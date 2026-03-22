Résultat de l'élection municipale 2026 à Groslay : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Groslay

Le deuxième tour des élections municipales à Groslay a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
François Jeffroy
François Jeffroy Liste Divers
GROSLAY TERRE D'AVENIR
  • François Jeffroy
  • Bouchra Derkaoui
  • Pierre Farcy
  • Ismène Berion
  • Sergio Albarello
  • Carmela Degliame
  • Gildas Fouedjeu
  • Nathalie Jobard
  • Hamza Zemmouri
  • Régine Bultel
  • Philippe Hercyk
  • Samia Belkhir
  • Francis Chenin
  • Johanna Nedelec
  • Jimmy Fernandes
  • Régine Joyeau
  • Eric Morlot
  • Emilie Elaïdi
  • Yann Alexandre
  • Myriam Marmeche
  • Marcel Rey
  • Anna Rut Saulnier-Pieper
  • Philippe Geffrotin
  • Sandrine Dubreu
  • Johnny Ferreira
  • Céline Ancel
  • Stanley Selvanadin
  • Laurence Vasseur
  • Martial Journo
  • Clotilde Rigault
  • Gérard Joyeau
Patrick Cancouet
Patrick Cancouet Liste divers droite
AGIR ENSEMBLE POUR GROSLAY
  • Patrick Cancouet
  • Anne Lesur
  • Marc Clouet
  • Jennifer Nunes
  • Ferdinando Cito
  • Ghislaine Chauveau
  • Daniel Meï
  • Anne-Laure Sigwald
  • Jérémy Samama
  • Caroline Brunel
  • Laurent Blondin
  • Kelly Chaves
  • Abilio Alves
  • Rachida Allouche
  • Patrick Hosemans
  • Tania Ribeiro de Freitas
  • Geoffrey Pin
  • Geneviève Rizet
  • Denis Girard
  • Monique Catelin
  • Jean-Pierre Auguste-Charlery
  • Coralie Veigas
  • Franck Couturier
  • Nadia Taznarte
  • Cédric Secher
  • Céline Yanan
  • Mathieu Zeren
  • Evelyne Gitto
  • Didier Leyx
  • Vuthy Guilleminot
  • Lucien Klipfel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Groslay

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick CANCOUET
Patrick CANCOUET (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR GROSLAY 		1 402 42,80%
François JEFFROY
François JEFFROY (Ballotage) GROSLAY TERRE D'AVENIR 		1 066 32,54%
Sergio ALBARELLO
Sergio ALBARELLO (Ballotage) GROSLAY CAP CITOYENS 		505 15,42%
Guy BOISSEAU
Guy BOISSEAU NOUVEL HORIZON POUR GROSLAY 		303 9,25%
Participation au scrutin Groslay
Taux de participation 62,92%
Taux d'abstention 37,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 3 343

Source : ministère de l’Intérieur

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