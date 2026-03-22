Résultat de l'élection municipale 2026 à Groslay : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Groslay [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Groslay sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Groslay.
L'actu des élections municipales 2026 à Groslay
11:47 - Que disaient les résultats des élections à Groslay la semaine dernière ?
Lors du premier volet des municipales à Groslay, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le scrutin a vu 62,92 % des inscrits se déplacer sur place. Au terme de ce vote, c'est Patrick Cancouet (Divers droite) qui a pris l'avantage en rassemblant 42,80 % des voix. Dans son sillage, François Jeffroy s'est classé deuxième avec 32,54 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Patrick Cancouet a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, et il a même consolidé ses appuis avec un gain de 8,16 points. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Sergio Albarello (Divers droite) est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Guy Boisseau a rassemblé 9,25 % des suffrages, insuffisant pour se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Groslay
Le deuxième tour des élections municipales à Groslay a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
François Jeffroy
Liste Divers
GROSLAY TERRE D'AVENIR
|
|
Patrick Cancouet
Liste divers droite
AGIR ENSEMBLE POUR GROSLAY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Groslay
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick CANCOUET (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR GROSLAY
|1 402
|42,80%
|François JEFFROY (Ballotage) GROSLAY TERRE D'AVENIR
|1 066
|32,54%
|Sergio ALBARELLO (Ballotage) GROSLAY CAP CITOYENS
|505
|15,42%
|Guy BOISSEAU NOUVEL HORIZON POUR GROSLAY
|303
|9,25%
|Participation au scrutin
|Groslay
|Taux de participation
|62,92%
|Taux d'abstention
|37,08%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,20%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,81%
|Nombre de votants
|3 343
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Groslay
- Groslay (95410)
- Ecole primaire à Groslay
- Maternités à Groslay
- Crèches et garderies à Groslay
- Salaires à Groslay
- Impôts à Groslay
- Dette et budget de Groslay
- Climat et historique météo de Groslay
- Accidents à Groslay
- Délinquance à Groslay
- Inondations à Groslay
- Nombre de médecins à Groslay
- Pollution à Groslay
- Entreprises à Groslay
- Prix immobilier à Groslay