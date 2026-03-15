Résultat de l'élection municipale 2026 à Guebwiller : les infos en direct

Programme de Francis Kleitz à Guebwiller (GUEBWILLER, ENSEMBLE POUR L'AVENIR)

Engagement pour la jeunesse

Le projet met l'accent sur l'accompagnement des jeunes Guebwillerois pour leur réussite et épanouissement. Des parcours éducatifs, culturels et sportifs enrichis seront proposés, incluant un dialogue renforcé avec les jeunes. Un pôle culturel événementiel sera également créé pour favoriser les rencontres intergénérationnelles.

Modernisation des infrastructures

La modernisation des écoles et des équipements sportifs est une priorité pour l'équipe. Des rénovations complètes, comme celle de l'école Jeanne Bucher, seront réalisées pour répondre aux besoins des familles. L'accent sera mis sur la valorisation de la ville en tant que destination sportive.

Solidarité et santé

Le soutien aux plus fragiles et l'amélioration de l'accès aux soins sont des engagements forts. Des mesures adaptées seront mises en place en partenariat avec les acteurs locaux pour répondre aux défis sociaux. Un accompagnement actif sera également proposé pour favoriser l'installation de médecins généralistes sur la commune.

Participation citoyenne

La participation citoyenne sera encouragée dans tous les quartiers de Guebwiller. Des propositions issues des animations de quartiers seront mises en œuvre pour améliorer le cadre de vie. Un véhicule itinérant sera déployé pour renforcer le lien avec les habitants et faciliter l'accès à l'information.