). Juste derrière, Cyrille Consolo a rassemblé 413 voix (38,02%). Cette victoire écrasante de Odile Lacouture a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Grenade-sur-l'Adour, ce décor pose les bases. Pour contester cette domination ce dimanche, le camp adverse devra démultiplier le score obtenu, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.