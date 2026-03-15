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19:19 - Grigny-sur-Rhône : municipales et dynamiques démographiques En pleine campagne électorale municipale, Grigny-sur-Rhône est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 9 941 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 640 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (15,04%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Grigny-sur-Rhône forme une communauté diversifiée, avec ses 856 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,77%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 423 €/an. À Grigny-sur-Rhône, où les moins de 30 ans correspondent à 41% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Les derniers résultats du vote RN à Grigny-sur-Rhône Le Rassemblement national récoltait un résultat relativement faible lors du scrutin municipal à Grigny-sur-Rhône en 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 22,79% des bulletins exprimés lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 41,73% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 20,85% au représentant du parti lors du premier tour. Un score insuffisant, à Grigny-sur-Rhône comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 31,47% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 32,56% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il finira avec 37,96% lors du vote final.

16:58 - Résultats électoraux à Grigny-sur-Rhône : le point sur la participation À l'occasion de cette élection municipale de 2026, la valeur de la participation pèsera fortement sur les résultats de Grigny-sur-Rhône. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 2 485 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 43,94 % (proche des 44,7 % observés au niveau national) alors que le Covid-19 commençait à frapper le pays. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant rassemblé 74,91 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 41,16 % des électeurs, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation s'élever très nettement à 64,32 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait attiré 48,27 % des électeurs locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée en déficit de participation.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Grigny-sur-Rhône a-t-elle voté ? Le contexte politique de Grigny-sur-Rhône a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter un secteur très ancré à gauche, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme un territoire difficile à étiqueter. Lors des dernières élections européennes, le résultat à Grigny-sur-Rhône s'était en effet dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (31,47%), challengée par Manon Aubry (23,39%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,03%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Grigny-sur-Rhône avaient ensuite favorisé Abdel Yousfi (Union de la gauche) avec 39,39% au premier tour, devant Alexandre Humbert Dupalais (Union de l'extrême droite) avec 32,56%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, portant Jean-Luc Fugit (Ensemble !) en tête avec 62,04%.

14:57 - Grigny-sur-Rhône : des suffrages très instructifs lors des élections il y a 4 ans La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un électorat massivement tourné vers la gauche. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Grigny-sur-Rhône votaient en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (32,64%), devant Marine Le Pen qui obtenait 22,79%. Le duel final se soldait finalement par un score de 58,27% pour Emmanuel Macron, contre 41,73% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Grigny-sur-Rhône soutenaient en priorité Abdel Yousfi (Nupes) avec 32,79% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,18%.

12:58 - À l'approche des municipales 2026, quel bilan fiscal pour le maire de Grigny-sur-Rhône ? Du côté de la fiscalité locale de Grigny-sur-Rhône, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 884 euros en 2024 (année des dernières données) contre 1 065 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à 36,50 % en 2024 (contre 27,96 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 46 270 € en 2024, bien en deçà des quelque 2,45326 millions d'euros perçus en 2020 avec un taux fixé à près de 18,60 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - La liste étiquetée Divers droite grande gagnante des élections municipales à Grigny-sur-Rhône L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Grigny-sur-Rhône est très instructive. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Xavier Odo (Divers droite) a surclassé ses rivaux en rassemblant 1 588 voix (66,05%). À ses trousses, Jérôme Bub (Europe Ecologie-Les Verts) a engrangé 33,94% des votes. Ce triomphe au premier tour a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Grigny-sur-Rhône, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour ébranler cette mainmise ce dimanche, les forces d'opposition devront récolter bien plus de bulletins, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.