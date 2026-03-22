Résultat de l'élection municipale 2026 à Grenoble : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Grenoble [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Grenoble sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Grenoble.
L'actu des élections municipales 2026 à Grenoble
11:53 - Quels étaient les résultats des élections à Grenoble la semaine dernière ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Grenoble, c'est Alain Carignon (Les Républicains) qui a pris l'avantage en rassemblant 27,04 % des suffrages exprimés. Laurence Ruffin (Union de la gauche) s'est classée deuxième avec 26,33 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. En ravissant la première place, Alain Carignon a gagné une position décisive par rapport à 2020, et il a même consolidé ses appuis avec un gain de 7,24 points. Du côté des autres candidats, avec 14,59 %, Allan Brunon, étiqueté La France insoumise, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Romain Gentil, avec la nuance Divers gauche, a terminé avec 10,00 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Enfin, concernant la participation à Grenoble, le vote a vu 60,70 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Grenoble
Le deuxième tour des élections municipales à Grenoble a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Laurence Ruffin
Liste d'union à gauche
OUI GRENOBLE
|
|
Alain Carignon
Liste des Républicains
Réconcilier Grenoble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Grenoble
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain CARIGNON (Ballotage) Réconcilier Grenoble
|14 182
|27,04%
|Laurence RUFFIN (Ballotage) OUI Grenoble
|13 810
|26,33%
|Allan BRUNON (Ballotage) Faire mieux pour Grenoble
|7 650
|14,59%
|Romain GENTIL GRENOBLE CAPITALE CITOYENNE
|5 242
|10,00%
|Hervé GERBI NOUS GRENOBLE
|5 053
|9,63%
|Valentin GABRIAC RASSEMBLEMENT NATIONAL - GRENOBLE CAPITALE DES ALPES
|2 728
|5,20%
|Thomas SIMON GRENOBLE ALPES COLLECTIF
|2 614
|4,98%
|Baptiste ANGLADE GRENOBLE OUVRIERE ET REVOLUTIONNAIRE
|724
|1,38%
|Catherine BRUN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|353
|0,67%
|Geneviève KRZYZAK Réquisition des logements vacants, l'argent pour les services publics, pas pour la guerre
|89
|0,17%
|Participation au scrutin
|Grenoble
|Taux de participation
|60,70%
|Taux d'abstention
|39,30%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,70%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,34%
|Nombre de votants
|52 994
Source : ministère de l’Intérieur
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