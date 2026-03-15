Résultat municipale 2026 à Guerlédan (22530) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Guerlédan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Guerlédan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Guerlédan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric LE BOUDEC
Eric LE BOUDEC (20 élus) À Mûr et À Saint-Guen, avec vous Guerlédan va de l'avant 		908 69,26%
  • Eric LE BOUDEC
  • Sandrine TOULOUZE
  • Mickaël DABET
  • Marie-Anne LE POTIER
  • Jean-Noël BALAVOINE
  • Nathalie LE DROGOFF
  • Pierrick PRIE
  • Géraldine GUILLOUZY
  • Julien VIDELO
  • Corinne MAILLET
  • Pierre LE CORRE
  • Annabelle LE NAGARD
  • Gildas LE FRESNE
  • Aurore GALERNE
  • Joseph LE GOFF
  • Léa LE PALLEC
  • David BANIEL
  • Marie-Noëlle JOUANNIC
  • Julien GEORGEAIS
  • Josette LAVENANT
Yann BERTRAND
Yann BERTRAND (3 élus) Guerlédan Ensemble 		403 30,74%
  • Yann BERTRAND
  • Nadine BINARD
  • Quentin SOISSONS
Participation au scrutin Guerlédan
Taux de participation 74,79%
Taux d'abstention 25,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,87%
Nombre de votants 1 394

Source : ministère de l’Intérieur

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