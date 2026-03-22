Résultat de l'élection municipale 2026 à Grez-sur-Loing : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Grez-sur-Loing

Le deuxième tour des élections municipales à Grez-sur-Loing a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Carlo Carbone
Carlo Carbone Divers
Ensemble faisons vivre notre village
  • Carlo Carbone
  • Alison Brandao
  • Jean-Jacques Therial
  • Monique Pompui
  • Eric Chapuis
  • Aude Pautonnier
  • Pierre Paulard
  • Dominique Lhotellier
  • Michel Makolondra
  • Cindy Pontleve
  • Guillaume Joary
  • Nadine Serra
  • Florent Lefevre
  • Marie Lemerle
  • Jean-Pierre Ménagé
  • Carole Lecoq
Bruno Demeure
Bruno Demeure Divers
AGISSONS POUR GREZ
  • Bruno Demeure
  • Marie Nicolas
  • Christophe Ligere
  • Agnès Grenier
  • Alain Thibal
  • Erika Trowe
  • Philippe Gacogne
  • Claire Cochonneau
  • Gary Bannery
  • Sandrine Ksiazyk
  • Steve Dambrain
  • Nathalie Bardon
  • Florian Frisch
  • Claire Lucas
  • Laurent Tassin
Patrick Mourot
Patrick Mourot Divers
PASSIONNEMENT GREZ-SUR-LOING
  • Patrick Mourot
  • Isabelle Guinhut
  • Manuel Casanova
  • Veronique Chaigne
  • Serge Chardon
  • Léa Ferrand
  • Charles Pauvert
  • Edwige Van Houtte
  • Joël Girin
  • Sophie Bazin
  • Raynald Perroche
  • Sonia Weyers
  • Nicolas Devos
  • Camille Villet
  • Hubert Joseph-Antoine
  • Nathalie Desallais
  • Pascal Couly

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Grez-sur-Loing

Tête de listeListe Voix % des voix
Carlo CARBONE
Carlo CARBONE (Ballotage) Ensemble faisons vivre notre village 		366 49,33%
Patrick MOUROT
Patrick MOUROT (Ballotage) PASSIONNEMENT GREZ-SUR-LOING 		240 32,35%
Bruno DEMEURE
Bruno DEMEURE (Ballotage) AGISSONS POUR GREZ 		136 18,33%
Participation au scrutin Grez-sur-Loing
Taux de participation 66,61%
Taux d'abstention 33,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,13%
Nombre de votants 750

Source : ministère de l’Intérieur

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