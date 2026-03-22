Résultat de l'élection municipale 2026 à Guesnain : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Guesnain [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Guesnain sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Guesnain.
L'actu des élections municipales 2026 à Guesnain
11:43 - Maryline Lucas largement en tête de l'élection municipale la semaine dernière
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Guesnain dimanche dernier, le vote a mobilisé 66,62 % des électeurs dans la ville, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. À l'issue du dépouillement, c'est Maryline Lucas (Divers gauche) qui a terminé première en s'adjugeant 46,22 % des votes. À sa suite, Sylvain Devred (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 27,08 %. La confrontation a nettement tourné à l'avantage de la leader. Maryline Lucas a conservé le premier rang qu'elle occupait déjà en 2020, mais elle a accusé une lourde baisse avec 13 points perdus depuis la dernière élection. Pour compléter ce tableau, avec 26,71 %, Romuald Saenen est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Guesnain
Le deuxième tour des élections municipales à Guesnain a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Romuald Saenen
Liste Divers
A GUESNAIN, L'ESSENTIEL C'EST VOUS
|
|
Sylvain Devred
Liste divers gauche
GUESNAIN, NOTRE VILLE, VOTRE AVENIR
|
|
Maryline Lucas
Liste divers gauche
Fidèles à Guesnain tournés vers demain
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Guesnain
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maryline LUCAS (Ballotage) Fidèles à Guesnain tournés vers demain
|1 002
|46,22%
|Sylvain DEVRED (Ballotage) GUESNAIN, NOTRE VILLE, VOTRE AVENIR
|587
|27,08%
|Romuald SAENEN (Ballotage) A GUESNAIN, L'ESSENTIEL C'EST VOUS
|579
|26,71%
|Participation au scrutin
|Guesnain
|Taux de participation
|66,62%
|Taux d'abstention
|33,38%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,26%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Nombre de votants
|2 221
Source : ministère de l’Intérieur
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