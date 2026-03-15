Résultat municipale 2026 à Grenay (38540) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Grenay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Grenay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Grenay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine FASSINOT
Christine FASSINOT (16 élus) Un nouveau cap pour Grenay 		443 67,12%
  • Christine FASSINOT
  • Didier VERGNAIS
  • Annick TRABON
  • Franck THIMONIER
  • Annick BOUTIN
  • Patrick LUYAT
  • Odile BOITTE
  • Christophe JAS
  • Nathalie ROCLE
  • Daniel GROS
  • Mélanie KOZLOWICZ
  • Ludovic MINCHELLA
  • Armelle VALETTE
  • Romain PLOCH
  • Priscilla TRAMBLAY
  • Rapahël DONJON
Enza MILITI
Enza MILITI (3 élus) L' Elan Grenaysien 		217 32,88%
  • Enza MILITI
  • Frédéric ABADIE
  • Myriam KACI
Participation au scrutin Grenay
Taux de participation 63,47%
Taux d'abstention 36,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Nombre de votants 674

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Isère ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Isère. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Grenay