Résultat de l'élection municipale 2026 à Guéret : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Guéret [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Guéret sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Guéret.
L'actu des élections municipales 2026 à Guéret
11:48 - Quels étaient les résultats des municipales à Guéret la semaine dernière ?
Il y a une semaine à Guéret, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le rendez-vous a mobilisé 64,67 % des électeurs dans la ville. C'est Marie-Françoise Fournier qui a pris la tête avec 26,14 % des votes. Dans son sillage, Eric Correia (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 19,64 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. La meneuse de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, mais elle a concédé cependant 1 point. Du côté des autres candidats, avec 17,18 %, Thierry Delaitre (Divers droite) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Didier Hoeltgen, avec la nuance Union de la gauche, a obtenu 12,45 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Guéret
Le deuxième tour des élections municipales à Guéret a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Thierry Delaitre
Liste divers droite
Avec vous, changeons Guéret !
|
|
Eric Correia
Liste divers gauche
Guéret mérite notre engagement
|
|
Marie-Françoise Fournier
Liste Divers
L'ÉNERGIE DU COLLECTIF
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Guéret
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Françoise FOURNIER (Ballotage) L'ÉNERGIE DU COLLECTIF
|1 149
|26,14%
|Eric CORREIA (Ballotage) Guéret mérite mieux
|863
|19,64%
|Thierry DELAITRE (Ballotage) Avec vous, changeons Guéret !
|755
|17,18%
|Didier HOELTGEN (Ballotage) S'ENGAGER POUR GUÉRET
|547
|12,45%
|Philippe MICARD RÉVEILLONS GUÉRET !
|424
|9,65%
|Eric RAPINAT UNIS POUR GUÉRET, LISTE DE RASSEMBLEMENT DES DROITES
|412
|9,37%
|François-Louis COULON GUÉRET EN CAMPAGNE À GAUCHE
|245
|5,57%
|Participation au scrutin
|Guéret
|Taux de participation
|64,67%
|Taux d'abstention
|35,33%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,44%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,72%
|Nombre de votants
|4 586
Source : ministère de l’Intérieur
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