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19:19 - Dynamique électorale à Guer : une analyse socio-démographique La démographie et le profil socio-économique de Guer façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,10% et une densité de population de 116 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2 266 € par mois montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 3063 votants. Le nombre de familles monoparentales (14,54%) met en lumière des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (16,20%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Guer mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,71% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Pour les municipales 2026, le RN en posture de force à Guer Le parti d'extrême droite était exclu du groupe de tête lors du scrutin municipal à Guer il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 25,18% des votes lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 44,72% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 19,44% au candidat RN au tour 1. Un score insuffisant, à Guer comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 33,61% pour les européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées donneront, lors du premier round, un résultat de 37,85% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 42,30% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Guer peu mobilisés lors des scrutins Pour cette municipale, l'envie d'aller voter à Guer sera déterminante dans l'épilogue du scrutin. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent que 1 141 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 27,01 % (un score très inférieur aux 44,7 % du pays), le Covid-19 ayant créé un contexte défavorable pour la compétition. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a toutefois été chiffré à 76,92 %. Certes, ces élections relèvent d'une logique différente, mais la progression entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 demeure éclairante. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une participation de 51,90 % (47,51 % en France), avant de bondir à 68,22 % après la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient mobilisé 52,25 % des électeurs. En prenant du recul, les chiffres dessinent le portrait d'une contrée moins participative que la moyenne au regard des moyennes nationales.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Guer en 2024 La situation politique de Guer a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste. Les Européennes de 2024 à Guer avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,61%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 17,50% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Guer avaient ensuite favorisé Katel Le Cuillier (Rassemblement National) avec 37,85% au premier tour, devant Paul Molac (Régionaliste) avec 31,66%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Paul Molac (Régionaliste), avec 57,70%.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections de 2022 à Guer ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Guer privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (30,12%), devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 25,18%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,28% pour Emmanuel Macron, contre 44,72% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Guer soutenaient en priorité Paul Molac (Régionaliste) avec 32,68% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Paul Molac virant de nouveau en tête avec 67,77% des voix.

12:58 - Les premières municipales à Guer depuis la réforme fiscale À Guer, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 13,08 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant 160 130 €. Un produit qui est loin des 1 104 300 € enregistrés en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui justifie cette chute importante de produit pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Guer s'est établi à 35,33 % en 2024 (contre 20,07 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Guer a représenté 1 114 € en 2024, alors que ce montant se situait à 990 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Guer ? Les résultats des municipales de 2020 à Guer ont fourni un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Seule en lice, 'Ensemble, cap sur l'avenir' menée par Jean-Luc Bléher a logiquement engrangé 858 bulletins (100,00%) dès le premier tour. Faute d'opposition, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Guer, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. L'émergence ou non d'une opposition représentera un des enjeux à la suite de ce scrutin sans véritable compétition. L'annonce des candidatures donne d'ores et déjà un début de réponse assez éloquent.