Résultat de l'élection municipale 2026 à Grisy-Suisnes : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Grisy-Suisnes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Grisy-Suisnes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Grisy-Suisnes.
L'actu des élections municipales 2026 à Grisy-Suisnes
11:46 - Nadine Gavard, Tanguy De Vienne et Pascal Robert forment le trio de tête à Grisy-Suisnes
Nadine Gavard a remporté le premier tour des élections municipales 2026 à Grisy-Suisnes il y a une semaine, avec 35,83 % des voix. Dans son sillage, Tanguy De Vienne est arrivé en deuxième position avec 29,63 %. La leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Du côté des autres candidats, avec 19,00 %, Pascal Robert s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Virginie Brinjean a terminé avec 15,54 % des voix, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. À noter que pour ce premier tour à Grisy-Suisnes, le vote a enregistré un taux d'abstention de 40,97 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Grisy-Suisnes
Le deuxième tour des élections municipales à Grisy-Suisnes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pascal Robert
Divers
L'AVENIR DE GRISY-SUISNES
|
|
Tanguy de Vienne
Divers
GRISY-SUISNES, POUR UN SOUFFLE NOUVEAU !
|
|
Nadine Gavard
Divers
AVEC VOUS, POUR NOTRE VILLAGE
|
|
Virginie Brinjean
Divers
Grisy Suisnes Cordon et ses Hameaux, un village pour tous, un avenir pour chacun
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Grisy-Suisnes
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nadine GAVARD (Ballotage) AVEC VOUS, POUR NOTRE VILLAGE
|445
|35,83%
|Tanguy DE VIENNE (Ballotage) GRISY-SUISNES, POUR UN SOUFFLE NOUVEAU !
|368
|29,63%
|Pascal ROBERT (Ballotage) L'AVENIR DE GRISY-SUISNES
|236
|19,00%
|Virginie BRINJEAN (Ballotage) Grisy Suisnes Cordon et ses Hameaux, un village pour tous, un avenir pour chacun
|193
|15,54%
|Participation au scrutin
|Grisy-Suisnes
|Taux de participation
|59,03%
|Taux d'abstention
|40,97%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,49%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,79%
|Nombre de votants
|1 271
Source : ministère de l’Intérieur
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