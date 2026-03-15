Résultat municipale 2026 à Guignes (77390) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Guignes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Guignes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Guignes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandra BALLABENE
Sandra BALLABENE GUIGNES NOUS RASSEMBLE CONTINUONS 		647 46,92%
Laurent BISCUIT
Laurent BISCUIT NOUVELLES PERSPECTIVES POUR GUIGNES 		526 38,14%
Jean CALVET
Jean CALVET UNION RAISON PASSION - ATOUT COEUR GUIGNES 		206 14,94%
Participation au scrutin Guignes
Taux de participation 52,38%
Taux d'abstention 47,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43%
Nombre de votants 1 406

Source : ministère de l’Intérieur

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