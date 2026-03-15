Résultat de l'élection municipale 2026 à Guebwiller : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Guebwiller [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Guebwiller sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Guebwiller.
L'actu des élections municipales 2026 à Guebwiller
13:09 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Guebwiller
Les dynamiques politiques locales restent encore à ce jour marquées par le résultat du dernier scrutin municipal à Guebwiller. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Francis Kleitz (Divers centre) a coiffé ses concurrents au poteau avec 1 149 bulletins (44,36%). Deuxième, Christian Facchin (Divers gauche) a recueilli 20,96% des voix. Hélène Francois-Aullen (Europe Ecologie-Les Verts) complétait le trio de tête, rassemblant 17,41% des bulletins. Un écart notable. Faute de majorité absolue, la quadrangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 4 listes candidates. Francis Kleitz l'a finalement emporté avec 1 267 voix (48,37%), face à Christian Facchin s'adjugeant 596 électeurs inscrits (22,75%) et Hélène Francois-Aullen avec 436 électeurs inscrits (16,64%). L'éparpillement des voix a sans doute pesé., récupérant 118 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation concurrente se doit impérativement de totaliser davantage de bulletins dès le premier tour ce dimanche soir, pendant que la municipalité en place veillera à empêcher toute union de ses adversaires.
09:57 - Tenez-vous informé sur les municipales à Guebwiller
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Guebwiller sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. En 2026, les 7 833 votants de Guebwiller sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin constitue une étape importante de la vie démocratique locale. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Plus bas dans la page se trouve la liste des candidats aux municipales à Guebwiller. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Guebwiller
|Tête de listeListe
|
Francis Kleitz
Liste divers centre
GUEBWILLER, ENSEMBLE POUR L'AVENIR
|
|
Perrine Wiesser
Liste divers gauche
GUEBWILLER AVEC ENERGIE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francis Kleitz (25 élus) Guebwiller, poursuivons ensemble
|1 267
|48,37%
|
|Christian Facchin (4 élus) Guebwiller en commun
|596
|22,75%
|
|Hélène Francois-Aullen (2 élus) Gueb'à venir-démocratie ecologie solidarité
|436
|16,64%
|
|Grégory Stich (2 élus) Guebwiller et vous
|320
|12,21%
|
|Participation au scrutin
|Guebwiller
|Taux de participation
|33,21%
|Taux d'abstention
|66,79%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 686
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francis Kleitz Guebwiller, poursuivons ensemble
|1 149
|44,36%
|Christian Facchin Guebwiller en commun
|543
|20,96%
|Hélène Francois-Aullen Gueb'à venir-démocratie ecologie solidarité
|451
|17,41%
|Grégory Stich Guebwiller et vous
|447
|17,25%
|Participation au scrutin
|Guebwiller
|Taux de participation
|33,20%
|Taux d'abstention
|66,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 688
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francis Kleitz (25 élus) Le nouvel essor pour guebwiller
|2 346
|50,21%
|
|Denis Rebmann (8 élus) Reussir guebwiller
|2 326
|49,78%
|
|Participation au scrutin
|Guebwiller
|Taux de participation
|61,12%
|Taux d'abstention
|38,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,93%
|Nombre de votants
|4 863
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Denis Rebmann Reussir guebwiller
|1 414
|31,96%
|Francis Kleitz Le nouvel essor pour guebwiller
|1 295
|29,27%
|William Pralong Guebwiller nous rassemble
|844
|19,08%
|Anne Dehestru Guebwiller en mouvement
|516
|11,66%
|Christian Haby Pour guebwiller, une nouvelle equipe
|354
|8,00%
|Participation au scrutin
|Guebwiller
|Taux de participation
|57,72%
|Taux d'abstention
|42,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,68%
|Nombre de votants
|4 592
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