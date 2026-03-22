Résultat de l'élection municipale 2026 à Grisolles : les résultats du 2e tour

Programme de Géraud Saint-Sernin à Grisolles (Unis pour Grisolles)

Équipe municipale

La liste « Unis pour Grisoles » est dirigée par Géraud Saint-Sernin, qui a 46 ans et est manager paysagiste. L'équipe comprend des élus expérimentés tels que Christophe Casado, Yamina Benzaïm et Matthieu Barron, représentant divers secteurs professionnels. Cette diversité permet d'apporter une richesse d'idées et de compétences au conseil municipal.

Engagements pour l'avenir

Le projet de l'équipe vise à remettre le bon sens au cœur de l'action municipale. Ils s'engagent à agir concrètement pour améliorer le quotidien des habitants de Grisoles. Le soutien de la population est essentiel pour réussir lors du vote du 22 mars prochain.

Projets d'aménagement

Les projets d’aménagement des abords du canal sont considérés comme une opportunité majeure pour la ville. Ils incluront des infrastructures telles que des maisons de santé et des commerces de proximité. Une réflexion collective sera menée pour organiser ces espaces tout en dynamisant le centre-ville.

Importance de l'expérience

La représentation municipale nécessite une expérience significative pour gérer les responsabilités du conseil. Environ un tiers des membres de l'équipe sont d'anciens élus, apportant des connaissances précieuses. Cette expérience est cruciale pour répondre aux besoins des habitants et assurer une gestion efficace.