Résultat municipale 2026 à Guilers (29820) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Guilers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Guilers, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Guilers [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Matthieu SEITE (21 élus) GUILERS DYNAMIQUE
|1 649
|37,87%
|
|Gwenael KERJEAN (4 élus) Ensemble pour Guilers
|1 369
|31,44%
|
|Thierry COLAS (4 élus) POUR GUILERS,UNE ENERGIE NOUVELLE
|1 336
|30,68%
|
|Participation au scrutin
|Guilers
|Taux de participation
|64,37%
|Taux d'abstention
|35,63%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,30%
|Nombre de votants
|4 404
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Guilers - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Matthieu SEITE (Ballotage) GUILERS DYNAMIQUE
|1 561
|37,14%
|Gwenael KERJEAN (Ballotage) Ensemble pour Guilers
|1 333
|31,72%
|Thierry COLAS (Ballotage) POUR GUILERS,UNE ENERGIE NOUVELLE
|1 309
|31,14%
|Participation au scrutin
|Guilers
|Taux de participation
|62,35%
|Taux d'abstention
|37,65%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,01%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,45%
|Nombre de votants
|4 265
Election municipale 2026 à Guilers [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Guilers sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Guilers.
L'actu des élections municipales 2026 à Guilers
18:37 - À Guilers, les élections de 2024 en faveur de la droite
Le panorama politique de Guilers a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national. Lors des dernières élections européennes, le résultat à Guilers s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,35%), devançant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (21,86%) et Valérie Hayer (16,66%). Denis Kervella (Rassemblement National) avait ensuite remporté le premier tour des élections législatives à Guilers après la dissolution de l'Assemblée avec 28,16%. Pierre-Yves Cadalen (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 24,69%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, portant Jean-Charles Larsonneur (Divers centre) jusqu'à la première place avec 41,58%.
15:57 - Retour sur le résultat de l'élection de 2020 à Guilers
Les configurations politiques locales sont encore à l'heure actuelle conditionnées par l'issue du dernier scrutin municipal à Guilers. Au terme du premier tour, Pierre Ogor (Divers droite) a distancé ses adversaires avec 52,32% des soutiens. Sur la seconde marche, Gwenael Kerjean (Divers) a recueilli 1 397 bulletins valides (47,67%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers droite a scellé l'issue du scrutin d'emblée. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Guilers, cet équilibre pose les bases. Faire basculer une majorité aussi écrasante représentera un défi immense pour l'opposition ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
13:58 - Le 2e tour de l'élection à Guilers doit départager 3 listes
Sont donc alignés pour ce nouveau tour ce dimanche : Thierry Colas, Matthieu Seite et Gwenael Kerjean, d'après la liste des candidats au deuxième tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Les votants de la commune ont la possibilité de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 8 bureaux de vote de Guilers.
11:59 - Que disaient les résultats de l'élection à Guilers dimanche dernier ?
Il y a une semaine à Guilers, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 62,35 % localement. Au terme de ce vote, c'est Matthieu Seite (Divers droite) qui s'est arrogé la première place avec 37,14 % des voix. Ensuite, Gwenael Kerjean (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 31,72 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Thierry Colas (Divers centre) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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