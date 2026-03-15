Résultat municipale 2026 à Guécélard (72230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Guécélard a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Guécélard, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Guécélard [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacky GERVAIS
Jacky GERVAIS (19 élus) EPG2026 		948 63,41%
  • Jacky GERVAIS
  • Isabelle GOHIER
  • Yvonnic JAGUELIN
  • Sylvie GUÉRIN
  • Gilles CHAMPLON
  • Charlène PIQUET
  • Cyril BARDET
  • Sophie MARTIN
  • Mathieu COUILLARD
  • Angélique CHAMPEAU
  • Brice GENET
  • Chantal GEORGES
  • Samuel GANDON
  • Angélina LOISON
  • Kevin CORREIA
  • Charlène DAVID
  • Johnny LOISEAU
  • Sophie GRATIOT
  • Dominique GAUFFNY
Rémy FROGER
Rémy FROGER (4 élus) Guécélard avenir, construisons ensemble 		547 36,59%
  • Rémy FROGER
  • Souad EL IRARI
  • Thierry PANETIER
  • Lucie MORVAN
Participation au scrutin Guécélard
Taux de participation 59,36%
Taux d'abstention 40,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Nombre de votants 1 528

Source : ministère de l’Intérieur

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