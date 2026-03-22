Résultat de l'élection municipale 2026 à Grisy-Suisnes : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Grisy-Suisnes

Le deuxième tour des élections municipales à Grisy-Suisnes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pascal Robert
Pascal Robert Divers
L'AVENIR DE GRISY-SUISNES
  • Pascal Robert
  • Olivia Naphegyi
  • Pierre Dusch
  • Chantal Duplenne
  • Fabien Vinet
  • Maria Del Corso
  • Steeve Cogez
  • Rosa-Maria Goncalves
  • Laurent Trabuchet
  • Karine Leveillé
  • Michel Cullet
  • Martine Palombo
  • Jean-Michel Da Costa
  • Fanny Cardinaud
  • Éric Albrecht
  • Frédérique Joubert
  • Jean-François Duplenne
  • Catherine Richard
  • Dylan Renoux
  • Nathalie Binet
  • Joao Ganhão
  • Mélodie Cullet
  • Pascal Cordonnier
  • Marie Salaün
Tanguy de Vienne
Tanguy de Vienne Divers
GRISY-SUISNES, POUR UN SOUFFLE NOUVEAU !
  • Tanguy de Vienne
  • Carole Degarne
  • David Presle
  • Dorothée Bézard
  • Denis Moreno
  • Carine Salvador
  • Pascal Meret
  • Nora Kherzi
  • Laurent Thiebaut
  • Carole Sosson
  • François Moureaux
  • Anne-Sophie Bertin
  • Alain Cochet
  • Laurence Delage
  • Bruno Dionigi
  • Nolwenn Morel
  • Marc Broca
  • Céline Barbosa
  • Thierry Pierres
  • Nicole Cazenave
  • Alexis Garnier
  • Renée N'Guessan
  • John Grotido
  • Joëlle Ghidelli
  • Cyril Pereira Da Silva
Nadine Gavard
Nadine Gavard Divers
AVEC VOUS, POUR NOTRE VILLAGE
  • Nadine Gavard
  • Pascal Matéos
  • Muriel Girault
  • Thomas Silva
  • Martine Emarre
  • Didier Tanfin
  • Véronique Martin
  • Gérard Benzaken
  • Pauline Gatineau
  • Kévin Niego
  • Cathy Riou
  • Jérémy Bonneau
  • Mélanie Delelis
  • Jean-Philippe Chabert
  • Edwige Huard
  • Jean-Claude Cochet
  • Laure Cramer
  • Gilbert Laborde
  • Sandy Mahut
  • Pierre Oriot
  • Aude Gaspard
  • Thomas Decaudin
  • Nathalie Wlazly
Virginie Brinjean
Virginie Brinjean Divers
Grisy Suisnes Cordon et ses Hameaux, un village pour tous, un avenir pour chacun
  • Virginie Brinjean
  • Patrice Croisy
  • Stéphanie Dos Santos
  • Laurent Charrière
  • Emilie Letac
  • Julien Montecchio
  • Elodie Collin
  • Arnaud Cochet
  • Sabrina Dorize
  • Carlos Dos Santos
  • Claire Grillet
  • Edouard Lecamp
  • Virginie Clauss
  • Anthony Meireles
  • Catherine Ragot
  • Michel Dery
  • Eliane Browaëys
  • Franck Venel
  • Eliette Péré
  • Hugo Peirolo
  • Brigitte Blanchemain
  • Serge Droin
  • Stacy Tintin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Grisy-Suisnes

Tête de listeListe Voix % des voix
Nadine GAVARD
Nadine GAVARD (Ballotage) AVEC VOUS, POUR NOTRE VILLAGE 		445 35,83%
Tanguy DE VIENNE
Tanguy DE VIENNE (Ballotage) GRISY-SUISNES, POUR UN SOUFFLE NOUVEAU ! 		368 29,63%
Pascal ROBERT
Pascal ROBERT (Ballotage) L'AVENIR DE GRISY-SUISNES 		236 19,00%
Virginie BRINJEAN
Virginie BRINJEAN (Ballotage) Grisy Suisnes Cordon et ses Hameaux, un village pour tous, un avenir pour chacun 		193 15,54%
Participation au scrutin Grisy-Suisnes
Taux de participation 59,03%
Taux d'abstention 40,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Nombre de votants 1 271

Source : ministère de l’Intérieur

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