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19:20 - Guernes : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Devant le bureau de vote de Guernes, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 485 logements pour 1 085 habitants, la densité de la commune est de 127 habitants/km². Ses 49 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (86,19%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 26,28% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 53,75% des ménages se composent de couples avec enfants. Finalement, Guernes incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Quel score pour le RN à Guernes lors des dernières élections ? Le RN n'avait pas concouru pour la dernière municipale à Guernes il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 31,70% des votes lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 54,46% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 33,97% au représentant du parti au tour 1. Un score insuffisant, à Guernes comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 43,88% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 48,44% pour le parti d'extrême droite. Ce dernier finira d'ailleurs en tête avec 58,24% le dimanche suivant, offrant un siège à l'Assemblée à Benjamin Lucas.

16:58 - Guernes : 44,20 % d'abstention à la dernière élection municipale Aux municipales de 2020, la participation à Guernes était allée jusqu'à 55,80 % au premier tour, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays. 409 votants étaient allés voter alors qu'à cause de la pandémie du Covid, beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote. Soulignons que les élections municipales demeurent en effet traditionnellement, avec les présidentielles, celles où les Français se mobilisent le plus. Le choix du locataire de l'Elysée avait à ce titre provoqué un fort engouement, avec 82,23 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 17,77 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 61,14 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 74,63 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 50,81 % des inscrits. Regarder à la loupe ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet de ranger Guernes comme une commune soucieuse de voter au regard des moyennes nationales. Pour ces municipales 2026, cette particularité à Guernes sera en définitive fondamentale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Comment Guernes a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Guernes avaient placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 43,88% des bulletins. Cyril Nauth (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des élections législatives à Guernes près d'un mois plus tard avec 48,44%. Benjamin Lucas (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 24,77%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Cyril Nauth culminant à 58,24% des voix dans la commune.

14:57 - Qui l'a emporté lors des scrutins il y a 4 ans à Guernes ? Globalement, le paysage électoral fait de Guernes un territoire dominé par l'extrême droite. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Guernes privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (31,70%), devant Emmanuel Macron avec 22,43%. Le duel final se soldait finalement par un score de 54,46% pour Marine Le Pen, contre 45,54% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Guernes accordaient leurs suffrages à Cyril Nauth (RN) avec 33,97% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Edwige Hervieux (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 54,55% des voix.

12:58 - La municipalité a-t-elle augmenté la fiscalité à Guernes ? Alors que les impôts locaux se sont alourdis à Guernes entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 7,00 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 5 850 € la même année. Une somme loin des 123 930 € enregistrés en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette imposition est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Guernes a évolué pour se fixer à un peu plus de 25,20 % en 2024 (contre 13,62 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Guernes a représenté 702 euros en 2024 (contre 544 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Guernes Les résultats des précédentes municipales à Guernes ont fourni un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Au soir du premier scrutin à l'époque, Pascal Brusseaux a raflé la première place en récoltant 285 soutiens (72,51%). Dans la position du principal opposant, Didier Guillerm a recueilli 27,48% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Pascal Brusseaux a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Guernes, cet équilibre pose les bases. Les forces d'opposition devront réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche pour contester cette domination, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.