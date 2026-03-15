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19:20 - L'avenir de la France se décide aussi à Grosrouvre Devant le bureau de vote de Grosrouvre, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 57,26% de cadres pour 901 habitants, ce village possède une certaine vigueur économique. Ses 134 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans le village, 16,32% des résidents sont des enfants, et 37,81% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 16,55% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 48,94% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 112,17 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Grosrouvre, les problématiques locales, tels que le travail, l'instruction et l'intégration, se mêlent aux défis français.

17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Grosrouvre Le mouvement lepéniste était absent à la dernière municipale à Grosrouvre en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 13,12% des suffrages lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 24,25% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 9,81% au candidat RN au tour 1. Un score trop limité, à Grosrouvre comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 20,34% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 24,70% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 28,00% lors du vote final.

16:58 - À Grosrouvre, la participation s'annonce forte aux municipales Pour rappel, l'abstention se montait à 61,59 % à Grosrouvre lors des précédentes élections municipales, un niveau conforme à la tendance du pays alors que l'épidémie de Covid avait fait fuir de nombreux électeurs. Historiquement, les élections municipales demeurent pourtant, avec les présidentielles, un scrutin où les électeurs se mobilisent particulièrement, s'agissant de choisir leur maire et leur président. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 13,68 % des personnes inscrites. Évidemment, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais les élections législatives de 2022 et 2024 constituent un point de comparaison particulièrement pertinent. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 42,58 % en 2022 à seulement 18,04 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 35,67 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité qui résiste relativement bien à l'abstention. En ce jour de municipale 2026 à Grosrouvre, cette variable sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins de 2024 à Grosrouvre Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Grosrouvre s'affirmait alors toujours comme une terre macroniste. Lors des européennes, le résultat à Grosrouvre s'était en effet dessiné autour de l'équipe de Valérie Hayer (25,67%), en tête de peloton devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (20,34%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (14,26%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Grosrouvre avaient ensuite propulsé aux avants-postes Aurore Bergé (Majorité présidentielle) avec 46,69% au premier tour, devant Thomas Du Chalard (Rassemblement National) avec 24,70%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Aurore Bergé culminant à 64,64% des voix dans la commune.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Grosrouvre s'était massivement orientée à la majorité présidentielle L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Grosrouvre se positionne comme un territoire fidèle au centre-droit libéral. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Grosrouvre tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 43,22% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 13,12%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 75,75% pour Emmanuel Macron, contre 24,25% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Grosrouvre accordaient leurs suffrages à Aurore Bergé (Ensemble !) avec 53,73% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 80,50%.

12:58 - Élections municipales : des impôts en hausse au cœur de la campagne électorale à Grosrouvre Avec la montée des prélèvements locaux à Grosrouvre, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 5,53 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant 86 100 euros, loin des quelque 223 000 euros récoltés en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait désormais une recette marginale, justifiant cette diminution significative de produit pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Grosrouvre est passé à un peu moins de 19,76 % en 2024 (contre 8,18 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Grosrouvre s'est établi à 1 738 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 033 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le résultat de la dernière élection à Grosrouvre Les résultats des élections municipales de 2020 à Grosrouvre ont fourni un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Il convient de souligner que ce scrutin s'est tenu sans liste à l'époque, avec seulement des candidatures individuelles. 15 candidats ont par ailleurs été élus au premier tour. Anne Million a obtenu la première place avec 287 bulletins (98,96%). En deuxième position, Anne Combe a recueilli 97,58% des votes. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour le scrutin de 2026 à Grosrouvre, ces équilibres individuels très spécifiques aux communes rurales vont encore servir de toile de fond. Il est néanmoins utile de rappeler que, depuis une réforme du système électoral, l'élection par liste s'est généralisée dans les communes de moins de 1 000 habitants, interdisant désormais les candidatures isolées.