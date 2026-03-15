Résultat de l'élection municipale 2026 à Groslay : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Groslay [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Groslay sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Groslay.
L'actu des élections municipales 2026 à Groslay
13:45 - Les contribuables de Groslay voteront-ils sur les impôts ?
Pour ce qui est de la fiscalité à Groslay, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 1 086 € en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 1 116 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est pourtant passé à environ 35,45 % en 2024 (contre environ 18,27 % en 2020). Un pourcentage à rapprocher de la moyenne en France, avoisinant les 40 %, en hausse de 1,2 point en quatre ans. Attention toutefois : cette hausse est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 82 830 € de recettes en 2024. Un montant loin des 2,94834 millions d'euros (2 948 340 € très exactement) engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 17,93 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.
11:59 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Groslay
L'analyse des résultats des municipales il y a six ans à Groslay est très révélatrice. Au terme du premier tour, Patrick Cancouet (Divers droite) a creusé l'écart en obtenant 737 voix (34,64%). Derrière, François Jeffroy (Divers) a engrangé 730 suffrages en sa faveur (34,32%). Joël Boutier (Divers droite) était à la troisième place, réunissant 31,02% des électeurs. Le petit écart entre les deux premiers annonçait un deuxième tour très flou. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Patrick Cancouet l'a finalement emporté avec 976 suffrages (38,89%), face à François Jeffroy s'adjugeant 792 votants (31,56%) et Joël Boutier avec 741 électeurs inscrits (29,53%). La dynamique s'est toutefois décantée pour offrir un succès éclatant assorti d’un écart conséquent. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement bénéficié des votes des listes de droite éliminées, sécurisant 239 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - À quelle heure ferment les 5 bureaux de vote à Groslay ?
Les élections municipales 2026 offrent la possibilité aux votants de Groslay de se faire entendre sur les enjeux qui concernent leur ville. À Groslay et comme partout, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Qui sera élu après Patrick Cancouet (Divers droite), qui a remporté l'élection en 2020 au deuxième tour ? Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? Ci-dessous, il est possible de retrouver la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Groslay. A noter que les horaires d’ouverture des 5 bureaux de vote de Groslay sont les suivants : de 8 heures à 20 heures sans interruption. Activez gratuitement les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections à Groslay dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Groslay
|Tête de listeListe
|
François Jeffroy
Liste Divers
GROSLAY TERRE D'AVENIR
|
|
Guy Boisseau
Liste Divers
NOUVEL HORIZON POUR GROSLAY
|
|
Patrick Cancouet
Liste divers droite
AGIR ENSEMBLE POUR GROSLAY
|
|
Sergio Albarello
Liste divers droite
GROSLAY CAP CITOYENS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Cancouet (21 élus) Agir ensemble pour groslay
|976
|38,89%
|
|François Jeffroy (4 élus) Groslay terre d'avenir
|792
|31,56%
|
|Joël Boutier (4 élus) Unis pour groslay
|741
|29,53%
|
|Participation au scrutin
|Groslay
|Taux de participation
|46,74%
|Taux d'abstention
|53,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 542
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Cancouet Agir ensemble pour groslay
|737
|34,64%
|François Jeffroy Groslay terre d'avenir
|730
|34,32%
|Joël Boutier Unis pour groslay
|660
|31,02%
|Participation au scrutin
|Groslay
|Taux de participation
|40,41%
|Taux d'abstention
|59,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 191
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël Boutier (22 élus) Groslay bien vivre
|1 495
|50,47%
|
|Marc Poirat (5 élus) Groslay autrement
|1 039
|35,07%
|
|Patrick Cancouet (2 élus) Groslay a votre ecoute
|428
|14,44%
|
|Participation au scrutin
|Groslay
|Taux de participation
|57,15%
|Taux d'abstention
|42,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,18%
|Nombre de votants
|3 028
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël Boutier Groslay bien vivre
|1 415
|47,34%
|Marc Poirat Groslay autrement
|997
|33,35%
|Patrick Cancouet Groslay a votre ecoute
|577
|19,30%
|Participation au scrutin
|Groslay
|Taux de participation
|58,29%
|Taux d'abstention
|41,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,58%
|Nombre de votants
|3 100
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