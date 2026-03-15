Résultat municipale 2026 à Gretz-Armainvilliers (77220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gretz-Armainvilliers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gretz-Armainvilliers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gretz-Armainvilliers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul GARCIA ROBIN
Jean-Paul GARCIA ROBIN (22 élus) UNION GRETZOISE 		1 406 52,19%
  • Jean-Paul GARCIA ROBIN
  • Nathalie SPRUTTA-BOURGES
  • Dominique BENOIT
  • Sylvie LALLEMANT
  • Aurélien JUNK
  • Marie-Paule DEVAUCHELLE
  • Arnaud SEVESTE
  • Mylène ROUSSEL
  • Thierry DIGUET
  • Chrystelle LARADJI
  • Romain OLIVEIRA
  • Mallaury MOURRIERE
  • Patrick OFFROY
  • Sandie BENARD
  • Adrien POUSSIER
  • Nadia HAMDI
  • Renaud TRANGOSI
  • Viviane LAMARE
  • Yves LOUBIERE
  • Isabelle LENOIR
  • Christian Maurice BOURDEILLE
  • Charlotte HANQUART-TAUVERON
Alexandre HASCOET
Alexandre HASCOET (7 élus) J'ader, mieux vivre à Gretz 		1 288 47,81%
  • Alexandre HASCOET
  • Emmanuelle BILLARD
  • Jean-Claude BOIVIN
  • Allison GEENEN
  • José SOUSA
  • Véronique DONADIO
  • Nicolas LUCAS
Participation au scrutin Gretz-Armainvilliers
Taux de participation 53,86%
Taux d'abstention 46,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Nombre de votants 2 789

Source : ministère de l’Intérieur

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