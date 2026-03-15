Résultat de l'élection municipale 2026 à Groslay : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Groslay

Tête de listeListe
François Jeffroy
François Jeffroy Liste Divers
GROSLAY TERRE D'AVENIR
  • François Jeffroy
  • Bouchra Derkaoui
  • Paul Moussard
  • Régine Bultel
  • Pierre Farcy
  • Ismène Berion
  • Francis Chenin
  • Nathalie Jobard
  • Gildas Fouedjeu
  • Myriam Marmeche
  • Sylvain Briand
  • Régine Joyeau
  • Philippe Hercyk
  • Johanna Nedelec
  • Philippe Geffrotin
  • Carmela Degliame
  • Eric Morlot
  • Emilie Elaïdi
  • Marcel Rey
  • Sandrine Dubreu
  • Alain Marillat
  • Anna Rut Saulnier Pieper
  • Johnny Ferreira
  • Céline Ancel
  • Martial Journo
  • Chloé Bleuse
  • Stanley Selvanadin
  • Laurence Vasseur
  • Yannick Thomas
  • Clotilde Rigault
  • Gérard Joyeau
Guy Boisseau
Guy Boisseau Liste Divers
NOUVEL HORIZON POUR GROSLAY
  • Guy Boisseau
  • Laura Coudrier
  • Wladimir Scriabine
  • Oscarina Ribeiro
  • Lucien Corinthe
  • Gabriela Kusmic
  • Richard Besnard
  • Selma Ye
  • Michael Cavalieri
  • Amalia Capitaine
  • Victor de Oliveira
  • Elisabeth Golias
  • Karim Bensadoune
  • Emeline Racioppo
  • Christophe Pochot
  • Elodie Renou
  • Christian Golias
  • Emilie Deliere
  • Gabriel Goncalves
  • Véronique Collin
  • Antoine Bergeron
  • Laetitia Cazals
  • Christian Leroy
  • Zaïna Ait Kaci Arab
  • Lazare Lachtar
  • Alexandra Stibler
  • Mohammed Ouaamar
  • Sophie Leyniac
  • José Goncalves
  • Françoise Bougy
  • Pascal Boutry
Patrick Cancouet
Patrick Cancouet Liste divers droite
AGIR ENSEMBLE POUR GROSLAY
  • Patrick Cancouet
  • Anne Lesur
  • Marc Clouet
  • Jennifer Nunes
  • Ferdinando Cito
  • Ghislaine Chauveau
  • Daniel Meï
  • Anne-Laure Sigwald
  • Jérémy Samama
  • Caroline Brunel
  • Laurent Blondin
  • Kelly Chaves
  • Abilio Alves
  • Rachida Allouche
  • Patrick Hosemans
  • Tania Ribeiro de Freitas
  • Geoffrey Pin
  • Geneviève Rizet
  • Denis Girard
  • Monique Catelin
  • Jean-Pierre Auguste-Charlery
  • Coralie Veigas
  • Franck Couturier
  • Nadia Taznarte
  • Cédric Secher
  • Céline Yanan
  • Mathieu Zeren
  • Evelyne Gitto
  • Didier Leyx
  • Vuthy Guilleminot
  • Lucien Klipfel
Sergio Albarello
Sergio Albarello Liste divers droite
GROSLAY CAP CITOYENS
  • Sergio Albarello
  • Janine Leblanc
  • Hamza Zemmouri
  • Ouahiba Ouarti
  • Jimmy Fernandes
  • Samia Belkir
  • Yann Alexandre
  • Lucienne Bouboune
  • Christian Vauthier
  • Sandra Rubio
  • Paolo Ferreira
  • Françoise Foulon
  • Mattéo de Lillo
  • Anna Goncalves Marques
  • Louis Llavall Roig
  • Nancy Ajem
  • David Bijoux
  • Sabrina Mocudé
  • Kylian Saenz de Hermua
  • Mélanie Pelletier
  • Daniel Delot
  • Sylvie Boudet
  • Abdoulaye Dembélé
  • Christine Egloff
  • Ludovic Marius Guezodje
  • Isabelle Deslandes
  • Sami Ben Daya
  • Bénédicte Pichery
  • François Belotte
  • Evelyne Hendrickx
  • Michel Guehenneux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Cancouet
Patrick Cancouet (21 élus) Agir ensemble pour groslay 		976 38,89%
  • Patrick Cancouet
  • Ghislaine Chauveau
  • Marc Clouet
  • Laura Coudrier
  • Denis Joly
  • Nadia Sebbane
  • Denis Girard
  • Cindy Barquilla
  • Philippe Geffrotin
  • Jennifer Nunes
  • Fabien Moinier
  • Carmela Degliame
  • Philippe Hercyk
  • Angelique Serree
  • Sylvain Harle
  • Candice Gaumont
  • Ferdinando Cito
  • Amalia Raude
  • Michaël Cavalieri
  • Annie Mugnier
  • Ludovic Leffet
François Jeffroy
François Jeffroy (4 élus) Groslay terre d'avenir 		792 31,56%
  • François Jeffroy
  • Célia Jousserand
  • Paul Moussard
  • Bouchra Derkaoui
Joël Boutier
Joël Boutier (4 élus) Unis pour groslay 		741 29,53%
  • Joël Boutier
  • Véronique Collin
  • Pierre Farcy
  • Deborah Ruyault
Participation au scrutin Groslay
Taux de participation 46,74%
Taux d'abstention 53,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 542

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Cancouet
Patrick Cancouet Agir ensemble pour groslay 		737 34,64%
François Jeffroy
François Jeffroy Groslay terre d'avenir 		730 34,32%
Joël Boutier
Joël Boutier Unis pour groslay 		660 31,02%
Participation au scrutin Groslay
Taux de participation 40,41%
Taux d'abstention 59,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 191

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël Boutier
Joël Boutier (22 élus) Groslay bien vivre 		1 495 50,47%
  • Joël Boutier
  • Christine Morisson
  • Christian Vauthier
  • Odette Pla
  • Guy Dumont
  • Claudine Steinmann
  • Guy Boisseau
  • Jocelyne Chavarot
  • Pierre Farcy
  • Régine Joyeau
  • Jean-Pierre Taramarcaz
  • Ouahiba Aggar
  • Yann Alexandre
  • Lucienne Langlet
  • Jean Szewczyk
  • Véronique Collin
  • Stéphane Pegard
  • Marie Joly
  • Claude Sage
  • Samia Meziani
  • Nicolas Izak
  • Marion Nicolas-Martel
Marc Poirat
Marc Poirat (5 élus) Groslay autrement 		1 039 35,07%
  • Marc Poirat
  • Patricia Leducq
  • Lucien Corinthe
  • Ingrid Everaert
  • Nicolas Granval
Patrick Cancouet
Patrick Cancouet (2 élus) Groslay a votre ecoute 		428 14,44%
  • Patrick Cancouet
  • Marianne Merlet
Participation au scrutin Groslay
Taux de participation 57,15%
Taux d'abstention 42,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Nombre de votants 3 028

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël Boutier
Joël Boutier Groslay bien vivre 		1 415 47,34%
Marc Poirat
Marc Poirat Groslay autrement 		997 33,35%
Patrick Cancouet
Patrick Cancouet Groslay a votre ecoute 		577 19,30%
Participation au scrutin Groslay
Taux de participation 58,29%
Taux d'abstention 41,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,58%
Nombre de votants 3 100

Villes voisines de Groslay

En savoir plus sur Groslay