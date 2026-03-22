Résultat de l'élection municipale 2026 à Gros-Morne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Gros-Morne

Le deuxième tour des élections municipales à Gros-Morne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Gilbert Couturier
Gilbert Couturier Liste régionaliste
UNITE GROS-MORNAISE
  • Gilbert Couturier
  • Kristelle Risal
  • Georges Karraz
  • Eliane Espartero
  • Stéphane Marc Lordelot
  • Yolande Burac
  • Hervé Luce
  • Maguy Valérie Belony
  • Charles-Alfred Fontelline
  • Sylviane Reside
  • Steeve Pavade
  • Josseline Dambo
  • Emile Raymond Baybaud
  • Christelle Happio
  • Max Moriniere
  • Christina Dintimille
  • Bertrand Pierre-Louis
  • Jacqueline Menil
  • André Barbe Luccin
  • Thomassine Sylviane Labejof
  • Max Roy-Camille
  • Katty Jourdain
  • Patrice Solis
  • Marie Hippolyte Jeanne-Rose
  • Claude Euloga
  • Hélène Thobor
  • Eric Michel Taurel
  • Géraldine Michanol
  • Gaëtan Sauvage
  • Marie-Hélène Halmel
  • Marcel Tabar
Audrey Thaly-Bardol
Audrey Thaly-Bardol Liste divers gauche
Forces rassemblées pour un réveil avec audace
  • Audrey Thaly-Bardol
  • Jonathan Tabar
  • Géraldine Guannel
  • Guy Rudel
  • Sylvie Palcy
  • Jean-Michel Valentin
  • Mickaëlle Jarrin
  • Frédéric Diser
  • Monette Taurel
  • Thierry Melsan
  • Viviane Marie Votier
  • Hugues Risal
  • Béatrice Bertin
  • Jonathan Nilusmas
  • Magali Couaillet
  • Jean-Hugues Bellance
  • Nelly Chatelot
  • Karl-Loïc Rapon
  • Natacha Londe
  • Jacques Irrilo
  • Katlyn Darielle Dupa
  • Karim Jules Irrilo
  • Nathalie Palcy Pavade
  • Philippe Baffin
  • Odile Sinephro
  • Rodny Ciserane
  • Béatrice Orville
  • Alex Clais
  • Séverine Hippocrate Relouzat
  • Philippe Melt
  • Sonia Gineau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Gros-Morne

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilbert COUTURIER
Gilbert COUTURIER (Ballotage) UNITE GROS-MORNAISE 		2 042 48,18%
Audrey THALY-BARDOL
Audrey THALY-BARDOL (Ballotage) AN CHIMEN POU DEMEN 		1 351 31,88%
Jonathan TABAR
Jonathan TABAR (Ballotage) LE REVEIL AVEC AUDACE ENSEMBLE BATISSONS LE GROS-MORNE 		845 19,94%
Participation au scrutin Gros-Morne
Taux de participation 54,60%
Taux d'abstention 45,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Nombre de votants 4 358

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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