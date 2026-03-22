Résultat de l'élection municipale 2026 à Gros-Morne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Gros-Morne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Gros-Morne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Gros-Morne.
L'actu des élections municipales 2026 à Gros-Morne
11:52 - Quels étaient les résultats des municipales à Gros-Morne la semaine dernière ?
Les élections municipales 2026 à Gros-Morne ont vu Gilbert Couturier (Régionaliste) prendre la première place dimanche dernier avec 48,18 % des votes. À sa suite, Audrey Thaly-Bardol (Divers gauche) a pris la position de dauphine avec 31,88 %. L'avance du gagnant provisoire a été particulièrement large. Gilbert Couturier a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a marqué un léger repli de 9 points depuis. Du côté des autres candidats, avec 19,94 %, Jonathan Tabar (Divers droite) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Gros-Morne, l'élection a mobilisé 54,60 % des électeurs, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Gros-Morne
Le deuxième tour des élections municipales à Gros-Morne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Gilbert Couturier
Liste régionaliste
UNITE GROS-MORNAISE
|
|
Audrey Thaly-Bardol
Liste divers gauche
Forces rassemblées pour un réveil avec audace
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Gros-Morne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilbert COUTURIER (Ballotage) UNITE GROS-MORNAISE
|2 042
|48,18%
|Audrey THALY-BARDOL (Ballotage) AN CHIMEN POU DEMEN
|1 351
|31,88%
|Jonathan TABAR (Ballotage) LE REVEIL AVEC AUDACE ENSEMBLE BATISSONS LE GROS-MORNE
|845
|19,94%
|Participation au scrutin
|Gros-Morne
|Taux de participation
|54,60%
|Taux d'abstention
|45,40%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Nombre de votants
|4 358
Source : ministère de l’Intérieur
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