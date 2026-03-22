Résultat de l'élection municipale 2026 à Guignes : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Guignes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Guignes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Guignes.
L'actu des élections municipales 2026 à Guignes
11:46 - Quels étaient les résultats des élections à Guignes la semaine dernière ?
Dimanche dernier à Guignes, malgré une abstention historiquement haute en France, le scrutin a vu 52,38 % des inscrits se déplacer sur place. Au terme de ce vote, c'est Sandra Ballabene (Divers droite) qui est arrivée en tête en récoltant 46,92 % des suffrages exprimés. À sa suite, Laurent Biscuit (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 38,14 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Pour compléter ce tableau, avec 14,94 %, Jean Calvet (Divers gauche) s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Guignes
Le deuxième tour des élections municipales à Guignes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sandra Ballabene
Liste divers droite
GUIGNES NOUS RASSEMBLE CONTINUONS
|
|
Laurent Biscuit
Liste divers centre
NOUVELLES PERSPECTIVES POUR GUIGNES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Guignes
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sandra BALLABENE (Ballotage) GUIGNES NOUS RASSEMBLE CONTINUONS
|647
|46,92%
|Laurent BISCUIT (Ballotage) NOUVELLES PERSPECTIVES POUR GUIGNES
|526
|38,14%
|Jean CALVET (Ballotage) UNION RAISON PASSION - ATOUT COEUR GUIGNES
|206
|14,94%
|Participation au scrutin
|Guignes
|Taux de participation
|52,38%
|Taux d'abstention
|47,62%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,49%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,43%
|Nombre de votants
|1 406
Source : ministère de l’Intérieur
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