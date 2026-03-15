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19:20 - Gretz-Armainvilliers : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux En pleine campagne électorale municipale, Gretz-Armainvilliers est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 8 682 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 617 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 2 436 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles détenant au moins une automobile (78,80%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Avec 1 107 résidents étrangers, Gretz-Armainvilliers se classe comme un exemple de multiculturalisme. Dans cette diversité sociale, 50,66% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 718,49 euros, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. À Gretz-Armainvilliers, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Quel poids pour le RN à Gretz-Armainvilliers lors des dernières élections ? Le RN était resté en retrait lors des municipales à Gretz-Armainvilliers en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 23,41% des voix lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 42,96% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 22,93% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Gretz-Armainvilliers comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 35,03% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 36,24% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 45,43% lors du vote définitif.

16:58 - Résultats électoraux à Gretz-Armainvilliers : le point sur la participation Pour rappel, l'abstention atteignait 76,12 % à Gretz-Armainvilliers lors du dernier scrutin municipal (un désintérêt particulièrement fort) alors qu'à cause de la pandémie du coronavirus, un grand nombre de votants avaient préféré éviter les isoloirs. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 27,10 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 53,25 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 37,98 % au premier tour, contre 58,02 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données semblent former une commune souvent détournée des bureaux de vote par rapport aux tendances françaises. En ce jour d'élections municipales 2026 à Gretz-Armainvilliers, cette particularité sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Les scrutins de 2024 : quel verdict à Gretz-Armainvilliers ? La préférence des électeurs de Gretz-Armainvilliers a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter un territoire très porté vers la gauche, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste. Les Européennes de juin 2024 à Gretz-Armainvilliers avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,03%), suivie par la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait obtenu 13,59% des suffrages. Les élections des députés à Gretz-Armainvilliers quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Morgann Vanacker (Rassemblement National) en pole position avec 36,24% au premier tour, devant Céline Thiébault-Martinez (Union de la gauche) avec 30,67%. C'est néanmoins Céline Thiébault-Martinez (Union de la gauche) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 54,57% des suffrages exprimés.

14:57 - Gretz-Armainvilliers : des résultats très instructifs dans les urnes en 2022 Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Gretz-Armainvilliers votaient en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (28,71%), devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 23,41%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,04% pour Emmanuel Macron, contre 42,96% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Gretz-Armainvilliers plébiscitaient Pascal Novais (Nupes) avec 29,09% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pascal Novais virant de nouveau en tête avec 52,91% des voix. Cette physionomie politique de Gretz-Armainvilliers laisse donc apparaître un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - L'essentiel à savoir sur la fiscalité locale à Gretz-Armainvilliers Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Gretz-Armainvilliers, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 21,13 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de près de 136 200 euros environ la même année. Une somme bien en-dessous des 2 585 850 € engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Gretz-Armainvilliers a évolué pour se fixer à 38,46 % en 2024 (contre 18,63 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, évaluée à environ 40 %, permet de contextualiser ce chiffre. Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Gretz-Armainvilliers s'est chiffrée à 1 113 € en 2024 contre 1 054 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 : la liste "Union Gretzoise" majoritaire à Gretz-Armainvilliers L'étude des résultats des élections municipales de 2020 à Gretz-Armainvilliers est riche d'enseignements. Sans aucune opposition, 'Union gretzoise' a sans surprise recueilli 100,00% des voix dès le premier tour. En l'absence d'adversaire, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Gretz-Armainvilliers, cet équilibre offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront peut-être dépasser. L'émergence ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux centraux au lendemain de cette élection sans réelle concurrence. La publication des candidats apporte déjà un élément de réponse très clair.