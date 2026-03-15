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19:20 - Tendances démographiques et électorales à Guignes : ce qu'il faut retenir Comment la population de Guignes peut-elle peser sur le résultat des municipales ? La pyramide démographique peut agir sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la commune, 23,25% des résidents sont des enfants, et 23,94% ont 60 ans et plus. Le taux de familles possédant au moins une automobile (86,44%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 1708 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 8,32% et d'une population immigrée de 12,36% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'instruction à Guignes mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 19,12% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

17:57 - Les dernières données du vote RN à Guignes Le Rassemblement national restait loin du match lors des municipales à Guignes en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen obtenait 29,64% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 53,22% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 25,98% au représentant du parti lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Guignes comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 44,47% lors du scrutin européen. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 40,82% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 44,75% lors du vote définitif.

16:58 - Résultats électoraux à Guignes : le point sur l'abstention Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 45,04 % à Guignes lors des municipales de 2020, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que bon nombre d'électeurs avaient opté pour rester chez eux à cause du coronavirus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois rassemblé 74,20 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). Même si les dynamiques changent d'un scrutin à l'autre, la trajectoire entre les législatives de 2022 et le scrutin de 2024 demeure riche en enseignements. La mobilisation aux législatives, chiffrée de son côté à 41,32 % en 2022, a largement progressé pour atteindre 62,29 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation arrivait à 43,93 %. Décortiquer ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet de ranger Guignes comme une ville assez peu mobilisée. L'adhésion au scrutin des électeurs de Guignes sera en tout cas un enjeu majeur pour ces élections municipales 2026.

15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quel verdict à Guignes ? Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections de 2022. Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Guignes avait en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (44,47%), suivie par Manon Aubry qui avait récolté 10,71% des voix. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Guignes avaient ensuite propulsé aux avants-postes Davy Brun (Rassemblement National) avec 40,82% au premier tour, devant Jean-Louis Thieriot (Les Républicains) avec 33,83%. Au second tour, c'est en revanche Jean-Louis Thieriot (Les Républicains) qui a doublé son adversaire avec 55,25% des suffrages exprimés.

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages locaux de Guignes lors de la dernière présidentielle ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Guignes plaçait Marine Le Pen en pole position avec 29,64% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 23,15%. Lors de la finale de l'élection à Guignes, les électeurs accordaient 53,22% pour Marine Le Pen, contre 46,78% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Guignes soutenaient en priorité Dominique Lioret (RN) avec 25,98% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Jean-Louis Thiériot (Les Républicains) en première position avec 61,03% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Guignes comme un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Municipales : des impôts stables au centre de la campagne électorale à Guignes Illustration d'une pression fiscale en diminution depuis 2020 à Guignes, la taxe d'habitation a affiché un taux à 25,29 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de 42 910 € la même année. Une somme bien en-dessous des 992 900 euros enregistrés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Guignes s'est établi à près de 40,11 % en 2024 (contre 21,79 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Guignes a représenté 742 € en 2024 contre 799 euros en début de mandat.

11:59 - L'écart important qui a marqué les résultats de l'élection municipale de 2020 à Guignes Les résultats des dernières municipales à Guignes ont fourni un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Lors de la première manche de ce scrutin, Bernard Boutillier (Divers droite) a imposé son rythme en rassemblant 733 voix (67,87%). Juste derrière, Jean Barrachin (Divers droite) a capté 347 votes (32,12%). Ce succès d'emblée de Bernard Boutillier a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Guignes, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Cette victoire sans appel place le camp adverse face à une tâche colossale ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.