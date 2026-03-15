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19:20 - Les défis socio-économiques de Guérard et leurs implications électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Guérard, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 669 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 194 entreprises, Guérard se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 21,24% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 4,68% de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 29,28% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 39,68% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 887,71 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Guérard contribue à construire l'avenir de la France.

17:57 - Où en est le RN à Guérard aux municipales ? Le RN n'était pas formellement représenté à la dernière municipale à Guérard en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la localité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 28,29% des suffrages lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 47,88% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 26,64% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN obtenait 45,70% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 39,06% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 44,53% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il terminera avec 49,35% lors du vote définitif.

16:58 - Guérard : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Au soir de ces municipales de 2026, l'état de l'abstention pèsera fatalement sur les résultats de Guérard. Pour rappel, l'abstention se montait à 55,38 % lors de la dernière élection municipale (un score dans la norme), l'épidémie de Covid ayant lourdement pesé sur l'événement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est d'ailleurs fixé à 16,88 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 45,84 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 31,81 %, loin des 49,89 % affichés aux législatives de 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres semblent former une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport au reste de la France.

15:59 - Comment Guérard a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Guérard avaient poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 39,06% des bulletins. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Guérard avaient ensuite propulsé aux avants-postes Philippe Fontana (Union de l'extrême droite) avec 44,53% au premier tour, devant Franck Riester (Ensemble !) avec 35,31%. Le verdict a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Franck Riester (Majorité présidentielle), avec 50,65%. La physionomie politique de Guérard a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats locaux de Guérard il y a 4 ans ? Lors des législatives de 2022, les votants de Guérard portaient leur choix sur Franck Riester (Ensemble !) avec 31,34% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Franck Riester virant de nouveau en tête avec 54,30% des voix. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Guérard privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (28,29%), devant Emmanuel Macron qui obtenait 27,79%. Lors de la finale de l'élection à Guérard, les électeurs accordaient 52,12% pour Emmanuel Macron, contre 47,88% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Guérard un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Guérard S'agissant des contributions locales à Guérard, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté environ 841 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 621 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 46,29 % en 2024 (contre 26,33 % en 2020). Notons que la moyenne nationale avoisine les 40 %. Attention toutefois : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 35 160 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 312 740 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 10,49 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Guérard Les résultats des précédentes élections municipales à Guérard ont offert un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Dès le dimanche du premier tour, Daniel Nalis a viré en tête avec 442 bulletins (57,10%). Juste derrière, Julie Babin a obtenu 42,89% des votes. Cette victoire écrasante de Daniel Nalis a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour ce scrutin de 2026 à Guérard, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Les forces d'opposition devront réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche pour contester cette hégémonie, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.