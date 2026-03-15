Résultat municipale 2026 à Guérard (77580) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Guérard a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Guérard, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Guérard [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François MESSINA
François MESSINA (18 élus) GUERARD POUR TOUS 		561 54,20%
  • François MESSINA
  • Leslie PINOT
  • Philippe ALONSO
  • Emilie D'ANDRÉA
  • Alain TISSIER
  • Marine FRÉREUX
  • Dominique HANOL
  • Sonia GARIT
  • Pierre DUVAL
  • Peggy DE TAVERNIER
  • Xavier STURDIK
  • Christelle AGUILLON
  • Anthony MOVIO
  • Loriane MARQUANT
  • Yann FRÉREUX
  • Nathalie WOJCIK
  • Arnaud DI PONZIO
  • Gwenaëlle MOREL
Marie VALLET-PIEDELOUP
Marie VALLET-PIEDELOUP (5 élus) GUERARD C'EST VOUS! 		474 45,80%
  • Marie VALLET-PIEDELOUP
  • Jean-Sébastien SIBOUR
  • Laurence BOURJOT-COLLINOT
  • Didier FAUVERGUE
  • Sophie DESERT DE RIEUX
Participation au scrutin Guérard
Taux de participation 58,63%
Taux d'abstention 41,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Nombre de votants 1 060

Source : ministère de l’Intérieur

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