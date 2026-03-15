Résultat de l'élection municipale 2026 à Guidel : les infos en direct

Programme de Régis Kerdelhué à Guidel (POUR GUIDEL)

Élections municipales 2026

Les élections municipales de mars 2026 représentent un moment clé pour la commune de Guidel. Les citoyens auront l'opportunité d'élire une nouvelle équipe qui les représentera pour les six prochaines années. Ce processus démocratique est essentiel pour façonner l'avenir de la commune.

Changement et gouvernance

Un appel au changement a été exprimé par les habitants, et une nouvelle méthode de gouvernance est proposée. Cette approche se veut plus participative, responsable et transparente, afin de mieux répondre aux préoccupations des citoyens. Un collectif engagé a été constitué pour élaborer un projet ambitieux et innovant.

Urbanisme et qualité de vie

Le développement urbain récent est remis en question, avec un besoin de repenser l'urbanisme pour préserver la qualité de vie. Des initiatives telles que la végétalisation des espaces urbains et l'amélioration de la sécurisation des déplacements sont envisagées. L'objectif est de créer des espaces de jeux pour enfants et des lieux de vie intergénérationnels.

Transition écologique et sécurité

Le projet vise à faire de Guidel une ville référente en matière de transitions écologiques. Cela inclut des politiques pour la transition énergétique et une plus grande souveraineté alimentaire. Parallèlement, la sécurité et la tranquillité publique seront renforcées grâce à une meilleure coordination entre la police municipale et la gendarmerie.