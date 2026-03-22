Résultat de l'élection municipale 2026 à Guignes : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Guignes

Le deuxième tour des élections municipales à Guignes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sandra Ballabene
Sandra Ballabene Liste divers droite
GUIGNES NOUS RASSEMBLE CONTINUONS
  • Sandra Ballabene
  • Jean-Luc Violette
  • Hélène Pasquet
  • Gino Di Pierdomenico
  • Valérie Jankowski
  • Laurent Fadat
  • Sonise Joseph
  • Michel Pasquet
  • Khardiata Fofana
  • Kévin Rivert
  • Rosa Tahri
  • Deo Ganro
  • Laila Ben Doua
  • Vincent Lemort
  • Sandrine Loumi
  • Ludovic Ballabene
  • Anne-Laure Le Minoux
  • Emmanuel Mulier
  • Corinne Violette
  • Sylvain Roussy
  • Marie-Anne Cadhi
  • Ernest Nerovique
  • Maria-Cristina Vellutini
  • François Chevet
  • Isabelle Guieze
  • Pascal Melis
  • Dora Ahrika
  • Pierre Mendes
  • Karpellya Saint-Aimé
Laurent Biscuit
Laurent Biscuit Liste divers centre
NOUVELLES PERSPECTIVES POUR GUIGNES
  • Laurent Biscuit
  • Christel Lédan
  • Jean-Marc Albert-Reynard
  • Ophélie Maaza
  • Guillaume Rossi
  • Cécile Leclaire
  • Philippe Gervais
  • Jennifer Bendavid
  • Raymond Gassackys-Obambo
  • Mélanie Bannier
  • Baptiste Dahan
  • Anne-Charlotte Courtier
  • Nicolas Chassin
  • Fabienne Noal
  • Laurent Lafon
  • Amélie Demongivert
  • Yann Hingant
  • Nlandu Ntalu Mbiya
  • Philippe Falempin
  • Laëtitia Marty
  • Thomas Delestre
  • Coralie Pinard
  • Baptiste Tonnelier
  • Maryline Chauvry
  • Nicolas Tesnière
  • Cristelle Fauconnier
  • Paul Asensio
  • Aline Neirynck
  • Philippe Minetto

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Guignes

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandra BALLABENE
Sandra BALLABENE (Ballotage) GUIGNES NOUS RASSEMBLE CONTINUONS 		647 46,92%
Laurent BISCUIT
Laurent BISCUIT (Ballotage) NOUVELLES PERSPECTIVES POUR GUIGNES 		526 38,14%
Jean CALVET
Jean CALVET (Ballotage) UNION RAISON PASSION - ATOUT COEUR GUIGNES 		206 14,94%
Participation au scrutin Guignes
Taux de participation 52,38%
Taux d'abstention 47,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43%
Nombre de votants 1 406

Source : ministère de l’Intérieur

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