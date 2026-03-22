Résultat de l'élection municipale 2026 à Grez-sur-Loing : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Grez-sur-Loing [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Grez-sur-Loing sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Grez-sur-Loing.
L'actu des élections municipales 2026 à Grez-sur-Loing
11:46 - Les premiers résultats de l'élection 2026 à Grez-sur-Loing
Carlo Carbone a terminé en tête du premier round des élections municipales à Grez-sur-Loing il y a une semaine, avec 49,33 % des suffrages exprimés. Derrière, Patrick Mourot s'est classé deuxième avec 32,35 %. Le match a abouti à une domination très nette du leader. Du côté des autres candidats, avec 18,33 %, Bruno Demeure pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Grez-sur-Loing, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 33,39 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Grez-sur-Loing
Le deuxième tour des élections municipales à Grez-sur-Loing a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Carlo Carbone
Divers
Ensemble faisons vivre notre village
|
|
Bruno Demeure
Divers
AGISSONS POUR GREZ
|
|
Patrick Mourot
Divers
PASSIONNEMENT GREZ-SUR-LOING
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Grez-sur-Loing
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Carlo CARBONE (Ballotage) Ensemble faisons vivre notre village
|366
|49,33%
|Patrick MOUROT (Ballotage) PASSIONNEMENT GREZ-SUR-LOING
|240
|32,35%
|Bruno DEMEURE (Ballotage) AGISSONS POUR GREZ
|136
|18,33%
|Participation au scrutin
|Grez-sur-Loing
|Taux de participation
|66,61%
|Taux d'abstention
|33,39%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,13%
|Nombre de votants
|750
Source : ministère de l’Intérieur
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