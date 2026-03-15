Résultat de l'élection municipale 2026 à Guebwiller : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Guebwiller

Tête de listeListe
Francis Kleitz
Francis Kleitz Liste divers centre
GUEBWILLER, ENSEMBLE POUR L'AVENIR
  • Francis Kleitz
  • Claudine Grawey
  • Claude Muller
  • Hélène Cornec
  • César Togni
  • Elise Clerget
  • Claude Reibel
  • Christine Basler
  • Claude Placet
  • Muriel Lotz
  • Daniel Zimmerman
  • Marion Peretti
  • Didier Losser
  • Kawtar Chikh
  • Florent Perard
  • Dominique Masson
  • Dominique Cautillo
  • Alexandra Semal
  • Nicolas Schmitt
  • Salomé Rothenburger
  • Jean-Pierre Fournier
  • Nathalie Bollecker
  • Olivier Abtey
  • Anny Christmann
  • Philippe Juncker
  • Inès Lauraine
  • Thibault Haller
  • Sylvie Stinner
  • Paul Arnold
  • Josiane Brender-Syda
  • Alain Heberle
  • Lauriane Beltzung-Rost
  • Benjamin Renoux
  • Estelle Hassenforder
  • Didier Bruot
Perrine Wiesser
Perrine Wiesser Liste divers gauche
GUEBWILLER AVEC ENERGIE
  • Perrine Wiesser
  • Christian Facchin
  • Hélène Francois-Aullen
  • Francois Mertz
  • Elisabeth Ciolek
  • Christophe Ansel
  • Mathilde Carudel Roehr
  • Guy Simler
  • Karima El Mehdi
  • Chistophe Dijoux
  • Lisa Galea Garcia
  • Mohamed Radif
  • Coralie Gerard
  • Patrice Bernard Valentin Knorr
  • Yolande Remy
  • Hidir Otken
  • Anna Rottenecker
  • Joseph Antoine Fernand Bringel
  • Christine Butscha
  • Franck Schmitt
  • Flore Bianchi
  • Vincent Muller
  • Marion Schmitt
  • Alain Weber
  • Déborah Jacqueray--Emery
  • Nicolas Bernecker
  • Marjorie Keller
  • Saryth Keat
  • Nadine Godé
  • François Herrb
  • Ségolène Bachir
  • Jean-Louis Grandidier
  • Béatrice Lohner
  • Christian Haby
  • Christiane Ertle Hansen

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis Kleitz
Francis Kleitz (25 élus) Guebwiller, poursuivons ensemble 		1 267 48,37%
  • Francis Kleitz
  • Claudine Grawey
  • Claude Muller
  • Josiane Brender-Syda
  • César Togni
  • Hélène Cornec
  • Daniel Braun
  • Anne Dehestru
  • Yann Keller
  • Isabelle Schroeder Hansen
  • Didier Losser
  • Anny Christmann
  • Khalid Daya
  • Nathalie Fridmann-Pawlow
  • Dominique Cautillo
  • Nathalie Angelini
  • Olivier Abtey
  • Muriel Lotz
  • Claude Placet
  • Karine Clerget-Biehler
  • Claude Reibel
  • Estelle Hassenforder
  • Jean-Marie Rost
  • Laurence Heberle-Jaudon
  • Guillaume Higelin
Christian Facchin
Christian Facchin (4 élus) Guebwiller en commun 		596 22,75%
  • Christian Facchin
  • Yolande Remy
  • Marcel Metzger
  • Perrine Wiesser
Hélène Francois-Aullen
Hélène Francois-Aullen (2 élus) Gueb'à venir-démocratie ecologie solidarité 		436 16,64%
  • Hélène Francois-Aullen
  • Pierre Philippe
Grégory Stich
Grégory Stich (2 élus) Guebwiller et vous 		320 12,21%
  • Grégory Stich
  • Anna Pizzulo
Participation au scrutin Guebwiller
Taux de participation 33,21%
Taux d'abstention 66,79%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 686

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis Kleitz
Francis Kleitz Guebwiller, poursuivons ensemble 		1 149 44,36%
Christian Facchin
Christian Facchin Guebwiller en commun 		543 20,96%
Hélène Francois-Aullen
Hélène Francois-Aullen Gueb'à venir-démocratie ecologie solidarité 		451 17,41%
Grégory Stich
Grégory Stich Guebwiller et vous 		447 17,25%
Participation au scrutin Guebwiller
Taux de participation 33,20%
Taux d'abstention 66,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 688

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis Kleitz
Francis Kleitz (25 élus) Le nouvel essor pour guebwiller 		2 346 50,21%
  • Francis Kleitz
  • Valérie Grosclaude
  • Didier Losser
  • Isabelle Schroeder
  • Roland Ober
  • Marie-Noël Chavigny
  • Thierry Mechler
  • Claudine Grawey
  • Claude Muller
  • Sanae Zimrani
  • Philippe Jelsperger
  • Anne Dehestru
  • Daniel Braun
  • Nadine Mcevoy
  • Cesar Togni
  • Bénédicte Roulot
  • Joffrey Mosteiro
  • Corinne Schwartz
  • Jean-Marie Rost
  • Anne Bollia
  • Dominique Cautillo
  • Fatima Brito
  • Martial Singer
  • Carole Zaepfel
  • Guillaume Vogt
Denis Rebmann
Denis Rebmann (8 élus) Reussir guebwiller 		2 326 49,78%
  • Denis Rebmann
  • Stéphanie Bringia
  • Marcel Metzger
  • Yolande Remy
  • Bernard Laplagne
  • Hélène Francois
  • José Bannwarth
  • Valérie Jannest
Participation au scrutin Guebwiller
Taux de participation 61,12%
Taux d'abstention 38,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,93%
Nombre de votants 4 863

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Denis Rebmann
Denis Rebmann Reussir guebwiller 		1 414 31,96%
Francis Kleitz
Francis Kleitz Le nouvel essor pour guebwiller 		1 295 29,27%
William Pralong
William Pralong Guebwiller nous rassemble 		844 19,08%
Anne Dehestru
Anne Dehestru Guebwiller en mouvement 		516 11,66%
Christian Haby
Christian Haby Pour guebwiller, une nouvelle equipe 		354 8,00%
Participation au scrutin Guebwiller
Taux de participation 57,72%
Taux d'abstention 42,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,68%
Nombre de votants 4 592

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