En direct

19:20 - L'avenir de la France se décide aussi à Grignon Comment les habitants de Grignon peuvent-ils affecter le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 226 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,09%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles détenant au moins une voiture (85,48%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 1067 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,63%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,48%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Grignon mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 20,57% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Le vote RN aux dernières élections à Grignon Le Rassemblement national n'était pas représenté lors de la dernière municipale à Grignon en 2020, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la ville. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen recueillait 36,39% des suffrages lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 58,84% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 32,21% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Grignon comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 45,81% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 48,01% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 53,16% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Vincent Rolland.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Grignon au crible Il y a six ans, le premier round de la municipale à Grignon avait été marqué par une abstention de 51,62 %, une proportion assez classique (la participation se limitant à 48,38 %) alors que le pays était effrayé par l'épidémie de Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été marquée par une abstention à 19,84 % dans la ville (et donc 80,16 % de participation). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 54,85 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 31,43 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 45,50 %. Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique en comparaison de l'ensemble du pays. Cette donnée à Grignon sera en définitive une variable majeure pour cette municipale.

15:59 - Qui a remporté les européennes et législatives en 2024 à Grignon ? En juin 2024, les élections législatives à Grignon avaient propulsé aux avants-postes Pauline Ract-Brancaz (Rassemblement National) avec 48,01% au premier tour, devant Pascale Martinot (Union de la gauche) avec 24,25%. Le second round n'a pas changé grand chose, Pauline Ract-Brancaz culminant à 53,16% des voix dans la commune. Lors du match européen une vingtaine de jours plus tôt, les citoyens de Grignon avaient cette fois donné la victoire localement à la liste menée par Jordan Bardella avec 45,81% des bulletins. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Grignon s'était fortement tournée vers le Rassemblement national Lors des législatives de 2022, les votants de Grignon plébiscitaient Brice Bernard (RN) avec 32,21% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Vincent Rolland (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 56,47% des voix. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques semaines auparavant, les citoyens de Grignon plaçaient Marine Le Pen en tête avec 36,39% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 19,21%. Lors de la finale de l'élection à Grignon, les électeurs accordaient 58,84% pour Marine Le Pen, contre 41,16% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Grignon révèle donc un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Impôts locaux : une pression fiscale stable à Grignon À Grignon, pour ce qui est des contributions locales, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 487 euros en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 440 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 23,54 % en 2024 (contre environ 10,94 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 11 700 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des quelque 277 200 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 9,54 %. La taxe ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette chute des recettes. Dans la même veine, l'imposition du foncier non bâti affiche environ 79,87 % en 2024 (contre 74,57 % 4 ans plus tôt, alors que la moyenne en France oscillait entre 40 % et 50 %). Concernant la taxe déchets, l'impôt a stagné à 10,80 % en 2024, tout comme en 2020 en comparaison avec les un peu moins de 10% enregistrés en France.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Grignon Les résultats des municipales de 2020 à Grignon ont offert un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Au soir du premier tour à l'époque, François Rieu a surclassé ses rivaux en rassemblant 60,23% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Jean- Pierre Brignon a capté 299 suffrages en sa faveur (39,76%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour ces municipales 2026 à Grignon, ce décor a évidemment orienté les stratégies des différents camps. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition devant ce succès éclatant, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.