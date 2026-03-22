Résultat de l'élection municipale 2026 à Grisolles : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Grisolles [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Grisolles sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Grisolles.
L'actu des élections municipales 2026 à Grisolles
11:46 - Un premier constat à Grisolles avec les résultats du 1er tour
Dans le cadre du premier tour des municipales à Grisolles, c'est Geoffrey Sapin qui est arrivé en tête en récoltant 39,69 % des suffrages exprimés. Derrière, Géraud Saint-Sernin (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 32,25 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Serge Castella, étiqueté Divers centre, s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Grisolles, l'élection a vu 63,75 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Grisolles
Le deuxième tour des élections municipales à Grisolles a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Geoffrey Sapin
Liste Divers
Pour Grisolles Ensemble et Autrement
|
|
Géraud Saint-Sernin
Liste divers gauche
Unis pour Grisolles
|
|
Serge Castella
Liste divers centre
CONTINUER POUR GRISOLLES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Grisolles
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Geoffrey SAPIN (Ballotage) Pour Grisolles Ensemble et Autrement
|731
|39,69%
|Géraud SAINT-SERNIN (Ballotage) Unis pour Grisolles
|594
|32,25%
|Serge CASTELLA (Ballotage) CONTINUER POUR GRISOLLES
|517
|28,07%
|Participation au scrutin
|Grisolles
|Taux de participation
|63,75%
|Taux d'abstention
|36,25%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,25%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,57%
|Nombre de votants
|1 915
Source : ministère de l’Intérieur
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