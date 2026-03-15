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19:21 - Comprendre l'électorat de Groslay : un regard sur la démographie locale En marge des municipales, Groslay fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 25,58% de cadres pour 8 378 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 653 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 2 274 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 39% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 5,19% de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives en matière d'instruction et de santé. Groslay incarne une communauté diversifiée, avec ses 938 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 9,53%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 38 532 euros/an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Groslay, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

17:57 - Aux dernières élections, quel fut le score du RN à Groslay ? Le Rassemblement national enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections municipales à Groslay en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 19,08% des suffrages lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 36,77% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 18,44% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop décevant, à Groslay comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 27,67% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 29,22% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 40,01% lors du vote final.

16:58 - Groslay : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention En ce jour de municipales 2026 à Groslay, la désertion des bureaux de vote sera particulièrement scrutée. L'absence d'électeurs dans les isoloirs s'élevait à 59,59 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un niveau conforme aux 55,3 % du pays alors que la pandémie du coronavirus avait rendu prudents beaucoup d'électeurs. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été marquée par une abstention à 24,51 % dans la ville (participation de 75,49 %). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 48,29 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 31,60 %, contre 55,90 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez abstentionniste.

15:59 - Le vote de Groslay nettement ancré à droite il y a deux ans Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à Groslay avait vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (27,67%), avec en deuxième position la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui s'était arrogée 18,28% des voix. Romain Eskenazi (Union de la gauche) avait par la suite gagné au premier tour des législatives à Groslay une vingtaine de jours plus tard avec 36,82%. David Quentin (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 29,22%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Romain Eskenazi culminant à 59,99% des voix sur place. Le panorama politique de Groslay a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme une terre résolument de gauche, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Groslay ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Groslay voyait Jean-Luc Mélenchon s'imposer localement avec 27,81% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 27,20%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,23% pour Emmanuel Macron, contre 36,77% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Groslay portaient leur choix sur Romain Eskenazi (Nupes) avec 31,11% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Dominique Da Silva (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 50,35%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Groslay comme un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - Les contribuables de Groslay voteront-ils sur les impôts ? Pour ce qui est de la fiscalité à Groslay, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 1 086 € en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 1 116 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est pourtant passé à environ 35,45 % en 2024 (contre environ 18,27 % en 2020). Un pourcentage à rapprocher de la moyenne en France, avoisinant les 40 %, en hausse de 1,2 point en quatre ans. Attention toutefois : cette hausse est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 82 830 € de recettes en 2024. Un montant loin des 2,94834 millions d'euros (2 948 340 € très exactement) engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 17,93 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.

11:59 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Groslay L'analyse des résultats des municipales il y a six ans à Groslay est très révélatrice. Au terme du premier tour, Patrick Cancouet (Divers droite) a creusé l'écart en obtenant 737 voix (34,64%). Derrière, François Jeffroy (Divers) a engrangé 730 suffrages en sa faveur (34,32%). Joël Boutier (Divers droite) était à la troisième place, réunissant 31,02% des électeurs. Le petit écart entre les deux premiers annonçait un deuxième tour très flou. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Patrick Cancouet l'a finalement emporté avec 976 suffrages (38,89%), face à François Jeffroy s'adjugeant 792 votants (31,56%) et Joël Boutier avec 741 électeurs inscrits (29,53%). La dynamique s'est toutefois décantée pour offrir un succès éclatant assorti d’un écart conséquent. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement bénéficié des votes des listes de droite éliminées, sécurisant 239 voix supplémentaires entre les deux tours.