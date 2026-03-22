Résultat de l'élection municipale 2026 à Groslay : les résultats du 2e tour

Programme de François Jeffroy à Groslay (GROSLAY TERRE D'AVENIR)

Changement de cap pour Groslay

Dimanche dernier, plus de 57 % des électeurs ont rejeté la politique du maire sortant. Cette décision a envoyé un message fort : la ville de Groslay doit changer de direction. Les listes Groslay Terre d'Avenir et Groslay Cap Citoyens ont décidé d'unir leurs forces pour répondre à cette attente.

Aménagement du cœur de ville

Le projet inclut la transformation de la Place de la Libération en un espace convivial. Des aménagements seront réalisés pour faciliter la sécurité des déplacements. De plus, le commerce sera redynamisé grâce à la modernisation de la halle du marché.

Services de qualité pour tous

Une aide à la parentalité sera mise en place pour soutenir les familles. Des cours d’école OASIS végétalisées seront aménagés pour le bien-être des enfants. Les infrastructures pour les jeunes, comme le City stade et le skate parc, seront réhabilitées.

Vie associative dynamique

Une maison des associations et de la jeunesse sera construite pour renforcer le tissu associatif. Le stade Cukier sera modernisé et le gymnase Pichery rénové. Les initiatives culturelles et festives bénéficieront également d'un soutien accru.