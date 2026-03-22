Résultat de l'élection municipale 2026 à Grisolles : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Grisolles

Le deuxième tour des élections municipales à Grisolles a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Geoffrey Sapin
Geoffrey Sapin Liste Divers
Pour Grisolles Ensemble et Autrement
  • Geoffrey Sapin
  • Clémentine Dalens
  • Julien Farez
  • Sylvie Esteve
  • Clément Pommarède
  • Michelle Marty
  • Jérémy Labit
  • Sandrine Colomar
  • Benjamin Combes
  • Jacqueline Bezulier
  • Frédéric Tougne
  • Aude Mourai
  • Yannick Lami
  • Josiane Ferrere
  • Jean-Christophe Profit
  • Stéphanie Cochard
  • Nicolas Tisseyre
  • Cindy Avril
  • Léo Morin
  • Emma Taillefer
  • Cédric Zago
  • Gabrielle Normand
  • Aurélien Normand
  • Nadia Belaidi
  • Stephan Bo
  • Stéphanie Boyer
  • Frédéric Moret
  • Iseline Poussou
  • Daniel Voinson
Géraud Saint-Sernin
Géraud Saint-Sernin Liste divers gauche
Unis pour Grisolles
  • Géraud Saint-Sernin
  • Virginie Brick-Ciracq
  • Philippe Sabatier
  • Chantal Pezé
  • Christophe Casado
  • Yamina Benzaïm
  • Matthieu Barron
  • Elodie Guerra
  • Laurent Bezia
  • Alexandra Poisson
  • Florian Brunel
  • Virginie Blanc
  • Georges Facon
  • Audrey Bousquet
  • Francis Ibres
  • Emmanuelle Peyredieu Du Charlat
  • Benoit Rey
  • Céline Cance
  • Livier Ben
  • Delphine Audouin
  • Francis Duc
  • Aude Chatelard
  • Santiago Gismondi
  • Véronique Durand
  • Hervé Taupiac
  • Audrey Vergnet
  • Jean-Pierre Lacourt
  • Agnès Maufoux
Serge Castella
Serge Castella Liste divers centre
CONTINUER POUR GRISOLLES
  • Serge Castella
  • Karine Vigneau
  • Christophe Suberville
  • Isabelle Renalier
  • Benjamin Garcia
  • Audrey Ucay
  • Jérôme Roma
  • Josiane Boue
  • Maxime Galdamez
  • Margaux Astoul
  • Jérôme Guillemot
  • Carine Ferrino
  • Thierry Penchenat
  • Josiane Coureau
  • Denis Lagiewka
  • Valérie Melet
  • Vincent Lacaille
  • Christiane Furtado
  • Eric Zucchetto
  • Rina Viola
  • Benoît Fleurus
  • Celia Vanengelandt
  • Cédric Mouchet
  • Aude Canonici de Coninck
  • Philippe Chansou
  • Laetitia Combaldieu
  • Frédéric Girma
  • Véronique Geoffroy
  • Jonathan Saulieres

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Grisolles

Tête de listeListe Voix % des voix
Geoffrey SAPIN
Geoffrey SAPIN (Ballotage) Pour Grisolles Ensemble et Autrement 		731 39,69%
Géraud SAINT-SERNIN
Géraud SAINT-SERNIN (Ballotage) Unis pour Grisolles 		594 32,25%
Serge CASTELLA
Serge CASTELLA (Ballotage) CONTINUER POUR GRISOLLES 		517 28,07%
Participation au scrutin Grisolles
Taux de participation 63,75%
Taux d'abstention 36,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Nombre de votants 1 915

Source : ministère de l’Intérieur

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