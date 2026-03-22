Résultat de l'élection municipale 2026 à Guéret : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Guéret

Le deuxième tour des élections municipales à Guéret a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Thierry Delaitre
Thierry Delaitre Liste divers droite
Avec vous, changeons Guéret !
  • Thierry Delaitre
  • Marion Taormina
  • Bernard Devenas
  • Rania Chehade
  • Jean-Luc Langlais
  • Nadia Sangouard
  • Ludovic Leroux
  • Alison Galvez
  • Daniel Marcon
  • Dhoryane Ladam
  • Fabien Dubus
  • Magalie Garcia
  • Thomas Bardot
  • Lydie Cerclier
  • Fabien Sabourdy
  • Isabelle Demeure
  • Nexon Pradera
  • Christelle Villatte
  • Serge Onana Tonji
  • Céline Decouchon
  • Dylan Hontarrede
  • Mathelia Boubet
  • Julien Salin
  • Laure Leblanc
  • Lionel Biva
  • Lauriane Hez
  • Arnaud Mondoloni
  • Fabienne Gautier
  • Alain Loret
  • Carole Raynaud
  • Youssef Souliman
  • Justine Pasquier
  • Frederic Neyrat
  • Alexandra Leroux
Eric Correia
Eric Correia Liste divers gauche
Guéret mérite notre engagement
  • Eric Correia
  • Coralie Bonnin
  • Didier Hoeltgen
  • Christine Chagnon
  • Benjamin Bodeau
  • Nathallie Elion
  • Patrick Dubois
  • Nadine Bazelard Martin
  • Benoit Lascoux
  • Violaine Vandaele
  • Jérôme Cassier
  • Karine Monge
  • Alexandre Périchon
  • Patricia Goszka
  • François Valles
  • Nathalie Jourdainne Debord
  • Ronan Bancelin
  • Leslie Laclautre
  • Hervé Jarroir
  • Corinne Beaufort
  • Ahcène Saci
  • Liliane Durand Prudent
  • Marvin Bailly
  • Florence Galvani
  • Fabrice Boureille
  • Dominique Hippolyte
  • Alexandre Pinho
  • Christine Paul
  • Antoine Chavant
  • Julie Catherine Moller
  • François Mazure
  • Claudine Besquent
  • Jean-Philippe Maugard
  • Florine Deperry
  • Gérard Genty
Marie-Françoise Fournier
Marie-Françoise Fournier Liste Divers
L'ÉNERGIE DU COLLECTIF
  • Marie-Françoise Fournier
  • Guillaume Viennois
  • Véronique Ferreira de Matos
  • Erwan Gargadennec
  • Sylvie Bourdier
  • Gilles Brunati
  • Corinne Tonduf
  • Yaya Mballo
  • Maria Colomb Audras
  • Henri Leclere
  • Fahousia Houmadi
  • Laurent Riviere
  • Sarah Castille
  • Maxime Beyrand Moreau
  • Olivia Boulanger
  • Jean-Baptiste Contarin
  • Kadia Kane
  • Marc Berthier
  • Christine Desabres
  • Jonathan Weinberg
  • Jessica Lagrange
  • Chaarani Mroivili
  • Véronique Vadic
  • Christophe Junia
  • Bernadette Aupetit
  • Christian Larrede
  • Valérie Salabert
  • Ludovic Pingaud
  • Chantal Queraud
  • Houssa Boutmitar
  • Nathalie Latour
  • Lucas Aumeunier
  • Nicole Janel
  • Philippe Auclair

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Guéret

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Françoise FOURNIER
Marie-Françoise FOURNIER (Ballotage) L'ÉNERGIE DU COLLECTIF 		1 149 26,14%
Eric CORREIA
Eric CORREIA (Ballotage) Guéret mérite mieux 		863 19,64%
Thierry DELAITRE
Thierry DELAITRE (Ballotage) Avec vous, changeons Guéret ! 		755 17,18%
Didier HOELTGEN
Didier HOELTGEN (Ballotage) S'ENGAGER POUR GUÉRET 		547 12,45%
Philippe MICARD
Philippe MICARD RÉVEILLONS GUÉRET ! 		424 9,65%
Eric RAPINAT
Eric RAPINAT UNIS POUR GUÉRET, LISTE DE RASSEMBLEMENT DES DROITES 		412 9,37%
François-Louis COULON
François-Louis COULON GUÉRET EN CAMPAGNE À GAUCHE 		245 5,57%
Participation au scrutin Guéret
Taux de participation 64,67%
Taux d'abstention 35,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,72%
Nombre de votants 4 586

Source : ministère de l’Intérieur

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