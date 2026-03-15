Résultat de l'élection municipale 2026 à Guidel : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Guidel

Tête de listeListe
Régis Kerdelhué
Régis Kerdelhué Liste divers gauche
POUR GUIDEL
  • Régis Kerdelhué
  • Annie Ramirez
  • Robert Henault
  • Claire Decroix
  • François Vergnon
  • Céline Bosseur
  • Louis Medica
  • Nathalie Le Foll
  • Alexandre Sahal
  • Anne-Laure Morgon
  • Walter Paulmier
  • Emmanuelle Chiffoleau
  • Judikael Pinard
  • Francoise Gilvestre
  • Gérald Toucourt
  • Delphine Briand
  • Clément Machetel
  • Fabienne Richaud
  • Dominique Louis
  • Sandrine Turlure
  • Christian Faucheur
  • Cécile Ferraut
  • Jean-René Le Piquet
  • Capucine Falourd
  • Bruno Gillard
  • Emmanuelle Courtais
  • Jean-Paul Cugno
  • Morgane Baloche
  • Eric Leroy
  • Michelle David
  • Jean-Patrick Philippe
  • Sylvaine Lanoë
  • Maurice Le Teuff
  • Stéphanie Gabillet
  • Bernard Colmont
Franck Lena
Franck Lena Liste divers droite
Guidel Cap Ensemble
  • Franck Lena
  • Catherine Corfmat
  • Bernard Bastier
  • Véronique Nathalie Colin
  • Loïc Bardin
  • Virginie Suzanne Martine Heussner
  • Bernard Marie Nicolas Musset
  • Paola Marie-Pierre Catherine Ermoy
  • Yoann Carl Crochard
  • Nathalie Lescoublet
  • Lucien Monnerie
  • Marie Corinne Hélène Le Querler
  • Didier François Michel Lemarchand
  • Virgnie Marie Anne Geneviève Guguin
  • Xavier Jean Henri Blanquer
  • Marie-Laure Pascale Pierrette Haguet
  • Jean-François Salvar
  • Catherine Georgette Mathilde Laurent
  • Ronan Audic
  • Christine Sakhinis
  • Grégory Pennec
  • Emmanuelle Marie Blanche Touze
  • Jean-Michel Daviau
  • Sophie Françoise Danielle Chapon
  • Eric Marcel Perez
  • Sophie Pascale Tanguy-Boucher
  • Joël Thobie
  • Murielle Martine Le Bozec
  • Jean-Claude Carles
  • Caroline Pecchia
  • Pascal Vaillant
  • Chantal Rodrigues Demangeon
  • Philippe de Cacqueray
  • Françoise Marie-Claude Guennec
  • Dominique Simon Marie Bouin
Solen Le Gal
Solen Le Gal Liste divers centre
Vivons Guidel
  • Solen Le Gal
  • Patrice Jacqueminot
  • Laëtitia Mélois
  • Hugues Devaux-Markov
  • Anne-Marie Garangé
  • Gwénaël Courtet
  • Marylise Foidart
  • Laurent Graignic
  • Delphine Le Bourhis
  • Kevin Cadet
  • Sylvie Feige
  • Patrick Guilbaudeau
  • Françoise Ballester
  • Patrick Zimmermann
  • Séverine Le Floch
  • Jean-Yves Brégardis
  • Delphine Neel
  • Xavier Le Mentec
  • Marion Truffet
  • Samuel Bernard
  • Siraba Dembele
  • Romain Toulliou
  • Annette Fréoux
  • Jean-Michel Miloszewski
  • Céline Chauvin
  • Frédéric Barrandon
  • Valérie Marchiori
  • Nicolas Tubaud
  • Sonia Caroff
  • Frédéric Le Roch
  • Valérie Barragan
  • Jeremy Le Peih
  • Carine Beauvir
  • Mathieu Guillemaud
  • Solenn Roche

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël Daniel
Joël Daniel (24 élus) Guidel au coeur 		1 942 42,55%
  • Joël Daniel
  • Françoise Ballester
  • Patrice Jacqueminot
  • Marylise Foidart
  • Christian Guéguen
  • Laëtitia Melois
  • Jacques Grevès
  • Arlette Buzare
  • Franck Duval
  • Anne-Marie Garange
  • Jean-Jacques Marteil
  • Séverine Le Floch
  • Gwénaël Courtet
  • Sonia Caroff
  • Georges Thiery
  • Annaïg Mestric
  • Patrice Le Stunff
  • Françoise Henriquez
  • Hugues Devaux-Markov
  • Mégane Prouteau
  • Lucien Monnerie
  • Gwendoline Pichard
  • Alain Desgré
  • Gaëlle Le Bouhart
Anne-Maud Goujon
Anne-Maud Goujon (5 élus) Guidel avenir 		1 427 31,27%
  • Anne-Maud Goujon
  • Louis Medica
  • Lydia Dubos
  • Bernard Bastier
  • Estelle Morio
Henri-Philippe Lamy
Henri-Philippe Lamy (4 élus) Guidel pour tous 		1 194 26,16%
  • Henri-Philippe Lamy
  • Laure Detrez
  • Pierre-Yves Le Grognec
  • Isabelle Loisel
Participation au scrutin Guidel
Taux de participation 48,29%
Taux d'abstention 51,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 618

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël Daniel
Joël Daniel Guidel au coeur 		1 756 41,35%
Anne-Maud Goujon
Anne-Maud Goujon Guidel avenir 		1 277 30,07%
Henri-Philippe Lamy
Henri-Philippe Lamy Guidel pour tous 		1 213 28,56%
Participation au scrutin Guidel
Taux de participation 45,36%
Taux d'abstention 54,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 332

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Aubertin
François Aubertin (26 élus) Ensemble vers guidel 2020 		3 003 52,86%
  • François Aubertin
  • Françoise Ballester
  • Joël Daniel
  • Marylise Foidart
  • Pascal Cormier
  • Arlette Buzaré
  • Daniel Guillerme
  • Françoise Teroute
  • François Herve
  • Anne-Maud Goujon
  • Jacques Grévés
  • Dominique Renouf
  • Jean-Jacques Marteil
  • Marie-France Guillemot
  • Emmanuel Janssen
  • Cécile Jourdain
  • Louis Medica
  • Virginie Robin-Cornaud
  • Lucien Monnerie
  • Anne-Marie Garangé
  • Loïc Delacroix
  • Zita Dano
  • Patrick Guilbaudeau
  • Sonia Caroff
  • Dominique Capart
  • Marie-Christine Couf
Robert Henault
Robert Henault (5 élus) Guidel autrement 		1 907 33,57%
  • Robert Henault
  • Laure Detrez
  • Maurice Le Teuff
  • Michelle David
  • Pierre-Yves Le Grognec
Valere Charlery
Valere Charlery (2 élus) Nouvel elan pour guidel 		770 13,55%
  • Valere Charlery
  • Caroline Pecchia
Participation au scrutin Guidel
Taux de participation 67,06%
Taux d'abstention 32,94%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,13%
Nombre de votants 5 987

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