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19:18 - Élections municipales à Guignen : un éclairage démographique La composition démographique et socio-économique de Guignen définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des élections municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 39% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,39%. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (14,58%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 2136 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,64%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,19%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Guignen mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 23,28% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Vote RN à Guignen : les derniers résultats Le mouvement nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors des élections municipales à Guignen en 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen récoltait 21,75% des bulletins exprimés lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 38,22% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 18,48% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Guignen comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 29,50% pour les européennes. Les législatives anticipées offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 31,42% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 41,38% le dimanche suivant.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Guignen avant 2026 Les archives d'il y a six ans montrent que 848 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales à Guignen, soit un taux de participation de 31,72 % (un score en demi-teinte) alors que la pandémie du Covid touchait la population. Il est pourtant communément admis que l'élection municipale reste, avec la présidentielle, le rendez-vous où les Français participent le plus. Le choix du locataire de l'Elysée avait à ce titre largement mobilisé, avec 80,08 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 19,92 %). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 52,64 % des électeurs (soit environ 1 549 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 71,46 %, bien au-delà des 47,68 % enregistrés en 2022. En prenant du recul, les données dessinent à l'arrivée le profil d'une commune en retrait des urnes au regard des moyennes nationales. Dans le cadre de cette municipale 2026 à Guignen, ce paramètre jouera en définitive un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Les scrutins de 2024 : quel verdict à Guignen ? Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Guignen, les suffrages s'étaient majoritairement orientés sur Jordan Bardella (29,50%). Les élections des députés à Guignen une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Mathilde Hignet (Union de la gauche) aux avants-postes avec 33,30% au premier tour, devant Jacques François (Rassemblement National) avec 31,42%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Mathilde Hignet culminant à 58,62% des votes sur place. L'analyse de ces scrutins de 2024 a donc confirmé que Guignen demeurait à l'époque une zone sans vote prédéterminé, réaffirmant son orientation.

14:57 - Dernière présidentielle à Guignen : les résultats qu'il faut retenir Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Guignen accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 30,39%, devançant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 21,75%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 61,78% pour Emmanuel Macron, contre 38,22% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Guignen portaient leur choix sur Mathilde Hignet (Nupes) avec 35,58% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,55%. Cette physionomie politique de Guignen dessine ainsi une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Guignen À Guignen, pour ce qui est des contributions locales, le montant moyen payé par foyer fiscal a représenté 684 € en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 632 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 42,75 % en 2024 (contre 20,34 % en 2020). Ce pourcentage s'inscrit dans un panorama national où la moyenne tourne autour de 40 % (soit + 1,2 point depuis 2020). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 54 400 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des 659 900 euros perçus en 2020 avec un taux resté à près de 17,81 %. Un bouleversement pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et contraignant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Les résultats de la liste "Ensemble" aux élections de 2020 à Guignen Lors des élections municipales il y a six ans à Guignen, les résultats ont offert un panorama précis des équilibres politiques locaux. Seule en lice, 'Ensemble' a logiquement obtenu 603 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Guignen, ce décor pose les bases. Six années après cette élection sans véritable concurrence, la naissance ou non d'une opposition représentera un des enjeux. La publication des candidats apporte d'ores et déjà un élément de réponse assez clair.