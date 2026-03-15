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19:20 - Le poids démographique et économique de Guerville aux municipales Comment les habitants de Guerville peuvent-ils influencer les résultats des élections municipales ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,55%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (81,31%) met en exergue l'importance des questions concernant l'habitat et l'urbanisation. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (87,60%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 1114 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,91%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,88%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (37,63%), témoignent d'une population instruite à Guerville, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Vers une montée du RN à Guerville aux municipales 2026 ? Le mouvement nationaliste ne présentait pas formellement de liste à la dernière bataille municipale à Guerville en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la commune. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen séduisait 26,18% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 46,49% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 27,60% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti d'extrême droite validait 49,85% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 41,67% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier round, un résultat de 45,12% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 59,38% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Dieynaba Diop.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Guerville au crible Six ans avant l'élection de ce dimanche à Guerville, le premier round du scrutin municipal avait vu 50,03 % des inscrits se rendre aux isoloirs dans la commune, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux, en pleine pandémie à l'époque. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois fédéré 76,15 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 51,74 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 69,32 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 47,39 % des inscrits. Décortiquer ce parcours lors des dernières élections permet à l'arrivée de classer Guerville comme une localité fortement mobilisée aux urnes au regard des moyennes nationales. La mobilisation de l'électorat de Guerville constituera en conséquence un enjeu majeur pour cette municipale.

15:59 - Quelles leçons tirer pour 2024 à Guerville ? Le choc des Européennes du printemps 2024 à Guerville avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,67%), suivie par Valérie Hayer qui avait recueilli 11,76% des suffrages. Laurent Morin (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des élections des députés à Guerville après la dissolution de l'Assemblée avec 45,12%. Bruno Millienne (Majorité présidentielle) terminait à la deuxième place avec 20,56%. Le second round n'a pas changé grand chose, Laurent Morin culminant à 59,38% des votes sur place. L'orientation des électeurs de Guerville a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait un paysage politique fragmenté, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - À Guerville, un paysage politique difficile à étiqueter Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Guerville soutenaient en priorité Laurent Morin (RN) avec 27,60% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Bruno Millienne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 50,15% des suffrages. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Guerville choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 26,77% des voix, devant Marine Le Pen qui récoltait 26,18%. Le second tour entérinait ensuite cette entrée en matière en donnant 53,51% pour Emmanuel Macron, contre 46,49% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Guerville une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Guerville À Guerville, en matière d'impôts locaux, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 1 048 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 775 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est maintenu à un peu plus de 22,87 % en 2024, sans aucune variation depuis quatre ans. Une hausse bien souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 17 100 euros en 2024. Un montant loin des 389 300 euros perçus en 2020 avec un taux resté à environ 9,92 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes.

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Guerville Dans la municipalité de Guerville, les jeux de pouvoir politiques locaux sont à ce jour encore déterminés par l'issue du dernier scrutin en 2020. Lors du premier rendez-vous électoral, Evelyne Placet a coiffé ses concurrents au poteau en totalisant 66,49% des voix. Juste derrière, Guillaume Quintin a recueilli 259 voix (33,50%). Ce triomphe au premier tour de Evelyne Placet a rendu tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à Guerville, cette géographie électorale pose les bases. Faire basculer une majorité si large représentera un challenge titanesque pour l'opposition ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.