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19:18 - Élections municipales à Grenay : impact de la démographie et de l'économie locale Dans les rues de Grenay, le scrutin touche à sa fin. Dotée de 671 logements pour 1 632 habitants, la densité de la ville est de 227 hab par km². Ses 184 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 474 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (90,91%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 22,73% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 36,50% des ménages sont des couples sans enfant. Pour résumer, à Grenay, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Rassemblement national à Grenay : les chiffres récents Le RN n'avait pas concouru pour la dernière élection municipale à Grenay en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 31,94% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 51,93% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 32,37% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti d'extrême droite arrachait 51,18% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 43,44% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du premier round, un résultat de 47,98% pour le tout nouveau ticket ciottiste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 65,63% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Hanane Mansouri.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Grenay Aux municipales de 2020 à Grenay, l'abstention avait grimpé à 70,90 % au premier tour (un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays). 284 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que le rendez-vous se tenait en pleine pandémie de Covid. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été accompagnée d'une abstention à 20,59 % dans la ville (la participation grimpant à 79,41 %). Quoique ces élections nationales soient de nature différente comparativement aux échéances locales, les deux derniers scrutins législatifs demeurent directement comparables entre eux. L'abstention aux législatives, mesurée à 54,28 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 25,93 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 41,84 %. En prenant du recul, les données dessinent le portrait d'une zone qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport aux tendances françaises. Pour ces élections municipales 2026, cette variable à Grenay sera en conséquence primordiale dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Grenay : retour sur les derniers scrutins en date Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à Grenay avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (43,44%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 13,97% des voix. Hanane Mansouri (Union de l'extrême droite) avait ensuite remporté au premier tour des élections des députés à Grenay une vingtaine de jours plus tard avec 47,98%. Caroline Abadie (Majorité présidentielle) suivait à la deuxième place avec 24,12%. Le second round n'a pas changé grand chose, Hanane Mansouri culminant à 65,63% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Grenay : rappel des résultats clés de la présidentielle et des législatives 2022 Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Grenay choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 31,94% des voix, devant Emmanuel Macron qui terminait à 27,27%. Le second tour validait ensuite ce choix en offrant 51,93% pour Marine Le Pen, contre 48,07% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Grenay plébiscitaient Benoit Auguste (RN) avec 32,37% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,18% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Grenay une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Le montant de la pression fiscale est en hausse à Grenay En ce qui concerne la fiscalité locale de Grenay, la recette fiscale par foyer s'est établie à 915 € en 2024 (dernière année connue) contre 736 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 32,72 % en 2024 (contre environ 16,66 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 8 770 € en 2024. Un total bien loin des 226 400 euros engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 12,88 %. Cette disparition en fait désormais une recette marginale, justifiant cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Grenay Les résultats des précédentes élections municipales à Grenay ont offert un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Unique liste en présence, 'Des nouveaux visages pour grenay' menée par Alain Cauquil a naturellement obtenu 258 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Ce résultat attendu a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour ces municipales 2026 à Grenay, cette géographie électorale offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront peut-être dépasser. Au lendemain de ce scrutin sans réelle confrontation, l'émergence ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux majeurs. L'annonce des candidatures apporte déjà un élément de réponse assez clair.