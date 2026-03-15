Résultat municipale 2026 à Grosrouvre (78490) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Grosrouvre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Grosrouvre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Grosrouvre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle RAMAIN
Isabelle RAMAIN (13 élus) Grosrouvre Ensemble 		399 65,09%
  • Isabelle RAMAIN
  • Paul HESSENBRUCH
  • Marina POUSSIGNOT
  • Frédéric MILLION
  • Angèle LAINÉ
  • Camel BOUAMRI
  • Anne COMBE
  • Mickaël GUICHARD
  • Stéphanie BOURSIER
  • Paul STOUDER
  • Lucie MARCHAL
  • Guillaume NOIR
  • Pauline DE BASQUIAT
Yves LAMBERT
Yves LAMBERT (2 élus) GROSROUVRE, CONTINUONS ENSEMBLE 		214 34,91%
  • Yves LAMBERT
  • Camille RENOUX
Participation au scrutin Grosrouvre
Taux de participation 75,67%
Taux d'abstention 24,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48%
Nombre de votants 619

Source : ministère de l’Intérieur

En savoir plus sur Grosrouvre