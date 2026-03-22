Résultat de l'élection municipale 2026 à Grenay : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Grenay [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Grenay sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Grenay.
L'actu des élections municipales 2026 à Grenay
11:44 - Qui a fini en tête au 1er tour des municipales à Grenay dimanche dernier ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Grenay, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 42,34 %. À l'issue du dépouillement, c'est Christelle Lelieux-Buissette (Parti communiste français) qui a pris la pole position avec 35,43 % des votes. À sa suite, Daisy Duveau (Rassemblement National) est arrivée en deuxième position avec 34,63 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Christian Champire, étiqueté Divers gauche, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Grenay
Le deuxième tour des élections municipales à Grenay a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christian Champire
Liste divers gauche
Ensemble pour l'avenir de Grenay
|
|
Christelle Lelieux-Buissette
Liste du Parti communiste français
GRENAY 2026, POUR VOUS, AVEC VOUS
|
|
Daisy Duveau
Liste du Rassemblement National
LE CHANGEMENT POUR GRENAY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Grenay
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christelle LELIEUX-BUISSETTE (Ballotage) GRENAY 2026, POUR VOUS, AVEC VOUS
|935
|35,43%
|Daisy DUVEAU (Ballotage) LE CHANGEMENT POUR GRENAY
|914
|34,63%
|Christian CHAMPIRE (Ballotage) Ensemble pour l'avenir de Grenay
|790
|29,94%
|Participation au scrutin
|Grenay
|Taux de participation
|57,66%
|Taux d'abstention
|42,34%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Nombre de votants
|2 687
Source : ministère de l’Intérieur
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