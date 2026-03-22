Résultat de l'élection municipale 2026 à Guéret : les résultats du 2e tour

Programme de Thierry Delaitre à Guéret (Avec vous, changeons Guéret !)

Élections municipales

Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 sont un moment clé pour la commune de Guéret. Elles permettront aux citoyens de choisir une équipe qui les représentera pour les six prochaines années. Le projet proposé vise à rendre Guéret plus attractive et ambitieuse, en lien avec les attentes des habitants.

Développement économique

Le développement économique est une priorité pour la liste divers droite. L'objectif est de soutenir les commerçants et artisans tout en créant une pépinière d'entreprises dynamique. Aménager des réserves foncières facilitera également l'installation de nouvelles industries dans la région.

Santé et handicap

La santé et l'accompagnement des personnes en situation de handicap sont des enjeux majeurs. Un pack de bienvenue pour les soignants et le développement d'un pôle de téléconsultation sont prévus. De plus, des efforts seront faits pour améliorer l'accessibilité des commerces pour les personnes à mobilité réduite.

Aménagement du centre-ville

L'aménagement du centre-ville est essentiel pour améliorer le cadre de vie des habitants. La transformation de la place Bonnygaud et la valorisation du patrimoine architectural sont des projets envisagés. Il est également crucial de faire de Guéret une ville propre et accueillante.