Résultat de l'élection municipale 2026 à Grenoble : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Grenoble

Le deuxième tour des élections municipales à Grenoble a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Laurence Ruffin
Laurence Ruffin Liste d'union à gauche
OUI GRENOBLE
  • Laurence Ruffin
  • Abdelwaheb Kismoune
  • Amandine Germain
  • Allan Brunon
  • Margot Belair
  • Alexis Monge
  • Lauren Viguer
  • Mehdi Tadjine
  • Léonie Marcoux
  • Bastien Castillo
  • Chloé Pantel
  • Alan Confesson
  • Coline Pissard-Gibollet
  • Gilles Moreau
  • Kenza Doukhi
  • Luis Beltran-Lopez
  • Cécile Cenatiempo
  • Gaëtan Monot
  • Isabelle Peters
  • Abdelnour Djebbouri
  • Kheira Capdepon
  • Gilles Namur
  • Michelle Daran
  • Zakaria Amran
  • Sandra Krief
  • Olivier Bertrand
  • Céline Deslattes
  • Hassen Bouzeghoub
  • Michelle Sy
  • Nicolas Kada
  • Meriem Naili
  • Antoine Back
  • Laurette Rimet-Meille
  • Vincent Berlandis
  • Marion Carroz
  • Robinson Rossi
  • Majda Raki
  • Thibault Martin
  • Inès Ajmi
  • Thomas Mandroux
  • Angélique Wabene Mayele
  • Khemisti Boubeker
  • Marlène Terrier
  • Karim Sellami
  • Jasmine Nebili
  • Lény Moulin
  • Myriam Messaoudi
  • Mohamed Belhadj
  • Rosalinda Ferrandes
  • Sylvain Jouanneau
  • Dyna Belattar
  • Pascal Charriau
  • Fatou Ciss
  • Ilyass Abdi
  • Sylvie Barnezet
  • Serge Slama
  • Claire Michard
  • Djamel Wazizi
  • Julie Faure
  • Raymond Avrillier
  • Marine Denis
Alain Carignon
Alain Carignon Liste des Républicains
Réconcilier Grenoble
  • Alain Carignon
  • Nathalie Beranger
  • Pierre-Edouard Cardinal
  • Anouchka Michard
  • Clément Chappet
  • Emilie Chalas
  • Thierry Aldeguer
  • Brigitte Boer
  • Guillaume Josserand
  • Charah Bentaleb
  • Olivier Curto
  • Delphine Bense
  • Jean-Luc Rizzi
  • Dominique Spini Alim
  • Franck Benhamou
  • Rdija Therese Sahiri
  • Stephane Robin
  • Chantal Pillet
  • Jean-Noël Pusel
  • Virginie Guirado
  • Laurent Lequin-Souchon
  • Laetitia Gobinet
  • El Hasni Ben Redjeb
  • Amel-Sahla Boffard
  • Hanis Dif
  • Sandra Duneufgermain
  • Lionel Picollet
  • Judith Thermoz
  • Bernard Boulloud
  • Annie Borel-Garin
  • Olivier Corneloup
  • Anissa Derbal
  • Mehmet ünaldi
  • Brigitte Bernard
  • Roger Oria
  • Nathalie Cordova
  • Jean Philippe Richard
  • Elyane Rual
  • Stephane Tournier
  • Chiara Macquet
  • Guy Waltisperger
  • Regine Cohen
  • Morgan Gimel
  • Maryam Courosse
  • Bruno Salagnat
  • Chantal Bachelard
  • Harout Pascal Agobian
  • Caroline Blanc
  • Jean-Yves Olivo
  • Jocelyne Roubaudi
  • Soufiane Ben Habassi
  • Marie-Helena Poillevey
  • Kamel Dadouche
  • Martine Melliere
  • Raphaël d'Onofrio
  • Laurence Nguyen
  • Boubacar Tounkara
  • Emma Theysset
  • François Ferrara
  • Marie-Laure Gascon
  • Didier Legeais

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Grenoble

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain CARIGNON
Alain CARIGNON (Ballotage) Réconcilier Grenoble 		14 182 27,04%
Laurence RUFFIN
Laurence RUFFIN (Ballotage) OUI Grenoble 		13 810 26,33%
Allan BRUNON
Allan BRUNON (Ballotage) Faire mieux pour Grenoble 		7 650 14,59%
Romain GENTIL
Romain GENTIL GRENOBLE CAPITALE CITOYENNE 		5 242 10,00%
Hervé GERBI
Hervé GERBI NOUS GRENOBLE 		5 053 9,63%
Valentin GABRIAC
Valentin GABRIAC RASSEMBLEMENT NATIONAL - GRENOBLE CAPITALE DES ALPES 		2 728 5,20%
Thomas SIMON
Thomas SIMON GRENOBLE ALPES COLLECTIF 		2 614 4,98%
Baptiste ANGLADE
Baptiste ANGLADE GRENOBLE OUVRIERE ET REVOLUTIONNAIRE 		724 1,38%
Catherine BRUN
Catherine BRUN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		353 0,67%
Geneviève KRZYZAK
Geneviève KRZYZAK Réquisition des logements vacants, l'argent pour les services publics, pas pour la guerre 		89 0,17%
Participation au scrutin Grenoble
Taux de participation 60,70%
Taux d'abstention 39,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,34%
Nombre de votants 52 994

Source : ministère de l’Intérieur

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