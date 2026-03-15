Résultat de l'élection municipale 2026 à Guérande : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Guérande

Tête de listeListe
Nicolas Criaud
Nicolas Criaud Liste divers centre
GUÉRANDE ENSEMBLE AVEC NICOLAS CRIAUD
  • Nicolas Criaud
  • Audrey Perdereau
  • Frédéric Dunet
  • Ghislaine Ollivaud-Hervoche
  • Denis Lenormand
  • Florence Pénot-Martineau
  • Jacques Guihéneuf
  • Béatrice Judic
  • Xavier Fournier
  • Joëlle Urvois
  • Laurent Chassaing
  • Salomé Berthelot
  • Stéphane Simon
  • Caroline Lebeau
  • Joseph Gaultier
  • Rose-Anne Moreau
  • Jérôme Grasset
  • Gwendoline Morand-Gabard
  • Emmanuel Le Breton
  • Catherine Bougro-Belliard
  • Florian Lizeul
  • Corine Josso
  • Jean-Michel Clobert
  • Séverine Le Roux-Bernard
  • Olivier Lorieux
  • Laurence Geffray
  • Vincent Belliard
  • Romane Lièvre
  • Bruno Le Gac
  • Caroline Stéphan
  • Guillaume Omnès
  • Léa Lepez
  • Warren Guével
  • Marie-Laure Legal
  • Sullivan Le Cam
Dominique Chedemois
Dominique Chedemois Liste de La France insoumise
Pour une Gauche de Rupture
  • Dominique Chedemois
  • Claire Richet
  • Gilles Rouet
  • Fabienne Clouet
  • David Petigny
  • Danielle Rondot
  • Benjamin Zerroug
  • Odile Pereon
  • Francois Pageau
  • Martine Baron
  • Philippe Vandaele
  • Arlette Perrin
  • Pascal Chevreau
  • Louise-Michele Chedemois
  • Jean Alseda
  • Elodie Hunault
  • Jean-Michel Aubert
  • Mathilde Oger
  • Hubert Billemont
  • Amapola Velez
  • Yves Bertho
  • Anne Mareschal
  • Bernard Simonneau
  • Iona Audoin
  • Dan Moutot
  • Viviane Cholet
  • Marc Tassel
  • Marie-Cecile Mathelier
  • Michel Matignon
  • Sylvie Galopin
  • Gabriel Dousset
  • Brigitte Leaurant
  • Jérôme Pourreau
Anouck Paolozzi Dabo
Anouck Paolozzi Dabo Liste divers droite
Pour Guérande citoyenne 2026
  • Anouck Paolozzi Dabo
  • Marc Falquero
  • Claudine Quirion
  • Michel Abgrall
  • Sylvie Costes
  • David Logodin
  • Patricia Maillard
  • Christophe Blin
  • Emmanuelle Soalhat
  • Gabriel Gardie
  • Virginie Rubat
  • Bruno Chelet
  • Annie Boisseau
  • Jean-Luc Baholet
  • Fanny Levilloux
  • Fabrice Guillet
  • Agnès Couton
  • Stanislas Vilain
  • Anne-Christine Loirat
  • Jimmy Guilbaud
  • Isabelle Mellouet
  • Arnaud Lecrivain
  • Annaïg Sable Cavellec
  • Jean-Baptiste Montaubric
  • Hélène d'Hommeaux
  • Luc Portet
  • Anne Chapuy
  • Alexis Chardin
  • Sylvie Taconne
  • Yannick Danio
  • Pascale Le Brenn
  • Jean-Claude Heiser
  • Annik Boisguerin
  • François Guerin
  • Capucine Giffard
Alain Le Gentil
Alain Le Gentil Liste divers gauche
VIVONS GUÉRANDE ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
  • Alain Le Gentil
  • Charlotte Vilaseca
  • Bertrand Rouault
  • Gaëlle Estay
  • Charles Lesage
  • Marie-Christine Naël
  • Maël Olaf Pipolo
  • Claire Paillé
  • Dylan Ganne
  • Anna Logodin
  • Michel Kerboriou
  • Nadine Raimbault Godin
  • Gwendal Revault
  • Christine Cogitore
  • Jean-Noël Desbois
  • Sophie Manneau
  • Xavier Guellec
  • Sofiane Vallée
  • Frédéric Miché
  • Anne-Gaëlle Revault
  • Pierre Cottais
  • Mercédès Forge
  • Corentin Mouraud
  • Fabienne Zalivadni
  • Jean-Xavier Drean
  • Mathilde Tissot
  • Yann Kerdoncuff
  • Margaux Pouyfaucon
  • Guillaume Bruneau
  • Danielle Estay
  • Marc Ménager
  • Véronique Vincent
  • Stéphane Thibault

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Criaud
Nicolas Criaud (25 élus) Ensemble guérande avance avec nicolas criaud 		2 384 47,14%
  • Nicolas Criaud
  • Audrey Perdereau
  • Frédéric Dunet
  • Anouck Paolozzi Dabo
  • Denis Lenormand
  • Ghislaine Hervoche
  • Xavier Fournier
  • Catherine Lacroix
  • Laurent Chassaing
  • Gwénaelle Morvan
  • Joseph Gaultier
  • Joëlle Urvois
  • Jacques Guiheneuf
  • Rose-Anne Moreau
  • Stéphane Simon
  • Florence Penot-Martineau
  • Yannick Danio
  • Gwendoline Morand Gabard
  • François Fontaine
  • Audrey Dubois
  • Guillaume Genre
  • Caroline Lebeau
  • Nicolas Renaud
  • Isabelle Mellouet
  • Anthony Pédron
François Pageau
François Pageau (4 élus) Vivons guérande écologique et solidaire 		1 368 27,05%
  • François Pageau
  • Mercédès Forge
  • Jean-Noël Desbois
  • Gaëlle Estay
Charles De Kersabiec
Charles De Kersabiec (3 élus) Un nouveau souffle pour guérande 		937 18,52%
  • Charles De Kersabiec
  • Sylvie Costes
  • Jean-Luc Baholet
Catherine Monique Bailhache
Catherine Monique Bailhache (1 élu) Guérande l'avenir en presqu'ile 		368 7,27%
  • Catherine Monique Bailhache
Participation au scrutin Guérande
Taux de participation 35,64%
Taux d'abstention 64,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 177

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Criaud
Nicolas Criaud Ensemble guérande avance avec nicolas criaud 		2 307 42,76%
François Pageau
François Pageau Vivons guérande écologique et solidaire 		1 350 25,02%
Charles De Kersabiec
Charles De Kersabiec Un nouveau souffle pour guérande 		1 113 20,63%
Catherine Monique Bailhache
Catherine Monique Bailhache Guérande l'avenir en presqu'ile 		624 11,56%
Participation au scrutin Guérande
Taux de participation 38,39%
Taux d'abstention 61,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 561

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie Phan Thanh
Stéphanie Phan Thanh (26 élus) Guérand avec vous 		4 115 55,80%
  • Stéphanie Phan Thanh
  • Thierry De Lorgeril
  • Marie-Annick Durand
  • Pascal Loirat
  • Françoise Jounier
  • Luc Portet
  • Catherine Lacroix
  • Bernard Mace
  • Anouk Dabo
  • Frédéric Dunet
  • Laurence Lepine
  • Laurent Boulo
  • Laurence Geffray
  • Patrice Guihard
  • Gwénaelle Morvan
  • Sébastien Pautremat
  • Chantal Demy
  • Marc Antoine De La Chevasnerie
  • Marie-Line Moreau
  • Laurent Chassaing
  • Valérie Duvert
  • Jacques Guiheneuf
  • Joëlle Urvois
  • Joseph Gaultier
  • Anne-Martine Guilloux
  • Nicolas Criaud
Hélène Challier
Hélène Challier (4 élus) Guerande alternance 2014 		1 863 25,26%
  • Hélène Challier
  • Jean-Xavier Drean
  • Fabienne Germain
  • Hervé Naël
Frédéric Miché
Frédéric Miché (3 élus) Vivons guerande ecolologique et solidaire 		1 396 18,93%
  • Frédéric Miché
  • Anne-Gaëlle Révault
  • François Pageau
Participation au scrutin Guérande
Taux de participation 57,00%
Taux d'abstention 43,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,73%
Nombre de votants 7 660

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie Phan Thanh
Stéphanie Phan Thanh Guérand avec vous 		3 322 43,87%
Hélène Challier
Hélène Challier Guerande alternance 2014 		1 633 21,56%
Catherine Bailhache - Touguet
Catherine Bailhache - Touguet Guérande l'avenir ensemble 		1 333 17,60%
Frédéric Miché
Frédéric Miché Vivons guerande ecolologique et solidaire 		1 284 16,95%
Participation au scrutin Guérande
Taux de participation 58,47%
Taux d'abstention 41,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,65%
Nombre de votants 7 859

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