Résultat municipale 2026 à Gréoux-les-Bains (04800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gréoux-les-Bains a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gréoux-les-Bains, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gréoux-les-Bains [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Paul AUDAN
Paul AUDAN (20 élus) Gréoux au coeur 		1 162 69,96%
  • Paul AUDAN
  • Michèle MOYAT-COTTRET
  • Raymond MAZZOLENI
  • Josette LAUVERGNIAT-BONGIOVANNI
  • Jean-Philippe BARTOLOTTA
  • Joëlle CECCARINI-TEBAR
  • Philippe AUDAN
  • Monique MARTEL HOURS
  • Laurent HOTTIER
  • Mirjam REINHARD
  • Mathieu SOLDA
  • Nathalie BERNIER-AUDAN
  • Thibault SAILLE
  • Marielle DELRIO
  • Patrick LOPEZ
  • Danielle RIVERE-CASALE
  • Vincent JAECKEL
  • Sabrina DUFOUR-KERDANET
  • Fabien MATHIEU
  • Martine LAGADEC
Henri CHOUVEL
Henri CHOUVEL (2 élus) Gréoux Renouveau pour 2026 		296 17,82%
  • Henri CHOUVEL
  • Martine PIRO
Pascal GAUGUE
Pascal GAUGUE (1 élu) Gréoux d'abord 		203 12,22%
  • Pascal GAUGUE
Participation au scrutin Gréoux-les-Bains
Taux de participation 68,92%
Taux d'abstention 31,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 1 721

Source : ministère de l’Intérieur

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