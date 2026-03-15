Résultat municipale 2026 à Grigny (91350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Grigny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Grigny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Grigny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe RIO
Philippe RIO (30 élus) GRIGNY POUR VOUS 		2 658 65,78%
  • Philippe RIO
  • Fatima OGBI
  • Lamine CAMARA
  • Sara GHENAÏM
  • Ganesh DJEARAMIN
  • Imene KEDDOU
  • Arsène ZERKAL
  • Anaïs KÖSE
  • Jacky BORTOLI
  • Saâdia BELLAHMER
  • Melvin CHATELAIN
  • Suline ASTREIDE
  • Martial GAMIETTE
  • Anne Marie LAURENT
  • Mognidaho ISSA
  • Seynabou Léonie DIARRA
  • Youssef BOUKANTAR
  • Claire TAWAB KEBAY
  • Mahamoud SOILIHI
  • Sarah CHABROT
  • Ali Mohamed ABOUDOU
  • Yveline LE BRIAND
  • Sofiane DIHMANI
  • Fatima MAHFOUD
  • Christian BIANGO
  • Marie FOLLY
  • Dominique BRIVADY
  • Lauren POLYDOR
  • Kantara COULIBALY
  • Gwendoline DEBORDEAUX
Neal SAUNIER
Neal SAUNIER (3 élus) LIBÉRER GRIGNY 		698 17,27%
  • Neal SAUNIER
  • Chantal LEBAUPIN
  • Aurélien CAILLÈRE
Kouider OUKBI
Kouider OUKBI (2 élus) FIERS DE GRIGNY 		480 11,88%
  • Kouider OUKBI
  • Aziza BELABDA
Fatouma SYLLA
Fatouma SYLLA GRIGNY NOUVELLES VISIONS 		205 5,07%
Participation au scrutin Grigny
Taux de participation 35,16%
Taux d'abstention 64,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 4 146

Source : ministère de l’Intérieur

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