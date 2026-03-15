Résultat de l'élection municipale 2026 à Gros-Morne : les infos en direct

Programme de Gilbert Couturier à Gros-Morne (UNITE GROS-MORNAISE)

Contexte socio-économique

Le texte aborde les défis auxquels fait face la commune du Gros-Morne, notamment la crise sociale exacerbée par la pandémie de la Covid-19. Les difficultés incluent des logements insalubres, des factures difficiles à honorer et une jeunesse préoccupée par son avenir. Ces problèmes ont des répercussions directes sur les familles, les entreprises et les associations locales.

Actions entreprises

L'équipe de l'Unité Gros-Mornaise a choisi d'agir en soutenant les associations et en rénovant les écoles pour garantir un cadre de vie de qualité. Des projets de modernisation des infrastructures sportives et de construction parasismique sont en cours, ainsi que des initiatives pour améliorer la sécurité et l'accès aux services publics. Un dialogue renforcé avec la population a également été instauré pour mieux répondre à ses besoins.

Projets futurs

Le mandat à venir se concentrera sur l'urgence sociale et la préparation du Gros-Morne pour l'avenir. Des initiatives comme le projet « An lot jaden pou limanité » visent à renforcer l'autonomie alimentaire des habitants. De plus, des efforts seront faits pour valoriser la biodiversité et renforcer l'autonomie énergétique des infrastructures publiques.

Appel à l'unité

Le texte conclut par un appel à l'unité et à l'engagement citoyen pour construire l'avenir du Gros-Morne. Il souligne l'importance de l'expérience et de la stabilité pour mener à bien les projets ambitieux de la commune. Le message final encourage les électeurs à soutenir l'équipe menée par Gilbert Couturier lors des élections de mars 2026.