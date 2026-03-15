Résultat de l'élection municipale 2026 à Gros-Morne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gros-Morne

Tête de listeListe
Gilbert Couturier
Gilbert Couturier Liste régionaliste
UNITE GROS-MORNAISE
  • Gilbert Couturier
  • Kristelle Risal
  • Georges Karraz
  • Eliane Espartero
  • Stéphane Marc Lordelot
  • Yolande Burac
  • Hervé Luce
  • Maguy Valérie Belony
  • Charles-Alfred Fontelline
  • Sylviane Reside
  • Steeve Pavade
  • Josseline Dambo
  • Emile Raymond Baybaud
  • Christelle Happio
  • Max Moriniere
  • Christina Dintimille
  • Bertrand Pierre-Louis
  • Jacqueline Menil
  • André Barbe Luccin
  • Thomassine Sylviane Labejof
  • Max Roy-Camille
  • Katty Jourdain
  • Patrice Solis
  • Marie Hippolyte Jeanne-Rose
  • Claude Euloga
  • Hélène Thobor
  • Eric Michel Taurel
  • Géraldine Michanol
  • Gaëtan Sauvage
  • Marie-Hélène Halmel
  • Marcel Tabar
Audrey Thaly-Bardol
Audrey Thaly-Bardol Liste divers gauche
AN CHIMEN POU DEMEN
  • Audrey Thaly-Bardol
  • Guy Rudel
  • Géraldine Guannel
  • Jean-Michel Valentin
  • Béatrice Orville
  • Jean-Hugues Bellance
  • Mickaëlle Jarrin
  • Jonathan Nilusmas
  • Nelly Chatelot
  • Christian Pendant
  • Yviane Alonzeau
  • Jacques Irrilo
  • Monette Taurel
  • Hugues Risal
  • Béatrice Bertin
  • Thierry Melsan
  • Valérie Vauclin
  • Philippe Baffin
  • Nathalie Palcy Pavade
  • André Jean-Marie
  • Séverine Hippocrate Relouzat
  • Alex Clais
  • Natacha Londe
  • Rudy Dolly
  • Odile Sinephro
  • Thierry Palcy
  • Sonia Gineau
  • Philippe Melt
  • Christine Mondesir
Jonathan Tabar
Jonathan Tabar Liste divers droite
LE REVEIL AVEC AUDACE ENSEMBLE BATISSONS LE GROS-MORNE
  • Jonathan Tabar
  • Sylvie Palcy
  • Frédéric Diser
  • Laurence Cote
  • Léon Piejos
  • Eliane Bedot
  • Nestor Christian Batta
  • Nadiège Littre
  • Karl-Loïc Rapon
  • Christine Guilène Gustave (nol)
  • Olivier Eudes Danglades
  • Viviane Marie Votier
  • Jean-Charles Simon Dolly
  • Katlyn Darielle Dupa
  • David Mellot
  • Marie-Laurence Camille Rudel
  • Karim Jules Irrilo
  • Karline Marie Versol
  • Gaël Emmanuel Duroselle
  • Magali Couaillet
  • François Abram
  • Marie-Line Tresfield
  • Rodny Ciserane
  • Françoise Lerichard
  • Anthony François Tabar
  • Micheline Jeanne
  • Yannis Bellerephon
  • Elodie Emelyne Mondesir
  • Matthieu Bartis
  • Evelyne Jeanne
  • Jean-Michel Etienne

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilbert Couturier
Gilbert Couturier (24 élus) Unite gros-mornaise 		1 748 57,48%
  • Gilbert Couturier
  • Kristelle Risal
  • Gaëtan Sauvage
  • Eliane Espartero
  • Stéphane Lordelot
  • Sylvie Palcy
  • Jonathan Tabar
  • Géraldine Michanol
  • Georges Karraz
  • Marie-Claire Boëce
  • Hervé Luce
  • Yolande Burac
  • Marcel Tabar
  • Sylviane Labejof
  • Raymond Baybaud
  • Josseline Dambo
  • Steeve Pavade
  • Maguy Belony
  • Eric Madagascar
  • Jacqueline Menil
  • Patrice Solis
  • Suzelle Marcus
  • Max Roy-Camille
  • Marie-Hélène Mavounza
Raphaël Vaugirard
Raphaël Vaugirard (3 élus) Sos 213 		606 19,92%
  • Raphaël Vaugirard
  • Carine Gambie
  • Max Moriniere
Bertrand Pierre-Louis
Bertrand Pierre-Louis (2 élus) Unis pour le gros-morne 		375 12,33%
  • Bertrand Pierre-Louis
  • Audrey Thaly Epouse Bardol
Emmanuel Granier
Emmanuel Granier Le gros-morne 		146 4,80%
Julien Milton
Julien Milton Gros morne vivra 		85 2,79%
Paul Saint-Yves Crocheray
Paul Saint-Yves Crocheray Construire ensemble pour mieux vivre au gros-morne 		81 2,66%
Participation au scrutin Gros-Morne
Taux de participation 38,44%
Taux d'abstention 61,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 210

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilbert Couturier
Gilbert Couturier (24 élus) Unite gros-mornaise 		2 180 45,03%
  • Gilbert Couturier
  • Kristellle Risal
  • Serge Menil
  • Sylvie Palcy
  • Leon Piejos
  • Lucienne Gineau
  • Herve Luce
  • Maguy Belloni
  • Jose Versol
  • Nadiege Littre
  • Raymond Beybaud
  • Marie-Claire Boece
  • Carl Orville
  • Mickaelle Bonnechose
  • Jean-Pierre Happio
  • Stéphanie Lagrange
  • Eustache Malborough
  • Sabrina Dumay
  • Eric Madagascar
  • Rose-Lyne Bedot
  • Julien Milton
  • Evelyne Jeanne
  • Marcel Tabar
  • Yolande Burac
Raphaël Vaugirard
Raphaël Vaugirard (4 élus) Espoir gros-mornais 		1 173 24,23%
  • Raphaël Vaugirard
  • Gisèle Baffin (Maxime)
  • Jean-Claude Corbin
  • Marie-Therese Aline
Anicet Turinay
Anicet Turinay (3 élus) Union pour gagner 		875 18,07%
  • Anicet Turinay
  • Nadine Francine Millon Epouse Albert
  • Raphael Mavounza
Bertrand Pierre-Louis
Bertrand Pierre-Louis (2 élus) L'eveil democratique gros-mornais 		613 12,66%
  • Bertrand Pierre-Louis
  • Vanina Millon
Participation au scrutin Gros-Morne
Taux de participation 59,47%
Taux d'abstention 40,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,97%
Nombre de votants 5 041

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilbert Couturier
Gilbert Couturier Unite gros-mornaise 		1 113 25,10%
Raphaël Vaugirard
Raphaël Vaugirard Espoir gros-mornais 		880 19,84%
Anicet Turinay
Anicet Turinay Union pour gagner 		690 15,56%
Bertrand Pierre-Louis
Bertrand Pierre-Louis L'eveil democratique gros-mornais 		478 10,78%
Emmanuel Granier
Emmanuel Granier Grand rassemblement gros-mornais 		413 9,31%
Raymonde Marie Etile
Raymonde Marie Etile Emergence gros-mornaise 		398 8,97%
Thierry Melsan
Thierry Melsan Gwo-môn doubout 		335 7,55%
Michel Monconthour
Michel Monconthour Rassemblement pour la solidarite et la fraternite 		127 2,86%
Participation au scrutin Gros-Morne
Taux de participation 55,69%
Taux d'abstention 44,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,08%
Nombre de votants 4 721

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