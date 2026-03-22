Résultat de l'élection municipale 2026 à Guesnain : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Guesnain

Le deuxième tour des élections municipales à Guesnain a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Romuald Saenen
Romuald Saenen Liste Divers
A GUESNAIN, L'ESSENTIEL C'EST VOUS
  • Romuald Saenen
  • Sandrine Delvincourt
  • Bernard Doisy
  • Perrine Blanchard
  • Olivier Cardot
  • Anissa Derrar
  • Florent Lahsen Ben Brahim
  • Charlotte Levray
  • Simon Dolay
  • Betty Penin
  • Stéphane Murez
  • Céline Pouchain
  • Laurent Delarue
  • Anais Gobert
  • Eric Mollet
  • Melissa Vaillant
  • Nasser Aouamri
  • Catherine Marmuse
  • Sylvain Grebert
  • Carole Grebaux
  • Yannick Derveaux
  • Claudine Delmotte
  • Olivier Delcroix
  • Laura Lieppe
  • Alexandre Teuira-Lebrun
  • Virginie Becu
  • Didier Caron
Sylvain Devred
Sylvain Devred Liste divers gauche
GUESNAIN, NOTRE VILLE, VOTRE AVENIR
  • Sylvain Devred
  • Laura Kowalczyk
  • Laurent Morawiec
  • Beatrice Ducatillion
  • Julien Meunier
  • Sylvia de Paepe
  • Bruno Stanek
  • Cecile Affeldt
  • Guillaume Gillon
  • Emilie Cormont
  • Fabrice Jurasik
  • Sabrina Stempin
  • Dominique Mazy
  • Isabelle Ansart
  • Frédéric Boulan
  • Emeline Delaeter
  • Serge Bertrand
  • Louane Delfosse
  • Virgile Delbauve
  • Sabrina Dhainaut
  • Jean-Bernard Cotentin
  • Cindy Delattre
  • Dominique Waymel
  • Monique Descamps
  • Ouahil Rezgui
  • Patricia Heinrich
  • Bruno Jurasik
Maryline Lucas
Maryline Lucas Liste divers gauche
Fidèles à Guesnain tournés vers demain
  • Maryline Lucas
  • Alain Pilniak
  • Corinne Amadei
  • Mohamed Lahsen Ben Brahim
  • Marylène Taira
  • Bernard Polowczyk
  • Claudine Fermen
  • Bertrand Canivet
  • Chantal Delcambre
  • Michael Copin
  • Ivoa Duez
  • Gaston Lambert
  • Mauricette Caspers
  • Jean-Pierre Senez
  • Aurore Willerval
  • Goeffrey Fievez
  • Armelle Khelifa
  • Mohamed Ezahouid
  • Dorothée Plancke
  • Dominique Ansart
  • Tiffany Carpentier
  • Odilon Carre
  • Nuccia Martin
  • Jean-François Drapier
  • Céline Barrere
  • Thomas Bernard
  • Sonia Hassani
  • Didier Blondel
  • Nora Kaluzny

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Guesnain

Tête de listeListe Voix % des voix
Maryline LUCAS
Maryline LUCAS (Ballotage) Fidèles à Guesnain tournés vers demain 		1 002 46,22%
Sylvain DEVRED
Sylvain DEVRED (Ballotage) GUESNAIN, NOTRE VILLE, VOTRE AVENIR 		587 27,08%
Romuald SAENEN
Romuald SAENEN (Ballotage) A GUESNAIN, L'ESSENTIEL C'EST VOUS 		579 26,71%
Participation au scrutin Guesnain
Taux de participation 66,62%
Taux d'abstention 33,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 2 221

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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