Résultat de l'élection municipale 2026 à Grigny : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Grigny

Tête de listeListe
Kouider Oukbi
Kouider Oukbi Liste divers gauche
FIERS DE GRIGNY
  • Kouider Oukbi
  • Aziza Belabda
  • Olivier Schvartz
  • Chantal M'Piana
  • Ludwig Lubino
  • Marylene Pinel Fereol
  • Fayçal Hadj-Said
  • Amel Gherbi
  • Victor Dos Santos
  • Kheira Benamer
  • Kazafi Imtiaz
  • Dalinda Oueld
  • Yasser Mohamed
  • Celine Gherbi
  • Philippe Delphine
  • Celine Loua
  • Ali Ghedjati
  • Catherine Bougrer
  • Charles Mandeng
  • Marlene Pata-Ribau
  • Allan Minatchy
  • Claire Tournecuillert
  • Kouakou Brou
  • Koralie Meranville
  • Hamadou Gaye
  • Aurore Akassimandou
  • M'Ahmmed Benamer
  • Vanessa Toty
  • Alexandre Ciatti
  • Fadhilla Gassab
  • Lokmane Bengana
  • Melanie Hamard
  • Olivier Lasco
  • Pa Nton Vang
  • Rudy de Araujo
  • Betina Rashica
  • Isleme Khelif
Fatouma Sylla
Fatouma Sylla Liste Divers
GRIGNY NOUVELLES VISIONS
  • Fatouma Sylla
  • Jefferson Laves
  • Missogui Traore
  • Aboubakare Cisse
  • Delphine Pala
  • Mohamed Guirassy
  • Elisabeth Lavenette
  • Jeff Picardat
  • Diyé Diew
  • Jean-Marc Bony
  • Romila Irmal
  • Dramane Lassana Djakite
  • Hounai Konate
  • Vincent Alves Lira
  • Samira Mehidi
  • Youssouf Niakate
  • Anaïs Lakebir
  • Kamba Koita
  • Cindy Damascene-Galpin
  • Bou Konate
  • Hada Haidara
  • Riza Pala
  • Jessica Lavenette
  • Silamagou Diawara
  • Hayette Mehidi
  • Hamouja Niakate
  • Oumou Traore
  • Malik Benkolaï
  • Mariam Fanguina
  • Mouhamed Orville
  • Aissatou Camara
  • Cheik Traore
  • Betul Yagci
  • Manthia Koita
  • Hayette Aidoudi
Philippe Rio
Philippe Rio Liste d'union à gauche
GRIGNY POUR VOUS
  • Philippe Rio
  • Fatima Ogbi
  • Lamine Camara
  • Sara Ghenaïm
  • Ganesh Djearamin
  • Imene Keddou
  • Arsène Zerkal
  • Anaïs Köse
  • Jacky Bortoli
  • Saâdia Bellahmer
  • Melvin Chatelain
  • Suline Astreide
  • Martial Gamiette
  • Anne Marie Laurent
  • Mognidaho Issa
  • Seynabou Léonie Diarra
  • Youssef Boukantar
  • Claire Tawab Kebay
  • Mahamoud Soilihi
  • Sarah Chabrot
  • Ali Mohamed Aboudou
  • Yveline Le Briand
  • Sofiane Dihmani
  • Fatima Mahfoud
  • Christian Biango
  • Marie Folly
  • Dominique Brivady
  • Lauren Polydor
  • Kantara Coulibaly
  • Gwendoline Debordeaux
  • Achirafi Ahmed
  • Emmanuelle Clérin
  • Aristide Medokpo
  • Eva Froëlhin
  • Philippe Louison
  • Nathalie Papot
  • Ahcène Smadhi
Neal Saunier
Neal Saunier Liste Divers
LIBÉRER GRIGNY
  • Neal Saunier
  • Chantal Lebaupin
  • Aurélien Caillère
  • Leïla Ourzik
  • Jean-Marc Vasseur
  • Sandrine Negri
  • Laurent Latil
  • Soumia Qaouji
  • Gilles Addario
  • Champa Srey
  • Cheick Oumar N'Diaye
  • Aya-Zahra Mehidi
  • James Loubier
  • Annie Gilard
  • Anthony Martin
  • Laurence Soret
  • Christophe Thierry
  • Mariame Coulibaly
  • Ghislain Faye
  • Elym Droin
  • Marvin Omanette
  • Leonor Quispe
  • Mathéo Addario
  • Roisin Saunier
  • Laurent Bonavia
  • Silvina Almeida
  • Donat Vent
  • Martine Paicheur
  • Étienne Brousse
  • Florence Cheval
  • Maxime Pihéry
  • Patricia Caillère
  • Lucien Pinault
  • Madeleine Langlat
  • Bernard Launay
  • Sonita Ransay
  • Guy Binois

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Rio
Philippe Rio (27 élus) Pour grigny avec vous 		1 703 50,33%
  • Philippe Rio
  • Fatima Ogbi
  • Lamine Camara
  • Yveline Le Briand
  • Pascal Troadec
  • Fatima Mahfoud
  • Philippe Louison
  • Sara Ghenaïm
  • Arsène Zerkal
  • Claire Tawab-Kebay
  • Jacky Bortoli
  • Anaïs Köse
  • Mahamoud Soilihi
  • Saâdia Bellahmer
  • Ganesh Djearamin
  • Seynabou Léonie Diarra
  • Martial Gamiette
  • Michèle Aubry
  • Youssef Boukantar
  • Laëtitia Jacquemin
  • Ali Mohamed Aboudou
  • Rose-Marie Thuilot
  • Mognidaho Issa
  • Sarah Chabrot
  • John Berchman
  • Imène Keddou
  • Aurèle Bourgeois
Kouider Oukbi
Kouider Oukbi (3 élus) L'union des grignois 		682 20,15%
  • Kouider Oukbi
  • Ngandu Ntumba Ép Kenya
  • Madani Dahmane
Sylvie Gibert
Sylvie Gibert (2 élus) Un nouveau regard pour grigny 		391 11,55%
  • Sylvie Gibert
  • Cheick Oumar N'diaye
Neal Saunier
Neal Saunier (2 élus) Elan grignard 		373 11,02%
  • Neal Saunier
  • Janna Boubendir
Fatouma Sylla
Fatouma Sylla (1 élu) Agir pour grigny 		234 6,91%
  • Fatouma Sylla
Participation au scrutin Grigny
Taux de participation 32,40%
Taux d'abstention 67,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 509

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Rio
Philippe Rio (27 élus) Grigny j'y crois 		2 442 51,25%
  • Philippe Rio
  • Fatima Ogbi
  • Djelloul Atig
  • Yveline Le Briand
  • Saïd Laatiriss
  • Claire Tawab-Kebay
  • Philippe Louison
  • Elisabeth Ete
  • Claude Vazquez
  • Chantal Mabanza
  • Pascal Troadec
  • Saâdia Bellahmer
  • Jacky Bortoli
  • Michèle Aubry
  • Martial Gamiette
  • Isabelle Grenouillat
  • Arsène Zerkal
  • Marcelle Rami
  • Féliciano Ndombele
  • Claire Renkliçay
  • Youssef Boukantar
  • Tatiana Diawara
  • Mahamoud Soilihi
  • Yolande Itoua
  • Azzeddine Qarouach
  • Laurie Hergaux
  • Gounassegarane Bagavane
Jean-Paul Willaume
Jean-Paul Willaume (3 élus) Rassembler pour changer grigny 		858 18,01%
  • Jean-Paul Willaume
  • Sylvie Gibert
  • Serge Gaubier
Sidi Bendiab
Sidi Bendiab (3 élus) "un nouveau maire pour changer grigny" 		842 17,67%
  • Sidi Bendiab
  • Giovanna Commissione
  • Guy Binois
Kouider Oukbi
Kouider Oukbi (2 élus) Pdg parti des grignois 		622 13,05%
  • Kouider Oukbi
  • Alexandra Lamothe
Participation au scrutin Grigny
Taux de participation 48,85%
Taux d'abstention 51,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,11%
Nombre de votants 4 968

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