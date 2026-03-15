Résultat de l'élection municipale 2026 à Guidel : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Guidel [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Guidel sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Guidel.
L'actu des élections municipales 2026 à Guidel
13:09 - Le bilan de la dernière municipale à Guidel
L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Guidel s'avère riche d'enseignements. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Joël Daniel (Divers centre) a devancé l'ensemble de ses concurrents en obtenant 41,35% des voix. Dans la position de la principale opposante, Anne-Maud Goujon (Divers centre) a rassemblé 1 277 suffrages en sa faveur (30,07%). La troisième place est revenue à Henri-Philippe Lamy (Divers gauche), obtenant 1 213 voix (28,56%). Une distance nette. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Joël Daniel l'a finalement emporté avec 42,55% des suffrages, face à Anne-Maud Goujon qui a obtenu 1 427 électeurs (31,27%) et Henri-Philippe Lamy réunissant 26,16% des bulletins. Le fossé de départ s'est confirmé et encore élargi, aboutissant à un triomphe total et sans appel. L'éparpillement des voix a sans doute pesé., récupérant 186 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette municipale 2026 à Guidel, ce décor pose les bases.
09:57 - Elections à Guidel : les horaires des bureaux de vote
Les élections municipales offrent la possibilité aux votants de Guidel de se faire entendre sur les défis qui concernent leur commune. Qui sera élu après Joël Daniel, qui a remporté l'élection en 2020 au deuxième tour ? Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? La liste de ceux qui aimeraient apporter leur contribution à la commune après les municipales 2026 à Guidel a été publiée ci-dessous. Sachez également que les horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Guidel sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Pour être informé gratuitement des résultats du premier tour des élections à Guidel dès leur sortie, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Guidel
|Tête de listeListe
|
Régis Kerdelhué
Liste divers gauche
POUR GUIDEL
|
|
Franck Lena
Liste divers droite
Guidel Cap Ensemble
|
|
Solen Le Gal
Liste divers centre
Vivons Guidel
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël Daniel (24 élus) Guidel au coeur
|1 942
|42,55%
|
|Anne-Maud Goujon (5 élus) Guidel avenir
|1 427
|31,27%
|
|Henri-Philippe Lamy (4 élus) Guidel pour tous
|1 194
|26,16%
|
|Participation au scrutin
|Guidel
|Taux de participation
|48,29%
|Taux d'abstention
|51,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 618
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël Daniel Guidel au coeur
|1 756
|41,35%
|Anne-Maud Goujon Guidel avenir
|1 277
|30,07%
|Henri-Philippe Lamy Guidel pour tous
|1 213
|28,56%
|Participation au scrutin
|Guidel
|Taux de participation
|45,36%
|Taux d'abstention
|54,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 332
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Aubertin (26 élus) Ensemble vers guidel 2020
|3 003
|52,86%
|
|Robert Henault (5 élus) Guidel autrement
|1 907
|33,57%
|
|Valere Charlery (2 élus) Nouvel elan pour guidel
|770
|13,55%
|
|Participation au scrutin
|Guidel
|Taux de participation
|67,06%
|Taux d'abstention
|32,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,13%
|Nombre de votants
|5 987
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