Résultat de l'élection municipale 2026 à Grigny : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Grigny [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Grigny sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Grigny.
L'actu des élections municipales 2026 à Grigny
13:09 - Le bilan des dernières élections à Grigny
Se pencher sur les résultats de la dernière élection municipale à Grigny peut s'avérer intéressant. Au soir du premier tour, Philippe Rio (Parti communiste français) a dominé le scrutin en obtenant 1 703 suffrages (50,33%). Derrière, Kouider Oukbi (Divers) a rassemblé 682 suffrages en sa faveur (20,15%). La troisième place est revenue à Sylvie Gibert (Divers), réunissant 11,55% des électeurs. Ce succès d'emblée du candidat Parti communiste français a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ce scrutin de 2026 à Grigny, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Les forces d'opposition devront réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche pour ébranler cette domination, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Journée électorale à Grigny : les horaires des bureaux de vote
Les 12 bureaux de vote de l'agglomération de Grigny fermeront leurs portes à 20 heures. Ce dimanche 15 mars 2026, les votants de Grigny sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. Pour rappel, en mars 2020, le premier tour des municipales s’est déroulé dans un contexte exceptionnel marqué par le Covid-19. La liste des candidats en 2026 est consultable ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Grigny
|Tête de listeListe
|
Kouider Oukbi
Liste divers gauche
FIERS DE GRIGNY
|
|
Fatouma Sylla
Liste Divers
GRIGNY NOUVELLES VISIONS
|
|
Philippe Rio
Liste d'union à gauche
GRIGNY POUR VOUS
|
|
Neal Saunier
Liste Divers
LIBÉRER GRIGNY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Rio (27 élus) Pour grigny avec vous
|1 703
|50,33%
|
|Kouider Oukbi (3 élus) L'union des grignois
|682
|20,15%
|
|Sylvie Gibert (2 élus) Un nouveau regard pour grigny
|391
|11,55%
|
|Neal Saunier (2 élus) Elan grignard
|373
|11,02%
|
|Fatouma Sylla (1 élu) Agir pour grigny
|234
|6,91%
|
|Participation au scrutin
|Grigny
|Taux de participation
|32,40%
|Taux d'abstention
|67,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 509
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Rio (27 élus) Grigny j'y crois
|2 442
|51,25%
|
|Jean-Paul Willaume (3 élus) Rassembler pour changer grigny
|858
|18,01%
|
|Sidi Bendiab (3 élus) "un nouveau maire pour changer grigny"
|842
|17,67%
|
|Kouider Oukbi (2 élus) Pdg parti des grignois
|622
|13,05%
|
|Participation au scrutin
|Grigny
|Taux de participation
|48,85%
|Taux d'abstention
|51,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,11%
|Nombre de votants
|4 968
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