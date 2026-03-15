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19:18 - Groix : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire de Groix, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 2 308 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 291 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 672 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (36,35%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 43,77% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,13%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 166 euros/mois. Groix incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

17:57 - Le Rassemblement national aux dernières élections à Groix Le parti d'extrême droite n'avait pas concouru à la dernière campagne municipale à Groix il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 18,39% des votes lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 34,64% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 13,80% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Groix comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 22,33% aux élections européennes. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 29,61% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 29,18% lors du vote final.

16:58 - Résultats électoraux à Groix : le point sur l'abstention Dans le cadre de l'élection municipale à Groix, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote jouera un rôle pivot sur les résultats. Pour rappel, l'abstention se montait à 33,41 % lors de la dernière élection du conseil municipal (une abstention exceptionnellement basse), de nombreux électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause de la pandémie du Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est cependant arrêté à 21,26 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 34,64 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 24,79 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 40,20 % des inscrits. Zoomer sur ces variations lors des dernières élections permet d'identifier Groix comme une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Groix classée à droite avant les municipales 2026 Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Groix. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (22,33%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Groix accordaient leurs suffrages à Damien Girard (Union de la gauche) avec 35,93% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Damien Girard culminant à 38,36% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Groix : retour sur les résultats clés de la présidentielle et des législatives 2022 L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Groix s'inscrit comme une commune politiquement très disputée. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Groix voyait en effet Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 26,97% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 26,15%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 65,36% pour Emmanuel Macron, contre 34,64% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Groix portaient leur choix sur Damien Girard (Nupes) avec 33,08% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,21%.

12:58 - De quelle manière a évolué la fiscalité locale à Groix avant les municipales ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Groix, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 14,09 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 476 760 € la même année, contre 707 200 euros récoltés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Groix a évolué pour se fixer à environ 45,54 % en 2024 (contre 30,28 % en 2020). Mais attention : cette hausse est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Groix a représenté 1 377 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 113 € quatre ans auparavant.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Groix Il peut être intéressant d'observer les scores de la dernière élection municipale à Groix. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Dominique Yvon a coiffé ses adversaires au poteau en recueillant 67,40% des suffrages. Derrière, Jean-Claude Jaillette a rassemblé 454 bulletins valides (32,59%). Cette victoire sans appel a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette élection de 2026 à Groix, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire sans appel place l'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.