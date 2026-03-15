Résultat municipale 2026 à Guerville (78930) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Guerville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Guerville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Guerville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yann TATARD
Yann TATARD (15 élus) GUERVILLE 2026 		560 53,69%
  • Yann TATARD
  • Christelle DA SILVA
  • Grégory LOUVION
  • Nicole REVOL
  • Bruno BOUTON
  • Marilyne MIKOLAJEWSKI
  • Claude DA COSTA
  • Corinne CARON
  • Christophe BERTOLIN
  • Béatrice LE MOAL
  • Ludovic BONNET
  • Sandrine LEBEL
  • Marc JUNIAT
  • Carole COULLAUD
  • Cyril FROGER
Evelyne PLACET
Evelyne PLACET (4 élus) ENSEMBLE POUR GUERVILLE 		483 46,31%
  • Evelyne PLACET
  • Michel HARDY
  • Stéphanie CARDARELLI
  • Thierry DUMONTEIL
Participation au scrutin Guerville
Taux de participation 64,82%
Taux d'abstention 35,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,19%
Nombre de votants 1 063

Source : ministère de l’Intérieur

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