Résultat municipale 2026 à Guichen (35580) – Résultats du 2e tour [PUBLIE]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Guichen est dévoilé. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Guichen, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Guichen [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Michèle MOTEL
Michèle MOTEL (22 élus) GUICHEN PONT-RÉAN POSITIF 2026 		2 124 48,79%
  • Michèle MOTEL
  • Patrick JUMEL
  • Audrey GROSHENY
  • Régis BAUNIN
  • Julie FAUDET
  • Pierrick AUFFRAY
  • Nadine EDOM
  • Jean-Marie RYO
  • Catherine BOULOGNE
  • Olivier GICQUEL
  • Laëtitia HAMON
  • Bruno MARGOTTIN
  • Francoise LEBRUN
  • Aurélien LE GALL
  • Laura GUESTIN
  • Yann JOULAUD
  • Eléna ESTIER-PAILLET
  • Karl TCHAKOUMEGNI
  • Ghislaine DELANOUE
  • Christophe LE GALL
  • Gwenola CHARMETEAU
  • Joël DESHAYES
Matthieu CHANEL
Matthieu CHANEL (5 élus) NOTRE PLACE COMMUNE 		1 543 35,45%
  • Matthieu CHANEL
  • Jocelyne BLANCHARD
  • Mathieu DAVIAU
  • Anne GADBY
  • Sylvain DELFAU
Elouan RACINEUX
Elouan RACINEUX (2 élus) Faisons vivre Guichen ! 		686 15,76%
  • Elouan RACINEUX
  • Linda GAULTIER
Participation au scrutin Guichen Partiels *
Taux de participation 62,08%
Taux d'abstention 37,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 4 455

* Résultats partiels sur 14% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Guichen - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michèle MOTEL
Michèle MOTEL (Ballotage) GUICHEN PONT-RÉAN POSITIF 2026 		2 125 47,00%
Matthieu CHANEL
Matthieu CHANEL (Ballotage) NOTRE PLACE COMMUNE 		1 565 34,62%
Elouan RACINEUX
Elouan RACINEUX (Ballotage) Faisons vivre Guichen ! 		831 18,38%
Participation au scrutin Guichen
Taux de participation 64,67%
Taux d'abstention 35,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 4 644

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