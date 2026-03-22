Résultat de l'élection municipale 2026 à Guidel : les résultats du 2e tour

Programme de Régis Kerdelhué à Guidel (POUR GUIDEL)

Résultats des élections

Lors du premier tour des élections municipales, la liste «Pour Guidel» a obtenu un soutien massif avec 2380 suffrages. Ce résultat témoigne d'une volonté de changement au sein de la commune. La candidate de l'équipe sortante n'a pas réussi à convaincre, ce qui reflète une aspiration au renouvellement parmi les électeurs.

Engagement démocratique

Le candidat souligne l'importance de la démocratie participative et de l'implication citoyenne dans la prise de décision. Il rejette l'idée qu'un Maire puisse décider seul, prônant une approche collective et inclusive. L'objectif est de construire un modèle de démocratie locale qui engage tous les habitants de Guidel.

Importance du vote

Le vote est présenté comme un devoir civique et un acte essentiel pour l'avenir de la commune. Chaque citoyen est encouragé à exprimer sa voix et à participer activement à la vie collective. La mobilisation des électeurs est cruciale pour assurer une démocratie vivante et engagée.

Vision pour Guidel

La vision pour Guidel inclut une urbanisation maîtrisée, une ville solidaire et engagée dans les transitions écologiques. Le candidat souhaite créer un environnement favorable pour les familles, les enfants et les aînés. Le choix des électeurs lors du second tour sera déterminant pour l'avenir de la commune.