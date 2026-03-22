Résultat de l'élection municipale 2026 à Gros-Morne : les résultats du 2e tour

Programme de Audrey Thaly-Bardol à Gros-Morne (Forces rassemblées pour un réveil avec audace)

Engagement municipal

La candidature aux élections municipales et communautaires est présentée avec un fort engagement envers la commune de Gros-Morne. L'objectif est de rassembler les habitants autour d'un projet d'intérêt général. Ce projet s'appuie sur une action municipale responsable et conforme aux compétences communales.

Priorités de développement

Les priorités incluent une gouvernance transparente et une gestion rigoureuse des finances. L'amélioration du cadre de vie est essentielle, avec un focus sur l'entretien des infrastructures et la sécurité publique. De plus, un soutien particulier sera accordé aux associations et aux acteurs économiques locaux.

Éducation et social

Le renforcement de l'éducation et de l'accompagnement des enfants est une priorité, avec une attention particulière portée aux écoles. Une action sociale de proximité sera mise en place pour aider les seniors et les personnes en situation de précarité. Le CCAS jouera un rôle clé dans cette démarche.

Patrimoine communal

La rénovation de l'église Notre Dame de la Visitation est un projet emblématique pour la commune. Des démarches seront engagées pour lancer les travaux nécessaires à sa restauration. Ce projet vise à préserver l'identité et l'histoire de Gros-Morne.