Résultat municipale 2026 à Guernes (78520) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Guernes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Guernes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Guernes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François MESSIN
Jean-François MESSIN (12 élus) GUERNES EN AVANT 		253 50,10%
  • Jean-François MESSIN
  • Laëtitia OLLIVAUD
  • Paulo-Alexandre RODRIGUES
  • Caroline DEIMAT
  • Stanislas RAMEAU
  • Katia HAMMI
  • Nicolas TURIOT
  • Diane DEMATON
  • Sébastien GILLEMARDAIS
  • Gwendoline GELIN
  • Frédéric BANCE
  • Malika MADAOUI
Frédéric HEYBLOM
Frédéric HEYBLOM (3 élus) Passionnément Guernes 		252 49,90%
  • Frédéric HEYBLOM
  • Corinne PINARD
  • Pascal BLOT
Participation au scrutin Guernes
Taux de participation 65,28%
Taux d'abstention 34,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39%
Nombre de votants 517

Source : ministère de l’Intérieur

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