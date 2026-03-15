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19:17 - Guerlesquin : élections municipales et dynamiques démographiques Quel impact aura la population de Guerlesquin sur le résultat des élections municipales ? Avec une densité de population de 58 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 17,89%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (29,95%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 719 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (19,16%) révèle des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (15,90%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Guerlesquin mettent en relief une diversité de qualifications, avec 29,78% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Le RN séduit toujours plus les électeurs de Guerlesquin Le RN n'avait pas concouru lors de la dernière campagne municipale à Guerlesquin en 2020, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la commune. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen recueillait 25,98% des voix comptabilisées lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 43,10% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 21,37% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Guerlesquin comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 36,08% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 37,20% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 39,51% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Sandrine Le Feur.

16:58 - Dernières municipales : 30,19 % d'abstention à Guerlesquin Pour rappel, l'abstention se montait à 30,19 % à Guerlesquin lors des dernières élections municipales, un niveau très bas, bon nombre d'électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause du Covid. À l'inverse, la présidentielle de 2022 a connu une abstention de 24,28 % localement. L'abstention aux législatives, mesurée à 48,95 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 29,99 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 44,95 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone globalement épargnée par l'abstention. Pour ces municipales 2026, cette particularité à Guerlesquin sera quoi qu'il en soit capitale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quels résultats à Guerlesquin ? Les Européennes de juin 2024 à Guerlesquin avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,08%), devant Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 15,75% des votes. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Guerlesquin accordaient leurs suffrages à Tony Bihouee (Rassemblement National) avec 37,20% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Tony Bihouee culminant à 39,51% des votes dans la commune. Le panorama politique de Guerlesquin a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une terre macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Guerlesquin : des suffrages particulièrement significatifs dans les urnes il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Guerlesquin une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Guerlesquin plaçait en effet Emmanuel Macron en tête avec 29,90% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 25,98%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,90% pour Emmanuel Macron, contre 43,10% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Guerlesquin plébiscitaient Sandrine Le Feur (Ensemble !) avec 32,44% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,91% des suffrages.

12:58 - Tendance clé à l'approche des municipales 2026 : des impôts en hausse à Guerlesquin Pour ce qui est des contributions locales à Guerlesquin, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a atteint environ 882 euros en 2024 (dernière année connue), un chiffre à comparer avec les 744 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 37,37 % en 2024 (contre près de 17,40 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 52 310 € en 2024, en net recul par rapport aux 244 830 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 15,71 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le résultat de la liste "Tous Engages Pour Guerlesquin" aux élections de 2020 à Guerlesquin L'analyse des résultats des élections municipales de 2020 à Guerlesquin s'avère riche d'enseignements. Au terme du premier tour à l'époque, Eric Cloarec a pris la première place en totalisant 52,68% des bulletins. À ses trousses, Paul Uguen a obtenu 317 suffrages en sa faveur (47,31%). Ce succès d'emblée de Eric Cloarec a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 à Guerlesquin, cette répartition historique des voix a forcément dicté les stratégies des différents camps. Pour les opposants, renverser une majorité d'une telle ampleur représentera ce dimanche un défi colossal, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.