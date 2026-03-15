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19:21 - Les données démographiques de Gros-Morne révèlent les tendances électorales A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Gros-Morne regorge de diversité et d'activités. Avec une population de 9 752 habitants répartis dans 5 632 logements, cette agglomération présente une densité de 180 hab par km². Ses 445 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 2 838 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 28% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 10,63% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 15,50% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 291 €/an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 25,01%, révélant une situation économique tendue. Gros-Morne manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en évolution.

17:57 - Avant les municipales 2026, le RN en posture de force à Gros-Morne Le mouvement lepéniste était exclu du groupe de tête lors des municipales à Gros-Morne en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 18,55% des suffrages lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 66,89% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 3,14% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Gros-Morne comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 20,18% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 9,72% pour le Rassemblement national. Il était ensuite sorti des premières places le dimanche suivant.

16:58 - Une abstention de 61,56 % à Gros-Morne aux dernières municipales Pour rappel, l'abstention atteignait 61,56 % à Gros-Morne lors de la dernière municipale (un taux aligné sur les 55,3 % nationaux) alors que l'épidémie de Covid-19 avait maintenu chez eux bon nombre d'inscrits. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a encore une fois vu l'abstention s'élever à 59,63 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 88,87 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 72,65 %, loin des 81,74 % affichés aux législatives de 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une commune assez abstentionniste par rapport aux moyennes françaises. Au soir de la municipale 2026, ce facteur pèsera en définitive assurément sur les résultats de Gros-Morne.

15:59 - Les élections de 2024 : quels résultats à Gros-Morne ? Pour le tour unique des européennes 2024 à Gros-Morne, les choix s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (20,18%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Jiovanny William (Régionaliste) en pole position avec 55,76% au premier tour, devant Philippe Edmond-Mariette (Régionaliste) avec 16,08%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jiovanny William culminant à 81,47% des votes dans la commune. Un écho très fort des résultats des élections deux ans plus tôt à une présidentielle près.

14:57 - Quels furent les résultats locaux de Gros-Morne il y a 4 ans ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Gros-Morne était marquée par la pole position de Jean-Luc Mélenchon avec 50,65% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 18,55%. Le duel final se soldait finalement par un score de 66,89% pour Marine Le Pen, contre 33,11% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Gros-Morne portaient leur choix sur Jonathan Tabar (DVG) avec 45,32% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Jiovanny William (Divers gauche), vainqueur dans la commune avec 59,56%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Gros-Morne s'affirme comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - À Gros-Morne, le montant de la fiscalité locale est stable Pour ce qui concerne les contributions locales à Gros-Morne, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté environ 544 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 546 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 42,69 % en 2024 (contre près de 23,20 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 342 200 euros de recettes en 2024, contre quelque 2,02603 millions d'euros engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 24,66 %. Cette taxe est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.

11:59 - La liste "Unite Gros-Mornaise" grande gagnante de la dernière élection à Gros-Morne Les résultats des dernières municipales à Gros-Morne ont offert un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Dès le dimanche du premier tour, Gilbert Couturier (Régionaliste) a pris les commandes en totalisant 1 748 suffrages (57,48%). Derrière, Raphaël Vaugirard (Divers gauche) a rassemblé 19,92% des suffrages. Cette victoire sans appel de Gilbert Couturier a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à Gros-Morne, cette dynamique offre une matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Le défi s'annonce colossal ce dimanche pour le camp adverse au vu de cette victoire écrasante, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.