Résultat de l'élection municipale 2026 à Guidel : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Guidel

Le deuxième tour des élections municipales à Guidel a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Régis Kerdelhué
Régis Kerdelhué Liste divers gauche
POUR GUIDEL
  • Régis Kerdelhué
  • Annie Ramirez
  • Robert Henault
  • Claire Decroix
  • François Vergnon
  • Céline Bosseur
  • Louis Medica
  • Nathalie Le Foll
  • Alexandre Sahal
  • Anne-Laure Morgon
  • Walter Paulmier
  • Emmanuelle Chiffoleau
  • Judikael Pinard
  • Francoise Gilvestre
  • Gérald Toucourt
  • Delphine Briand
  • Clément Machetel
  • Fabienne Richaud
  • Dominique Louis
  • Sandrine Turlure
  • Christian Faucheur
  • Cécile Ferraut
  • Jean-René Le Piquet
  • Capucine Falourd
  • Bruno Gillard
  • Emmanuelle Courtais
  • Jean-Paul Cugno
  • Morgane Baloche
  • Eric Leroy
  • Michelle David
  • Jean-Patrick Philippe
  • Sylvaine Lanoë
  • Maurice Le Teuff
  • Stéphanie Gabillet
  • Bernard Colmont
Franck Lena
Franck Lena Liste divers droite
Guidel Cap Ensemble
  • Franck Lena
  • Catherine Corfmat
  • Bernard Bastier
  • Véronique Nathalie Colin
  • Loïc Bardin
  • Virginie Suzanne Martine Heussner
  • Bernard Marie Nicolas Musset
  • Paola Marie-Pierre Catherine Ermoy
  • Yoann Carl Crochard
  • Nathalie Lescoublet
  • Lucien Monnerie
  • Marie Corinne Hélène Le Querler
  • Didier François Michel Lemarchand
  • Virgnie Marie Anne Geneviève Guguin
  • Xavier Jean Henri Blanquer
  • Marie-Laure Pascale Pierrette Haguet
  • Jean-François Salvar
  • Catherine Georgette Mathilde Laurent
  • Ronan Audic
  • Christine Sakhinis
  • Grégory Pennec
  • Emmanuelle Marie Blanche Touze
  • Jean-Michel Daviau
  • Sophie Françoise Danielle Chapon
  • Eric Marcel Perez
  • Sophie Pascale Tanguy-Boucher
  • Joël Thobie
  • Murielle Martine Le Bozec
  • Jean-Claude Carles
  • Caroline Pecchia
  • Pascal Vaillant
  • Chantal Rodrigues Demangeon
  • Philippe de Cacqueray
  • Françoise Marie-Claude Guennec
  • Dominique Simon Marie Bouin
Solen Le Gal
Solen Le Gal Liste divers centre
Vivons Guidel
  • Solen Le Gal
  • Patrice Jacqueminot
  • Laëtitia Mélois
  • Hugues Devaux-Markov
  • Anne-Marie Garangé
  • Gwénaël Courtet
  • Marylise Foidart
  • Laurent Graignic
  • Delphine Le Bourhis
  • Kevin Cadet
  • Sylvie Feige
  • Patrick Guilbaudeau
  • Françoise Ballester
  • Patrick Zimmermann
  • Séverine Le Floch
  • Jean-Yves Brégardis
  • Delphine Neel
  • Xavier Le Mentec
  • Marion Truffet
  • Samuel Bernard
  • Siraba Dembele
  • Romain Toulliou
  • Annette Fréoux
  • Jean-Michel Miloszewski
  • Céline Chauvin
  • Frédéric Barrandon
  • Valérie Marchiori
  • Nicolas Tubaud
  • Sonia Caroff
  • Frédéric Le Roch
  • Valérie Barragan
  • Jeremy Le Peih
  • Carine Beauvir
  • Mathieu Guillemaud
  • Solenn Roche

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Guidel

Tête de listeListe Voix % des voix
Régis KERDELHUÉ
Régis KERDELHUÉ (Ballotage) POUR GUIDEL 		2 380 36,65%
Franck LENA
Franck LENA (Ballotage) Guidel Cap Ensemble 		2 214 34,09%
Solen LE GAL
Solen LE GAL (Ballotage) Vivons Guidel 		1 900 29,26%
Participation au scrutin Guidel
Taux de participation 67,86%
Taux d'abstention 32,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Nombre de votants 6 632

Source : ministère de l’Intérieur

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