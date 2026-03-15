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19:20 - L'avenir de la France se dessine aussi à Guécélard Dans la commune de Guécélard, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent le résultat des municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,19% et une densité de population de 263 hab/km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (94,02%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1679 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (6,99%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,22%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Guécélard mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,13% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

17:57 - Quelle influence du RN à Guécélard aux municipales ? Le parti nationaliste était absent au moment de la dernière municipale à Guécélard il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la localité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 32,90% des suffrages lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 47,66% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 25,72% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 55,28% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 43,15% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 45,39% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 57,62% lors du vote final, synonyme de victoire pour Elise Leboucher.

16:58 - Rétrospective : la participation à Guécélard avant 2026 L'abstention atteignait 51,20 % à Guécélard pour le premier tour des élections de 2020 (un taux aligné sur les 55,3 % nationaux) alors que le scrutin avait lieu en pleine pandémie de coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été accompagnée d'une abstention à 21,82 % dans la ville (la participation grimpant à 78,18 %). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 49,50 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 32,89 % au premier tour, contre 55,57 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne. En ce jour de municipales à Guécélard, cette variable sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Guécélard classée à droite avant les municipales 2026 Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 révèle que Guécélard s'affirmait alors toujours comme une localité à dominante nationaliste. Les élections européennes de 2024 à Guécélard avaient en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (43,15%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 14,44% des voix. Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des élections législatives à Guécélard après la dissolution avec 45,39%. Sylvie Casenave-Péré (Ensemble !) suivait à la deuxième place avec 25,86%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marie-Caroline Le Pen culminant à 57,62% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Quels furent les suffrages locaux de Guécélard lors de la dernière présidentielle ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Guécélard accordaient leurs suffrages à Raymond de Malherbe (RN) avec 25,72% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Raymond de Malherbe virant de nouveau en tête avec 55,28% des voix. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat qui avait précédé, les citoyens de Guécélard choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 32,90% des voix, devant Emmanuel Macron qui récoltait 29,46%. Lors de la finale de l'élection à Guécélard, les électeurs accordaient 52,34% pour Emmanuel Macron, contre 47,66% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Guécélard laisse ainsi apparaître une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Guécélard En ce qui concerne la fiscalité locale de Guécélard, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 686 € en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 640 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu moins de 45,68 % en 2024 (contre environ 24,96 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 14 630 € en 2024. Une somme bien en-dessous des 481 000 euros enregistrés en 2020 avec un taux fixé à environ 14,91 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Guécélard Les résultats des municipales il y a six ans à Guécélard se sont avérés particulièrement instructifs sur le paysage politique local. Lors de la première manche de ce scrutin, Alain Viot a raflé la première place en recueillant 51,55% des voix. Deuxième, Yannick Heulin a capté 48,44% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Alain Viot a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette élection de 2026 à Guécélard, cette dynamique offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Face à ce succès éclatant, la tâche s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.