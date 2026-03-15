Résultat municipale 2026 à Grillon (84600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Grillon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Grillon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Grillon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marie GROSSET
Jean-Marie GROSSET (16 élus) Unis pour Grillon 		590 62,90%
  • Jean-Marie GROSSET
  • Mylène POURRAZ
  • Bruno PELOUX
  • Christine HILAIRE
  • Christian VAUTENIN
  • Monique GEMENS
  • Grégory BERTHON
  • Anne-Marie LEGRAND MARTINY
  • Alain CHAMPEAU
  • Sandra POUDROUX
  • Florian MARDAGA
  • Virginie CUOQ
  • Claude FOURNIER
  • Brigitte MICHEL
  • Adrien VERA
  • Magali BETTIOL
Stéphane POIGNANT
Stéphane POIGNANT (3 élus) Vivons Grillon ! 		348 37,10%
  • Stéphane POIGNANT
  • Odile FORD
  • Frank-Olivier TROMBETTA
Participation au scrutin Grillon
Taux de participation 65,87%
Taux d'abstention 34,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Nombre de votants 961

Source : ministère de l’Intérieur

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