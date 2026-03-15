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19:16 - Analyse socio-économique de Gréoux-les-Bains : perspectives électorales Comment la population de Gréoux-les-Bains peut-elle impacter le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 13,70% et une densité de population de 44 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (31,81%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 1685 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (21,37%) révèle des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (16,56%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 59,15%, comme à Gréoux-les-Bains, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des résidents.

17:57 - Ce que disent les résultats sur le vote RN à Gréoux-les-Bains Le parti nationaliste n'était pas formellement représenté au moment de la dernière bataille municipale à Gréoux-les-Bains il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 31,26% des voix lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 53,06% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 29,20% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le mouvement lepéniste sécurisait 59,31% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 41,83% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 48,26% pour le mouvement lepéniste. C'est lui qui s'imposera avec 59,89% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Christian Girard.

16:58 - Résultats électoraux à Gréoux-les-Bains : le point sur la participation Au soir de l'élection municipale, le degré d'abstention pèsera fatalement sur les résultats de Gréoux-les-Bains. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 45,29 % des inscrits, en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux, la pandémie du Covid-19 ayant fortement impacté la compétition. Avec la présidentielle, les élections municipales sont en effet le scrutin où les Français votent le plus souvent pour élire leur maire et leur président. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 22,76 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 44,03 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 30,89 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 45,97 % des inscrits. Avec du recul, la commune apparaît donc plutôt comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Gréoux-les-Bains Christian Girard (Rassemblement National) avait performé au premier tour des législatives à Gréoux-les-Bains au printemps 2024 avec 48,26%. Benoit Gauvan (Ensemble !) terminait à la deuxième place avec 23,77%. Le second round n'a pas changé grand chose, Christian Girard culminant à 59,89% des votes dans la commune. Pour le tour unique des européennes précédemment, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement portés sur Jordan Bardella (41,83%). Le paysage politique de Gréoux-les-Bains a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Gréoux-les-Bains ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Gréoux-les-Bains portaient leur choix sur Paul Audan (Ensemble !) avec 39,83% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Christian Girard (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 59,31%. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Gréoux-les-Bains voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 31,26% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 26,44%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,06% pour Marine Le Pen, contre 46,94% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Gréoux-les-Bains comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - La fiscalité locale à Gréoux-les-Bains, un enjeu électoral ? En matière d'impôts locaux à Gréoux-les-Bains, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a atteint 2 056 euros en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 1 358 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 46,82 % en 2024 (contre 26,12 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 366 300 euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 723 700 euros récoltés en 2020 avec un taux fixé à environ 10,74 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Le résultat de la liste "Bien A Vivre A Gréoux" à l'élection de 2020 à Gréoux-les-Bains Examiner les résultats du dernier scrutin municipal à Gréoux-les-Bains peut s'avérer intéressant. À l'issue du premier passage aux urnes, Paul Audan a décroché la première place en obtenant 61,60% des bulletins. Sur la seconde marche, Nathalie Ponce-Gassier a obtenu 506 voix (38,39%). Cette victoire écrasante de Paul Audan a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Gréoux-les-Bains, cette géographie électorale a forcément dicté les stratégies des différents camps. Le bloc minoritaire devra fournir un effort titanesque ce dimanche afin de renverser cette domination, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.