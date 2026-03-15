Résultat municipale 2026 à Groslay (95410) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Groslay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Groslay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Groslay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick CANCOUET
Patrick CANCOUET AGIR ENSEMBLE POUR GROSLAY 		1 402 42,80%
François JEFFROY
François JEFFROY GROSLAY TERRE D'AVENIR 		1 066 32,54%
Sergio ALBARELLO
Sergio ALBARELLO GROSLAY CAP CITOYENS 		505 15,42%
Guy BOISSEAU
Guy BOISSEAU NOUVEL HORIZON POUR GROSLAY 		303 9,25%
Participation au scrutin Groslay
Taux de participation 62,92%
Taux d'abstention 37,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 3 343

Source : ministère de l’Intérieur

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