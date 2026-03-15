Résultat municipale 2026 à Grenade-sur-l'Adour (40270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Grenade-sur-l'Adour a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Grenade-sur-l'Adour, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Grenade-sur-l'Adour [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe PEDEHONTAA
Jean-Philippe PEDEHONTAA (15 élus) UN NOUVEL ÉLAN POUR GRENADE 		658 54,47%
  • Jean-Philippe PEDEHONTAA
  • Eliane HEBRAUD
  • David BIARNÈS
  • Céline CLAVÉ
  • Pierre OLIVIER
  • Fabienne BOUEILH
  • Philippe PILOTTE
  • Bernadette TASTET
  • Pierre LAVIE
  • Marie-Pierre DARGELOS
  • Pierre PESCAY
  • Karine MENE
  • Cedric BARBIERI
  • Muriel BORDELANNE
  • Rodolphe VANWALSCAPPEL
Marie-France GAUTHIER
Marie-France GAUTHIER (4 élus) GRENADE DEMAIN 		550 45,53%
  • Marie-France GAUTHIER
  • Matthieu BEAUMARD
  • Jennifer CLERY GRIFFE
  • Sébastien SPISSER
Participation au scrutin Grenade-sur-l'Adour
Taux de participation 66,13%
Taux d'abstention 33,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,60%
Nombre de votants 1 267

Source : ministère de l’Intérieur

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