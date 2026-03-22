Résultat municipale 2026 à Guichen (35580) – Résultats du 2e tour [PUBLIE]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Guichen est dévoilé. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Guichen, transmis par le ministère de l'Intérieur.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Guichen [EN COURS]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix Partiels *
|Michèle MOTEL (22 élus) GUICHEN PONT-RÉAN POSITIF 2026
|2 124
|48,79%
|
|Matthieu CHANEL (5 élus) NOTRE PLACE COMMUNE
|1 543
|35,45%
|
|Elouan RACINEUX (2 élus) Faisons vivre Guichen !
|686
|15,76%
|
|Participation au scrutin
|Guichen Partiels *
|Taux de participation
|62,08%
|Taux d'abstention
|37,92%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,26%
|Nombre de votants
|4 455
* Résultats partiels sur 14% des bureaux de vote
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Guichen - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michèle MOTEL (Ballotage) GUICHEN PONT-RÉAN POSITIF 2026
|2 125
|47,00%
|Matthieu CHANEL (Ballotage) NOTRE PLACE COMMUNE
|1 565
|34,62%
|Elouan RACINEUX (Ballotage) Faisons vivre Guichen !
|831
|18,38%
|Participation au scrutin
|Guichen
|Taux de participation
|64,67%
|Taux d'abstention
|35,33%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,44%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,21%
|Nombre de votants
|4 644
Election municipale 2026 à Guichen [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Guichen sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Guichen.
L'actu des élections municipales 2026 à Guichen
18:38 - Qui a remporté les votes en 2024 à Guichen ?
Lors des dernières européennes, le podium à Guichen s'était dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (20,65%), challengée par Raphaël Glucksmann (20,44%) et Valérie Hayer (15,93%). Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Mathilde Hignet (Union de la gauche) en tête du peloton avec 38,29% au premier tour, devant Anne Patault (Majorité présidentielle) avec 26,22%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Mathilde Hignet culminant à 67,15% des suffrages exprimés dans la localité. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a donc confirmé que Guichen restait à l'époque un territoire difficile à étiqueter.
15:57 - La liste étiquetée Divers grande gagnante des élections municipales à Guichen
L'étude des résultats des municipales il y a 6 ans à Guichen est très instructive. Au terme du premier tour, Dominique Delamarre (Divers) a viré en tête en récoltant 1 456 voix (51,41%). Juste derrière, Michèle Motel (Divers gauche) a capté 1 376 voix (48,58%). Cette victoire sans appel de Dominique Delamarre a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette municipale 2026 à Guichen, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Cette victoire retentissante met l'opposition face à un défi immense ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Une triangulaire pour le 2e tour des municipales de Guichen
Selon le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé les candidatures officielles au deuxième tour cette semaine, le scrutin se joue donc ce dimanche entre Elouan Racineux et sa liste "Faisons Vivre Guichen !", la liste "Notre Place Commune" emmenée par Matthieu Chanel et Michèle Motel avec la liste "Guichen Pont-Réan Positif 2026". Les 7 181 électeurs de la commune peuvent se rendre aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 7 bureaux de vote de Guichen.
11:59 - Quels étaient les résultats de l'élection municipale à Guichen il y a une semaine ?
Dimanche dernier à Guichen, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 35,33 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. À l'issue du dépouillement, c'est Michèle Motel (Divers gauche) qui a pris une longueur d'avance avec 47,00 % des voix. Derrière, Matthieu Chanel (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 34,62 %. Le match a abouti à une domination très nette de la leader. Michèle Motel s'est emparée de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, mais elle a marqué un léger repli de 1 point depuis. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Elouan Racineux, étiqueté Rassemblement National, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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