Résultat municipale 2026 à Guer (56380) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Guer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Guer, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Guer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Paul RODRIGUEZ
Paul RODRIGUEZ (25 élus) Guer, unis pour un territoire dynamique 		1 602 67,23%
  • Paul RODRIGUEZ
  • Mickaëlle PIEL
  • Vincent COWET
  • Yvette HOUSSIN
  • Pascal RENIMEL
  • Cassandre METAYER
  • Christophe POIRIER
  • Nicole PIHERY
  • David COLLÉAUX
  • Marie-Laure COUPEZ
  • Claude SARAZIN
  • Diavie Ursula AUGÉ
  • Jean-Yves BLANDIN
  • Nathalie GRU
  • Mathieu ANDRÉ
  • Caroline HERBERT
  • Emmanuel GILLES
  • Frédérique LEVASSEUR
  • Anthony GERNO
  • Virginie BRIQUET
  • René CARLETTO
  • Brigitte JOUEN
  • Jean-Claude ORHAN
  • Noémie HERVOT
  • Matthieu JOLY
Maxime QUESNEL
Maxime QUESNEL (4 élus) Faire ensemble et autrement 		781 32,77%
  • Maxime QUESNEL
  • Sandra RITLENG
  • Jean-Pol LE GOUIC
  • Julie DENIS
Participation au scrutin Guer
Taux de participation 54,69%
Taux d'abstention 45,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Nombre de votants 2 460

Source : ministère de l’Intérieur

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