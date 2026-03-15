Résultat municipale 2026 à Grigny-sur-Rhône (69520) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Grigny-sur-Rhône a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Grigny-sur-Rhône, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Grigny-sur-Rhône [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier ODO
Xavier ODO (27 élus) Notre Ville Ensemble 		1 887 62,38%
  • Xavier ODO
  • Isabelle GAUTELIER
  • Sylvain CASTAGNET
  • Delphine DE JESUS NUNES
  • Arnaud DEROUBAIX
  • Nathalie COURREGES
  • Frederic SERRA
  • Najoua AYACHE
  • Florian CLÉOPATRE
  • Veronique BOUCHAOUI
  • Fabrice TEYRE
  • Nathalie ROUME
  • Stéphane GAUBY
  • Samantha PETIT
  • Pierre JANIN
  • Victoria MARI
  • Olivier CAPELLA
  • Delphine FAURAND
  • Amar MANSOURI
  • Monique-Olympe JAMBON
  • Hugo REYNARD
  • Zhora LEGRAND
  • Hervé NOUZET
  • Julie BERNARD
  • Eric TOURNEMINE
  • Marie-Claude MASSON
  • Pierre-Loïc GUICHARD
Jérôme BUB
Jérôme BUB (6 élus) GRIGNY UNIE ET SOLIDAIRE 		1 138 37,62%
  • Jérôme BUB
  • Dana SEIGNEZ
  • Monji OUERTANI
  • Pia BOIZET
  • William TACHON
  • Fatiha RANEBI
Participation au scrutin Grigny-sur-Rhône
Taux de participation 54,09%
Taux d'abstention 45,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Nombre de votants 3 116

Source : ministère de l’Intérieur

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