Résultat municipale 2026 à Grugies (02680) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Grugies a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Grugies, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Grugies [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fany FONTAINE
Fany FONTAINE (15 élus) Ensemble pour Grugies 		381 58,80%
  • Fany FONTAINE
  • Jean-Luc TELLIEZ
  • Nathalie PORREZ
  • Lloyd DENS
  • Marie-Aline SIMONARD
  • Yohan TISON
  • Nadine MINSART
  • Thomas DUBOIS
  • Patricia ELIE
  • Alain TAILLY
  • Angélique BEAUFILS
  • Olivier GODELLE
  • Christelle LESUEUR
  • Claude MARLIOT
  • Priscilla BONNARD
Catherine RIDEY-DEGREMONT
Catherine RIDEY-DEGREMONT (17 élus) Au coeur de Grugies 		267 41,20%
  • Catherine RIDEY-DEGREMONT
  • Didier TREBUCHET
  • Sophie BOTHUYNE
  • Mel KRAÏM
  • Agnès GILSON
  • Laurent GRAF
  • Martine BANDINI
  • Jacques LANOOTE
  • Sylvie LAPORTE
  • Eric FIEULAINE
  • Johanna GRARE
  • Patrice PLATELLE
  • Séverine LEFRANC
  • Antoine DELANNOY
  • Blandine GOMES
  • Jean-Marc BERTRAND
  • Frédérique LESAGE
Participation au scrutin Grugies
Taux de participation 71,66%
Taux d'abstention 28,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 655

Source : ministère de l’Intérieur

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