Résultat de l'élection municipale 2026 à Guérande : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Guérande [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Guérande sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Guérande.
L'actu des élections municipales 2026 à Guérande
13:09 - Les dernières élections à Guérande marquées par une quadrangulaire
S'intéresser aux résultats du dernier scrutin municipal à Guérande peut être éclairant. Dès le premier tour à l'époque, Nicolas Criaud (Divers droite) a raflé la première place en recueillant 2 307 suffrages (42,76%). À ses trousses, François Pageau (Europe Ecologie-Les Verts) a obtenu 1 350 suffrages en sa faveur (25,02%). Charles De Kersabiec (Divers centre) a suivi, réunissant 20,63% des bulletins. Un delta considérable. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 4 listes candidates. Nicolas Criaud l'a finalement emporté avec 47,14% des voix, face à François Pageau rassemblant 27,05% des électeurs inscrits et Charles De Kersabiec avec 937 voix (18,52%). La hiérarchie a été respectée, l'écart s'élargissant pour aboutir à une victoire nette et décisive. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Le candidat étiqueté Divers droite a sans doute bénéficié des votes des listes de droite éliminées, engrangeant 77 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Guérande
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 18 bureaux de vote de Guérande sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Dans le cadre des municipales de 2026, les citoyens de Guérande sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin constitue un temps fort de la vie démocratique locale. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? La liste des prétendants en 2026 est affichée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Guérande
|Tête de listeListe
|
Nicolas Criaud
Liste divers centre
GUÉRANDE ENSEMBLE AVEC NICOLAS CRIAUD
|
|
Dominique Chedemois
Liste de La France insoumise
Pour une Gauche de Rupture
|
|
Anouck Paolozzi Dabo
Liste divers droite
Pour Guérande citoyenne 2026
|
|
Alain Le Gentil
Liste divers gauche
VIVONS GUÉRANDE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Criaud (25 élus) Ensemble guérande avance avec nicolas criaud
|2 384
|47,14%
|
|François Pageau (4 élus) Vivons guérande écologique et solidaire
|1 368
|27,05%
|
|Charles De Kersabiec (3 élus) Un nouveau souffle pour guérande
|937
|18,52%
|
|Catherine Monique Bailhache (1 élu) Guérande l'avenir en presqu'ile
|368
|7,27%
|
|Participation au scrutin
|Guérande
|Taux de participation
|35,64%
|Taux d'abstention
|64,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 177
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Criaud Ensemble guérande avance avec nicolas criaud
|2 307
|42,76%
|François Pageau Vivons guérande écologique et solidaire
|1 350
|25,02%
|Charles De Kersabiec Un nouveau souffle pour guérande
|1 113
|20,63%
|Catherine Monique Bailhache Guérande l'avenir en presqu'ile
|624
|11,56%
|Participation au scrutin
|Guérande
|Taux de participation
|38,39%
|Taux d'abstention
|61,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 561
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphanie Phan Thanh (26 élus) Guérand avec vous
|4 115
|55,80%
|
|Hélène Challier (4 élus) Guerande alternance 2014
|1 863
|25,26%
|
|Frédéric Miché (3 élus) Vivons guerande ecolologique et solidaire
|1 396
|18,93%
|
|Participation au scrutin
|Guérande
|Taux de participation
|57,00%
|Taux d'abstention
|43,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,73%
|Nombre de votants
|7 660
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphanie Phan Thanh Guérand avec vous
|3 322
|43,87%
|Hélène Challier Guerande alternance 2014
|1 633
|21,56%
|Catherine Bailhache - Touguet Guérande l'avenir ensemble
|1 333
|17,60%
|Frédéric Miché Vivons guerande ecolologique et solidaire
|1 284
|16,95%
|Participation au scrutin
|Guérande
|Taux de participation
|58,47%
|Taux d'abstention
|41,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,65%
|Nombre de votants
|7 859
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