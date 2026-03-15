Résultat municipale 2026 à Grignon (73200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Grignon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Grignon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Grignon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François RIEU
François RIEU (15 élus) Grignon Ensemble 		505 55,99%
  • François RIEU
  • Annette BELLANGER
  • Pascal DUMONT
  • Lina BLANC
  • David TORDJMANN
  • Corinne BUSALB
  • Rémi FERRONT
  • Valérie MATHE
  • Thierry BINET
  • Stéphanie MARTIN
  • Jean-Pierre MARGUERIE
  • Sabrina ARNAUD
  • Yohann MARCHESE
  • Audrey DUMONT
  • Olivier RUFFIER
Natacha BLANC-GONNET
Natacha BLANC-GONNET (2 élus) Une alternative pour Grignon 		217 24,06%
  • Natacha BLANC-GONNET
  • Thierry HUGARD
Brigitte PETIT
Brigitte PETIT (2 élus) Grignon Autrement 		180 19,96%
  • Brigitte PETIT
  • Carmel DI MARTINO
Participation au scrutin Grignon
Taux de participation 59,19%
Taux d'abstention 40,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,72%
Nombre de votants 931

Source : ministère de l’Intérieur

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