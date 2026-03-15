Résultat municipale 2026 à Guerlesquin (29650) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Guerlesquin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Guerlesquin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Guerlesquin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric CLOAREC
Eric CLOAREC (12 élus) Gardons le Cap pour Guerlesquin 		461 59,87%
  • Eric CLOAREC
  • Christiane DUGAY
  • Edouard TROLES
  • Chantal COLLEOU
  • Hervé TILLY
  • Sonia FLOCH
  • Éric HUON
  • Cyrielle MOY
  • Éric LE SCANFF
  • Séverine SUIRE
  • Michel LE VEN
  • Alexia PHILIPPE
Gilbert TOUDIC
Gilbert TOUDIC (3 élus) UN NOUVEL ELAN POUR GUERLESQUIN 		309 40,13%
  • Gilbert TOUDIC
  • Sylvie FILENI
  • Lionel ADAM-FLOCH
Participation au scrutin Guerlesquin
Taux de participation 75,78%
Taux d'abstention 24,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,00%
Nombre de votants 801

Source : ministère de l’Intérieur

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