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19:20 - Grillon : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Grillon, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 1 724 habitants répartis dans 991 logements, cette localité présente une densité de 116 habitants par km². Ses 148 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 554 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (77,50%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 37,50% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 33,75% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 248,64 €, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. En somme, à Grillon, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France.

17:57 - À Grillon, le RN se positionne en force aux municipales Le parti d'extrême droite n'était pas officiellement en lice lors de la dernière municipale à Grillon en 2020, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen amassait 37,53% des voix lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 58,38% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 38,64% au candidat RN lors du premier tour. Au deuxième round, le RN arrachait 60,43% des voix locales. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 47,79% aux élections européennes. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 52,85% pour le RN. Ce dernier achèvera sa course en tête avec 67,33% lors du vote définitif et la victoire de Marie-France Lorho.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Grillon aux municipales ? Dans le cadre de ces municipales à Grillon, la mobilisation des électeurs jouera un rôle déterminant sur les résultats. Les archives d'il y a six ans révèlent que 533 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 36,46 % (un score en demi-teinte) alors que la pandémie du coronavirus commençait à toucher la population. Le scrutin municipal est pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens participent le plus, les figures de l'édile et du chef de l'État étant centrales. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a ainsi été mesuré à 76,22 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 57,61 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 68,28 % au premier tour, contre 48,03 % en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la ville s'affiche in fine comme une zone soucieuse de voter.

15:59 - Les élections de 2024 : quel verdict à Grillon ? Les élections des députés à Grillon organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Marie-France Lorho (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 52,85% au premier tour, devant Lise Anne Sophie Chauvot (Ensemble !) avec 17,33%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Marie-France Lorho culminant à 67,33% des voix dans la localité. Les élections européennes une vingtaine de jours plus tôt à Grillon avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (47,79%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 11,30% des suffrages. Un écho très fort des résultats des élections de 2022 en quelque sorte.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Grillon reste un territoire tourné vers l'extrême droite Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Grillon plaçaient Marine Le Pen en tête avec 37,53% des inscrits, devant Emmanuel Macron crédité de 19,87%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,38% pour Marine Le Pen, contre 41,62% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Grillon soutenaient en priorité Marie-France Lorho (RN) avec 38,64% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,43%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Grillon comme un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - La commune de Grillon a généralement augmenté sa fiscalité locale Pour ce qui concerne la pression fiscale de Grillon, la facture moyenne réglée par foyer fiscal a représenté 998 € en 2024 (dernières données disponibles) contre 714 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 38,03 % en 2024 (contre environ 22,90 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 36 740 € de recettes en 2024. Un montant loin des 197 500 euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 7,13 %. La taxe ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes.

11:59 - La liste "Ensemble Pour Grillon" grande gagnante de la dernière municipale à Grillon Il peut se révéler intéressant de s'intéresser aux résultats des dernières municipales à Grillon. Unique liste en présence, 'Ensemble pour grillon' a logiquement rassemblé 430 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans adversaire a naturellement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Grillon, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Lors de ces nouvelles municipales ce dimanche soir, le défi sera de savoir si une véritable opposition a émergé. La publication des candidatures fournit déjà un début de réponse très clair.