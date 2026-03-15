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19:17 - Élections à Guerlédan : l'impact des caractéristiques démographiques Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Guerlédan, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 2 528 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 155 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 739 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (32,73%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Guerlédan abrite une communauté diversifiée, avec ses 168 résidents étrangers, soit 6,65% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, près de 58,32% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1596,75 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour conclure, à Guerlédan, les préoccupations locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

17:57 - Les derniers chiffres du vote RN à Guerlédan Le parti nationaliste était absent lors de la dernière municipale à Guerlédan il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 24,07% des votes lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 38,09% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 11,01% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Guerlédan comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 32,43% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 27,18% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 31,61% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Guerlédan très mobilisés lors des scrutins L'absence ou non de votants dans les bureaux de vote à Guerlédan sera l'un des tournants de ces municipales. Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 26,63 % des inscrits (une abstention exceptionnellement basse) alors que bon nombre d'électeurs avaient renoncé à se déplacer en raison de l'épidémie de Covid. Avec les présidentielles, les municipales demeurent en effet le scrutin où les électeurs votent le plus souvent pour choisir leur maire et leur président. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'établir à 17,87 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 40,45 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 22,90 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 38,39 % des inscrits. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données semblent constituer une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Guerlédan a-t-elle voté ? Les élections législatives à Guerlédan organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Corentin Le Fur (Les Républicains) en tête du peloton avec 32,84% au premier tour, devant Odile de Mellon (Rassemblement National) avec 27,18%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Corentin Le Fur culminant à 68,39% des suffrages exprimés sur place. Les Européennes en amont à Guerlédan avaient cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (32,43%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 15,09% des voix. .

14:57 - Quels étaient les suffrages locaux de Guerlédan lors de la dernière présidentielle ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Guerlédan choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 30,31% des voix, devant Marine Le Pen qui terminait à 24,07%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 61,91% pour Emmanuel Macron, contre 38,09% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Guerlédan portaient leur choix sur Marc Le Fur (LR) avec 42,06% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marc Le Fur virant de nouveau en tête avec 64,20% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait de Guerlédan une ville politiquement partagée.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Guerlédan À Guerlédan, en matière d'impôts locaux, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint environ 894 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 691 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 38,65 % en 2024 (contre environ 18,08 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 92 660 € en 2024. Un apport qui est loin des 327 890 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 14,19 %. Cette disparition en fait désormais une recette marginale, ce qui justifie cette chute importante de produit pour la commune.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Guerlédan ? S'intéresser aux résultats des dernières municipales à Guerlédan peut se révéler édifiant. Dès le premier tour à l'époque, Hervé Le Lu a viré en tête en récoltant 61,73% des suffrages. À ses trousses, Monique Le Clezio a obtenu 515 voix (38,26%). Ce succès d'emblée de Hervé Le Lu a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Guerlédan, cet équilibre sert de matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Ce succès éclatant met l'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.