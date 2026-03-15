Résultat municipale 2026 à Grignon (73200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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- Election municipale 2026 à Grignon [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Grignon
- Grignon (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Grignon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Grignon, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Grignon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François RIEU (15 élus) Grignon Ensemble
|505
|55,99%
|
|Natacha BLANC-GONNET (2 élus) Une alternative pour Grignon
|217
|24,06%
|
|Brigitte PETIT (2 élus) Grignon Autrement
|180
|19,96%
|
|Participation au scrutin
|Grignon
|Taux de participation
|59,19%
|Taux d'abstention
|40,81%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,40%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,72%
|Nombre de votants
|931
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Grignon [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Grignon en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Grignon
19:20 - L'avenir de la France se décide aussi à Grignon
Comment les habitants de Grignon peuvent-ils affecter le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 226 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,09%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles détenant au moins une voiture (85,48%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 1067 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,63%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,48%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Grignon mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 20,57% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.
17:57 - Le vote RN aux dernières élections à Grignon
Le Rassemblement national n'était pas représenté lors de la dernière municipale à Grignon en 2020, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la ville. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen recueillait 36,39% des suffrages lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 58,84% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 32,21% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Grignon comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 45,81% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 48,01% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 53,16% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Vincent Rolland.
16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Grignon au crible
Il y a six ans, le premier round de la municipale à Grignon avait été marqué par une abstention de 51,62 %, une proportion assez classique (la participation se limitant à 48,38 %) alors que le pays était effrayé par l'épidémie de Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été marquée par une abstention à 19,84 % dans la ville (et donc 80,16 % de participation). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 54,85 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 31,43 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 45,50 %. Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique en comparaison de l'ensemble du pays. Cette donnée à Grignon sera en définitive une variable majeure pour cette municipale.
15:59 - Qui a remporté les européennes et législatives en 2024 à Grignon ?
En juin 2024, les élections législatives à Grignon avaient propulsé aux avants-postes Pauline Ract-Brancaz (Rassemblement National) avec 48,01% au premier tour, devant Pascale Martinot (Union de la gauche) avec 24,25%. Le second round n'a pas changé grand chose, Pauline Ract-Brancaz culminant à 53,16% des voix dans la commune. Lors du match européen une vingtaine de jours plus tôt, les citoyens de Grignon avaient cette fois donné la victoire localement à la liste menée par Jordan Bardella avec 45,81% des bulletins. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.
14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Grignon s'était fortement tournée vers le Rassemblement national
Lors des législatives de 2022, les votants de Grignon plébiscitaient Brice Bernard (RN) avec 32,21% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Vincent Rolland (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 56,47% des voix. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques semaines auparavant, les citoyens de Grignon plaçaient Marine Le Pen en tête avec 36,39% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 19,21%. Lors de la finale de l'élection à Grignon, les électeurs accordaient 58,84% pour Marine Le Pen, contre 41,16% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Grignon révèle donc un bastion pour le courant national-populiste.
12:58 - Impôts locaux : une pression fiscale stable à Grignon
À Grignon, pour ce qui est des contributions locales, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 487 euros en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 440 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 23,54 % en 2024 (contre environ 10,94 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 11 700 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des quelque 277 200 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 9,54 %. La taxe ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette chute des recettes. Dans la même veine, l'imposition du foncier non bâti affiche environ 79,87 % en 2024 (contre 74,57 % 4 ans plus tôt, alors que la moyenne en France oscillait entre 40 % et 50 %). Concernant la taxe déchets, l'impôt a stagné à 10,80 % en 2024, tout comme en 2020 en comparaison avec les un peu moins de 10% enregistrés en France.
11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Grignon
Les résultats des municipales de 2020 à Grignon ont offert un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Au soir du premier tour à l'époque, François Rieu a surclassé ses rivaux en rassemblant 60,23% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Jean- Pierre Brignon a capté 299 suffrages en sa faveur (39,76%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour ces municipales 2026 à Grignon, ce décor a évidemment orienté les stratégies des différents camps. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition devant ce succès éclatant, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Grignon ?
Pour voter, les citoyens de la ville pourront se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Grignon. Les municipales 2026 sont organisées ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin va permettre d'élire les maires de l'ensemble des communes françaises. En 2020, le lendemain du 1er tour, le report du 2nd tour est annoncé par Emmanuel Macron en raison du covid. La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
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