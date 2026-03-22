Résultat de l'élection municipale 2026 à Guidel : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Guidel [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Guidel sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Guidel.
L'actu des élections municipales 2026 à Guidel
11:51 - Un premier constat à Guidel avec les résultats du 1er tour
Lors du premier volet des municipales à Guidel, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 32,14 %. Pour ce premier tour, c'est Régis Kerdelhué (Divers gauche) qui est arrivé en tête en récoltant 36,65 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Franck Lena (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 34,09 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Du côté des autres candidats, avec 29,26 %, Solen Le Gal (Divers centre) pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Guidel
Le deuxième tour des élections municipales à Guidel a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Régis Kerdelhué
Liste divers gauche
POUR GUIDEL
|
|
Franck Lena
Liste divers droite
Guidel Cap Ensemble
|
|
Solen Le Gal
Liste divers centre
Vivons Guidel
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Guidel
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Régis KERDELHUÉ (Ballotage) POUR GUIDEL
|2 380
|36,65%
|Franck LENA (Ballotage) Guidel Cap Ensemble
|2 214
|34,09%
|Solen LE GAL (Ballotage) Vivons Guidel
|1 900
|29,26%
|Participation au scrutin
|Guidel
|Taux de participation
|67,86%
|Taux d'abstention
|32,14%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,48%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,60%
|Nombre de votants
|6 632
Source : ministère de l’Intérieur
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