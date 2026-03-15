Résultat de l'élection municipale 2026 à Gros-Morne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Gros-Morne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Gros-Morne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gros-Morne.
L'actu des élections municipales 2026 à Gros-Morne
13:10 - La liste "Unite Gros-Mornaise" grande gagnante de la dernière élection à Gros-Morne
Les résultats des dernières municipales à Gros-Morne ont offert un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Dès le dimanche du premier tour, Gilbert Couturier (Régionaliste) a pris les commandes en totalisant 1 748 suffrages (57,48%). Derrière, Raphaël Vaugirard (Divers gauche) a rassemblé 19,92% des suffrages. Cette victoire sans appel de Gilbert Couturier a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à Gros-Morne, cette dynamique offre une matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Le défi s'annonce colossal ce dimanche pour le camp adverse au vu de cette victoire écrasante, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Gros-Morne ?
Ce dimanche 15 mars, les votants de Gros-Morne sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour établir la composition de leur conseil municipal pour les six prochaines années. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise sanitaire. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée plus bas. Retenez également que les horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Gros-Morne sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats du premier tour des élections municipales à Gros-Morne dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Gros-Morne
|Tête de listeListe
|
Gilbert Couturier
Liste régionaliste
UNITE GROS-MORNAISE
|
|
Audrey Thaly-Bardol
Liste divers gauche
AN CHIMEN POU DEMEN
|
|
Jonathan Tabar
Liste divers droite
LE REVEIL AVEC AUDACE ENSEMBLE BATISSONS LE GROS-MORNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilbert Couturier (24 élus) Unite gros-mornaise
|1 748
|57,48%
|
|Raphaël Vaugirard (3 élus) Sos 213
|606
|19,92%
|
|Bertrand Pierre-Louis (2 élus) Unis pour le gros-morne
|375
|12,33%
|
|Emmanuel Granier Le gros-morne
|146
|4,80%
|Julien Milton Gros morne vivra
|85
|2,79%
|Paul Saint-Yves Crocheray Construire ensemble pour mieux vivre au gros-morne
|81
|2,66%
|Participation au scrutin
|Gros-Morne
|Taux de participation
|38,44%
|Taux d'abstention
|61,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 210
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilbert Couturier (24 élus) Unite gros-mornaise
|2 180
|45,03%
|
|Raphaël Vaugirard (4 élus) Espoir gros-mornais
|1 173
|24,23%
|
|Anicet Turinay (3 élus) Union pour gagner
|875
|18,07%
|
|Bertrand Pierre-Louis (2 élus) L'eveil democratique gros-mornais
|613
|12,66%
|
|Participation au scrutin
|Gros-Morne
|Taux de participation
|59,47%
|Taux d'abstention
|40,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,97%
|Nombre de votants
|5 041
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilbert Couturier Unite gros-mornaise
|1 113
|25,10%
|Raphaël Vaugirard Espoir gros-mornais
|880
|19,84%
|Anicet Turinay Union pour gagner
|690
|15,56%
|Bertrand Pierre-Louis L'eveil democratique gros-mornais
|478
|10,78%
|Emmanuel Granier Grand rassemblement gros-mornais
|413
|9,31%
|Raymonde Marie Etile Emergence gros-mornaise
|398
|8,97%
|Thierry Melsan Gwo-môn doubout
|335
|7,55%
|Michel Monconthour Rassemblement pour la solidarite et la fraternite
|127
|2,86%
|Participation au scrutin
|Gros-Morne
|Taux de participation
|55,69%
|Taux d'abstention
|44,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,08%
|Nombre de votants
|4 721
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