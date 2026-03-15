Résultat municipale 2026 à Groix (56590) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Groix a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Groix, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Groix [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Erwan TONNERRE
Erwan TONNERRE (15 élus) Groix au coeur 		1 000 53,71%
  • Erwan TONNERRE
  • Nathalie GOURONC
  • Alain DELMOULY
  • Corinne LE BOUHELLEC
  • Yannick AUFFRAY
  • Françoise GUERAN
  • Christophe CANTIN
  • Marine LE GOFF
  • Nicolas BURLION
  • Stéphanie GOURRONC
  • François MARGUET
  • Soazig LE MOULLAC
  • Laurent SARTRE
  • Gwendalyne LE DOUARAN
  • José-Luis TEIXEIRA
Victor DA SILVA
Victor DA SILVA (3 élus) Groix agir ensemble 		520 27,93%
  • Victor DA SILVA
  • Marina CALLONNEC
  • Eric LE DREF
Camille MAUGÉE
Camille MAUGÉE (1 élu) GROIX 2026 - NOUVEAU CAP 		342 18,37%
  • Camille MAUGÉE
Participation au scrutin Groix
Taux de participation 80,38%
Taux d'abstention 19,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 1 893

Source : ministère de l’Intérieur

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