Résultat de l'élection municipale 2026 à Grenay : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Grenay

Le deuxième tour des élections municipales à Grenay a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christian Champire
Christian Champire Liste divers gauche
Ensemble pour l'avenir de Grenay
  • Christian Champire
  • Sandie Leclercq
  • Grégory Magnolia
  • Stéphanie Saudemont
  • Vincent Tentelier
  • Mylène Matifat
  • Laurent Dhedin
  • Fabienne Ponthieux
  • David Lefebvre
  • Virginie Top
  • Patrick Courcelles
  • Sylvie Pouilly
  • Thomas Hembert
  • Christine Bonnel
  • Vincent Beauger
  • Jessie Deleplace
  • Philippe Legros
  • Charlotte Rouffelaers
  • Jean-Marc Delplanque
  • Marie-Noëlle Bernaerts
  • Gildas Ibba
  • Marion Hermand
  • Tewfik Yahiaoui
  • Nathalie Molmy
  • Thierry Derisbourg
  • Karine Decotte
  • André Pouilly
  • Béatrice Becue
  • Guillaume Lespagnol
  • Alicia Lavisse
  • Francis Leclercq
Christelle Lelieux-Buissette
Christelle Lelieux-Buissette Liste du Parti communiste français
GRENAY 2026, POUR VOUS, AVEC VOUS
  • Christelle Lelieux-Buissette
  • Jacky Coeugniet
  • Muriel Kramarczyk
  • Patrick Mania
  • Cathie Lafrance-Wasikowski
  • Jimmy Rouffelaers
  • Nathalie Leroy
  • Julien Vouliot
  • Carole Bouchez
  • Sébastien Vouliot
  • Nathalie Felix
  • Gaston Choquenet
  • Laurence Louchaert
  • Jean-Luc Delassus
  • Danielle Duraisin
  • Daniel Delenclos
  • Mélanie Tahon
  • Frédéric Bouchez
  • Sandrine Ranson
  • Dylan Tailliez
  • Magalie Debarge
  • Hervé Vouliot
  • Camélia Hoyez
  • Régis Dercourt
  • Florence Kaminski
  • Jean Vincent
  • Valérie Liberal
  • Jean-Michel Hermand
  • Séverine Mainil
  • Michel Crenleux
  • Bernadette Lecoeuche
Daisy Duveau
Daisy Duveau Liste du Rassemblement National
LE CHANGEMENT POUR GRENAY
  • Daisy Duveau
  • Anthony Desmis
  • Pauline Dejardin
  • Antoine Ibba
  • Nathalie Blondel
  • Yannick Matuszewski
  • Sophie Bouveur
  • Christophe Turpin
  • Annie Sagot
  • Benoît Baurin
  • Valérie Averlant
  • Sylvain Gorrilliot
  • Sylvie Ranvin
  • Lilian Legrand
  • Caroline Taillez
  • Alain Troulier
  • Manon Vasse
  • Franck Pruvost
  • Linda Caffier
  • Franck Dubois
  • Sylvie Harle
  • Geoffroy Denis
  • Alicia Deruy
  • Jonathan Motte
  • Théa Herblot
  • Guy Lefebvre
  • Océane Cornu
  • Julien Charlet
  • Nathalie Catez
  • Joël Alliot
  • Vanessa Conforto

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Grenay

Tête de listeListe Voix % des voix
Christelle LELIEUX-BUISSETTE
Christelle LELIEUX-BUISSETTE (Ballotage) GRENAY 2026, POUR VOUS, AVEC VOUS 		935 35,43%
Daisy DUVEAU
Daisy DUVEAU (Ballotage) LE CHANGEMENT POUR GRENAY 		914 34,63%
Christian CHAMPIRE
Christian CHAMPIRE (Ballotage) Ensemble pour l'avenir de Grenay 		790 29,94%
Participation au scrutin Grenay
Taux de participation 57,66%
Taux d'abstention 42,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Nombre de votants 2 687

Source : ministère de l’Intérieur

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