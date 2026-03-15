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19:21 - Grigny : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Grigny est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 26 500 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 333 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la commune, 26,68% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 3,52% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Grigny incarne une communauté diversifiée, avec ses 9 287 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 1 883 euros/mois, la commune affiche un taux de chômage de 19,13%, révélant une situation économique mitigée. À Grigny, où les moins de 30 ans représentent 48% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Municipales : vers une poussée du RN à Grigny ? Le mouvement lepéniste avait échoué à grimper parmi les listes arrivées en tête lors des municipales à Grigny il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 11,16% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 29,24% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 10,91% au candidat RN au tour 1. Un score trop faible, à Grigny comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 15,57% pour les européennes. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 14,68% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 18,24% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Grigny au crible En 2020, la participation à Grigny était montée à 32,40 % à la fin du premier round, un taux inférieur aux 44,7 % du pays alors qu'en raison de la pandémie du Covid, de nombreux électeurs avaient préféré rester à l'écart. Il est pourtant communément admis qu'une municipale reste, avec la présidentielle, le rendez-vous où les Français se rendent le plus aux urnes, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant particulièrement à cœur. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 6 794 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 62,01 % de participation. La mobilisation atteignait de son côté 30,69 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 49,49 %, contre seulement 29,14 % en 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, le territoire se positionne in fine comme une zone moins participative que la moyenne. Pour ces municipales 2026, cette réalité à Grigny sera quoi qu'il en soit primordiale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Comment Grigny a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Grigny, les choix s'étaient majoritairement dirigés sur la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (44,05%). Antoine Léaument (Union de la gauche) avait par la suite gagné au premier tour des élections des députés à Grigny près d'un mois plus tard avec 66,96%. Michael Amand (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 14,68%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Antoine Léaument culminant à 81,76% des votes localement. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a donc confirmé que Grigny restait à l'époque un territoire très à gauche, solidifiant encore un peu plus sa position.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Grigny reste un territoire orienté vers la gauche En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Grigny plaçait Jean-Luc Mélenchon à l'avant de la course avec 56,76% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 16,81%. Lors de la finale de l'élection à Grigny, les électeurs accordaient 70,76% pour Emmanuel Macron, contre 29,24% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Grigny plébiscitaient Antoine Léaument (Nupes) avec 52,67% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 72,21% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait de Grigny une ville acquise aux forces de gauche.

12:58 - La commune de Grigny a généralement contenu les impôts locaux Du côté de la fiscalité locale de Grigny, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 1 037 euros en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 981 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 42,40 % en 2024 (contre près de 26,03 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 220 800 euros en 2024. Un produit qui est loin des quelque 5,79815 millions d'euros engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 25,15 %. Cette imposition est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Le bilan des dernières élections à Grigny Se pencher sur les résultats de la dernière élection municipale à Grigny peut s'avérer intéressant. Au soir du premier tour, Philippe Rio (Parti communiste français) a dominé le scrutin en obtenant 1 703 suffrages (50,33%). Derrière, Kouider Oukbi (Divers) a rassemblé 682 suffrages en sa faveur (20,15%). La troisième place est revenue à Sylvie Gibert (Divers), réunissant 11,55% des électeurs. Ce succès d'emblée du candidat Parti communiste français a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ce scrutin de 2026 à Grigny, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Les forces d'opposition devront réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche pour ébranler cette domination, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.