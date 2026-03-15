Résultat municipale 2026 à Guignen (35580) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Guignen a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Guignen, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Guignen [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nelly LUC
Nelly LUC (23 élus) NOUVEL ELAN POUR GUIGNEN 		1 312 68,62%
  • Nelly LUC
  • Vincent DUCLOYER
  • Gaëlle LE STRADIC
  • Nicolas BILLY
  • Françoise UGUET
  • Morgan BOUCHET
  • Stéphanie ROUX
  • Ronan BOYET
  • Mireille SALMON
  • Didier LATIL
  • Corinne ROULLEAU
  • Renaud RAMARÉ
  • Géraldine TORTELIER
  • Jean-François MAHÉ
  • Cécilia MÉNARD
  • Franck MESNILDREY
  • Céline FOURNIER
  • Jacques LEGENDRE
  • Gladys BERTHELOT
  • Anthony BIZEUL
  • Chrystèle NOËL
  • Sylvain HERVÉ
  • Sandrine FOUILLEN
Isabelle CARLE
Isabelle CARLE (4 élus) TOUS UNIS POUR GUIGNEN 		600 31,38%
  • Isabelle CARLE
  • Lionel NIGEN
  • Mathilde LE GUERN
  • Richard LALLEMANT
Participation au scrutin Guignen
Taux de participation 63,04%
Taux d'abstention 36,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,76%
Nombre de votants 1 992

Source : ministère de l’Intérieur

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