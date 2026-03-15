Résultat municipale 2026 à Gros-Morne (97213) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Gros-Morne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Gros-Morne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Gros-Morne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilbert COUTURIER
Gilbert COUTURIER UNITE GROS-MORNAISE 		2 042 48,18%
Audrey THALY-BARDOL
Audrey THALY-BARDOL AN CHIMEN POU DEMEN 		1 351 31,88%
Jonathan TABAR
Jonathan TABAR LE REVEIL AVEC AUDACE ENSEMBLE BATISSONS LE GROS-MORNE 		845 19,94%
Participation au scrutin Gros-Morne
Taux de participation 54,60%
Taux d'abstention 45,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Nombre de votants 4 358

Source : ministère de l’Intérieur

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