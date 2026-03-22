Résultat municipale 2026 à Guilers (29820) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Guilers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Guilers, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Guilers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Matthieu SEITE
Matthieu SEITE (21 élus) GUILERS DYNAMIQUE 		1 649 37,87%
  • Matthieu SEITE
  • Marion BALLANGER
  • Olivier YVEN
  • Emmanuelle LIBERT
  • Mickael PLUSQUELLEC
  • Marion FAIVRE
  • David THOMAS
  • Isabelle NEDELEC
  • Luc MOUSTER
  • Sylvie DANIEL
  • Gilbert QUENTEL
  • Dorothée GUILLOU
  • Loic FORGEAIS
  • Bénédicte ROLLET
  • Jean-Jacques CADALEN
  • Claudie FERELLOC
  • Laurent KERANGUEVEN
  • Stéphanie BLANCHARD
  • Timothé PAPIN
  • Nathalie PONCEL
  • Serge GUENNEGUES
Gwenael KERJEAN
Gwenael KERJEAN (4 élus) Ensemble pour Guilers 		1 369 31,44%
  • Gwenael KERJEAN
  • Adeline SEYLER
  • Patrick COADOU
  • Aurore COURTES
Thierry COLAS
Thierry COLAS (4 élus) POUR GUILERS,UNE ENERGIE NOUVELLE 		1 336 30,68%
  • Thierry COLAS
  • Anne-Sophie MORVAN
  • Arthur LASNE
  • Véronique GUITTARD
Participation au scrutin Guilers
Taux de participation 64,37%
Taux d'abstention 35,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,30%
Nombre de votants 4 404

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Guilers - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Matthieu SEITE
Matthieu SEITE (Ballotage) GUILERS DYNAMIQUE 		1 561 37,14%
Gwenael KERJEAN
Gwenael KERJEAN (Ballotage) Ensemble pour Guilers 		1 333 31,72%
Thierry COLAS
Thierry COLAS (Ballotage) POUR GUILERS,UNE ENERGIE NOUVELLE 		1 309 31,14%
Participation au scrutin Guilers
Taux de participation 62,35%
Taux d'abstention 37,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45%
Nombre de votants 4 265

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