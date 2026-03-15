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19:16 - Grugies aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment les électeurs de Grugies peuvent-ils influencer le résultat des élections municipales ? Avec une densité de population de 246 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,48%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (13,27%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 602 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,23%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,58%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Grugies mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,58% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

17:57 - Quelle place du RN à Grugies aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière municipale à Grugies en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la localité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 39,87% des voix lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 58,74% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 29,07% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le parti nationaliste validait 44,13% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 56,32% pour les européennes. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 51,01% pour le parti nationaliste. Ce dernier finira en tête avec 55,96% lors du vote final et la victoire de Julien Dive.

16:58 - À Grugies, 56,86 % de participation aux dernières municipales En 2020 à Grugies, l'abstention s'était dressée jusqu'à 43,14 % lors du premier tour, un score plus bas que les 55,3 % observés au niveau national. C'étaient 489 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que la pandémie du Covid semait le doute dans la population. Il est en effet de coutume d'observer que le scrutin municipal demeure, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les électeurs se mobilisent le plus, le choix de leur édile et du chef de l'État leur tenant tout particulièrement à cœur. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est d'ailleurs stabilisé à 24,39 %. Quoique ces scrutins nationaux soient de nature distincte en comparaison des élections locales, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mis en perspective. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 55,88 % en 2022 à seulement 30,57 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 47,80 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité globalement épargnée par l'abstention. Cette variable à Grugies sera quoi qu'il en soit l'un des pivots de ces élections municipales.

15:59 - Comment a voté Grugies il y a deux ans ? La préférence des électeurs de Grugies a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste. Lors des dernières européennes, le résultat à Grugies s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (56,32%), devançant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,26%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (8,28%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Grugies avaient ensuite propulsé aux avants-postes Philippe Torre (Rassemblement National) avec 51,01% au premier tour, devant Julien Dive (Les Républicains) avec 32,83%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Philippe Torre culminant à 55,96% des votes dans la localité.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Grugies : ce qu'il faut retenir L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Grugies se positionne comme un territoire aux votes hétérogènes. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Grugies privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (39,87%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 22,61%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,74% pour Marine Le Pen, contre 41,26% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Grugies accordaient leurs suffrages à Julien Dive (LR) avec 34,40% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Julien Dive virant de nouveau en tête avec 55,87% des voix.

12:58 - Évolution de la pression fiscale : les chiffres clés de Grugies Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Grugies, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 14,00 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 4 320 €, marquant une forte baisse face aux 147 000 euros engrangés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme voulue par l'Etat diminuant fortement sa portée et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Grugies atteint désormais 53,60 % en 2024 (contre 21,36 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Grugies a atteint 693 € en 2024 (contre 472 € en 2020).

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Grugies L'analyse des résultats des municipales il y a six ans à Grugies s'avère très instructive. À l'issue du premier passage aux urnes, Alain Brison a creusé l'écart en récoltant 241 bulletins (50,52%). En deuxième position, Jean-Marc Bertrand a capté 49,47% des voix. Cette victoire sans appel a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Grugies, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le bloc minoritaire devra déplacer des montagnes ce dimanche pour renverser cette mainmise, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.